Totême Scarf-Jacket: Die Schal-Jacke wird auch in diesem Winter wieder zum absoluten Must-have

Eiskalter Winterwind und ihr habt mal wieder euren Schal vergessen? Mit der Schal-Jacke von Totême passiert euch das nicht mehr! Das Kult-Piece des schwedischen Modelabels ist Jacke und Schal in einem, 2-in-1-Fashion sozusagen: super praktisch und dabei ultrastylish. Wie ihr die Totême Schal-Jacke von casual bis chic stylen könnt, erfahrt ihr hier!

Die Schal-Jacke von Totême ist jeden Herbst und Winter wieder im Trend

Kaum sinken die Temperaturen, wird die Schal-Jacke von Totême aus dem Schrank geholt. Wenn man denn eine hat, denn das Kult-Teil ist trotz seines hohen Preises fast immer ausverkauft. Und das mit gutem Grund, denn das edle Design, mit angesagter Oversize-Silhouette und Schalkragen, aus weichem, hochwertigen Wollgemisch, hält kuschelig warm und sieht dabei trotzdem elegant aus. Charakteristisch sind die kontrastfarbigen Paspelierungen und Fransen, die der Schal-Jacke den individuellen Touch verleihen und sie zu einem zeitlosen Klassiker machen. Influencer schwören auf die Schal-Jacke, die schnell zum Lieblingsteil in der kalten Jahreszeit avanciert.

So stylt ihr die angesagte Schal-Jacke von Totême

Casual mit Wide-Leg-Jeans und Sneaker wie Adidas Samba kombiniert, ist die Totême Schal-Jacke ein echter Eyecatcher und ist seid bereit für die Straßen der Fashion-Metropolen. Alternativ unterstreicht ihr die Lässigkeit der Jacke mit Kaschmir-Pullover, normaler Jeans und Loafern, ganz im Stil des angesagten Old-Money-Looks.

Für einen eleganten Look solltet ihr auf Schwarz setzen, so wirkt die Scarf-Jacket besonders edel. Eingebunden in einen monochromen Look, mit schwarzer Hose, Stiefeletten mit Absatz oder Minirock und hohen Stiefeln, seid ihr bereit für den eleganten Auftritt.

Totême Schal-Jacke: Original oder Dupe?

Für die originale Totême Scarf Jacket müsst ihr rund 900 Euro hinlegen. Das ist ein stolzer Preis, aber den ist die Schal-Jacke Wert. Denn dank der hohen Qualität und des zeitlosen Designs ist die Totême Schal-Jacke definitiv eine gute Investition. Und wem der Preis doch zu hoch ist, findet in verschiedenen Onlineshops zahlreiche Dupes, die allerdings qualitativ nicht an das Original herankommen.