Topmodel Leni Klum: Das sind ihre 3 angesagtesten Trend-Looks beim GNTM-Finale 2023

Leni Klum steht am Anfang ihrer Modelkarriere. Trotzdem sichert sie sich einen Modeljob nach dem anderen und ist mit ihren stylischen Outfits auf jedem Fashion-Event der Hingucker. Kein Wunder, dass sie im Finale von "Germany's Next Topmodel" 2023 neben ihrer Mama, Supermodel Heidi Klum, Platz nimmt. Bei uns erfahrt ihr, wie ihr die Looks von Leni ganz einfach selbst nachstylen könnt.

Leni Klum, die Tochter von Heidi Klum, ist mittlerweile nicht mehr aus der Modewelt wegzudenken. Und natürlich sind Heidi und Adoptivvater Seal, mit dem Leni auch nach der Trennung von ihrer Mutter ein sehr enges Verhältnis pflegt, stolz auf die Erfolge ihrer Tochter. So war Leni etwa in der vergangenen Staffel "Germany's Next Topmodel" im Halbfinale als Gastjurorin dabei - und machte dabei eine richtig gute Figur. Und auch dieses Jahr wird sie uns im großen Finale "Germanys Next Topmodel" als Gast die Models beurteilen und uns mit Sicherheit mit ihrem Look begeistern. Sie weiß eben von Mama, wie ein echtes Topmodel performen muss - und wie sie mit ihren Outfits alle Blicke auf sich zieht.

Leni liegt mit ihrem lässigen Long Bob dieses Frühjahr voll im Trend. Hier könnt ihr Lenis Long Bob ganz einfach nachstylen.

Fotoshootings und Laufstegjobs: Leni Klum startet richtig durch!

1. Fashion Trend von Leni Klum: Fransen-Rock

Ihr seid der Meinung, Fransen sind nur was für Hippies? Falsch gedacht! Egal ob an der Hose, am Rock oder der Tasche - Fransen sind in diesem Frühjahr wieder voll im Trend. Das weiß auch Leni Klum. Auf der New York Fashion Week im Februar begeisterte das Model mit einem Fransenrock in Flower-Optik. Das asymmetrisch geschnittene Trend-Piece setzte nicht nur Lenis Beine perfekt in Szene, sondern bewies einmal mehr ihr untrügliches Gespür für Mode: Ungerade Schnitte sind diesen Frühling beliebter denn je!

So stylst du den angesagten Fransen-Look à la Leni Klum im Alltag

Oberteile mit Fransen lassen dein Alltagsoutfit zum echten Hingucker werden. Ein Pullover mit verspielten Fransen zu Jeans und Lederjacke passt super für eine Shopping-Tour in die Stadt. Und Fransen werden diese Saison sogar businesstauglich: Schnapp dir deinen Lieblingsblazer und kombiniere ihn zum Fransentop. Aber auch einen Rock mit fransigen Elementen kannst du zusammen mit einer weißen Bluse und schicken Boots im Büro tragen. Für alle Partygirls unter uns: Voluminöse Fransenröcke im Metallic-Style sind auf jeder Tanzfläche ein echter Eyecatcher.

2. Fashion Trend von Leni Klum: Oversized-Blazer

Oversized-Looks sind aus unserem Kleiderschrank und der Modewelt aktuell nicht mehr wegzudenken: ob als XXL-Dress, wie es GNTM-Jurorin Nikeata Thompson vormacht, oder lässig als Oversized-Denim. Kombiniert zum richtigen Kleidungsstück sind auch Oversized-Blazer ein echter Blickfang. Wie neulich an Leni Klum bei einem Event von Marc Jacobs: Die 18-Jährige trug über ein kurzes Pailletten-Dress einen lässigen, schwarzen Oversized-Blazer. Der gilt mittlerweile als echter Klassiker und lässt sich zu jedem Outfit kombinieren. Zu Lenis engem Paillettenkleid sieht er mega elegant aus. Mit ein paar einfachen Tricks könnt ihr euren Oversized-Blazer aber auch casual stylen.

Anzeige

So trägst du Oversized-Blazer im Alltag

Oversized-Blazer im Alltag - das geht. Ein heller Blazer eignet sich zusammen mit einer Jeans und einem schlichten Top perfekt fürs Office. Wer lieber cool unterwegs sein will, kann auch ein Top mit Cut-outs oder in einer knalligen Farbe zum Blazer kombinieren. Aber ein Oversized-Blazer muss nicht gleich immer aus dickem Stoff sein. Gerade dünne und leichte Materialien eignen sich perfekt für den Sommer. Lieblingssandalen und Sonnenbrille dazu - und das Freizeit-Outfit steht.

3. Fashion Trend von Leni Klum: Metallic-Look

Klamotten mit Metallic-Effekten sind einer der großen Fashion-Trends in 2023. Auf der Pariser Fashion Week waren metallicfarbene Outfits nicht mehr wegzudenken. Wie wäre es etwa mit einer auffälligen Bikerjacke im Metallic-Style? Leni Klum bewies kürzlich bei einem Fotoshooting, wie wortwörtlich blendend man darin aussieht. Und Bikerjacken sind diesen Frühling ohnehin wieder sehr angesagt - da kann man sich ruhig mal ein gewagtes Exemplar für die neue Saison gönnen!

So machst du den Metallic-Look von Leni alltagstauglich

Kombiniere dein Piece im Metallic-Look am besten mit der Farbe Blau. Das sieht besonders cool aus und macht das auffällige Metallic-Outfit alltagstauglich. Versuche es doch mal mit einem dezenten Metallic-Detail: ein Maxikleid zusammen mit einem Gürtel im Metallic-Style wirkt auch im Office nicht overdressed. Wer von Metallic-Akzenten nicht genug bekommen kann, darf auch zwei Teile kombinieren. Eine Metallic-Hose mit einem Glitter-Headband oder Stiefel im Metallic-Look mit einer schillernden Tasche sorgen für Abwechslung im Alltag und werten jeden Freizeit-Look sofort auf.