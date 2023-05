Traumhaft schöne Brautkleider: Das sind die 14 wichtigsten Brautkleider-Trends 2023

Egal, ob du schon von klein auf von deiner Hochzeit träumst oder erst mit dem Antrag angefangen hast, über dein perfektes Hochzeitskleid nachzudenken: Für den schönsten Tag im Leben sollst du umwerfend aussehen. Extravagante Details, transparente Mesh-Einsätze und 90er-Slip-Dresses: Bei den Brautkleider-Trends 2023 findet garantiert jede Braut das passende Hochzeitskleid!

Brautkleider-Trends 2023: die 14 schönsten Brautmode-Neuheiten für eure Hochzeit

Gehörst du zu den Bräuten, die es kaum erwarten können, sich durch unzählige Kleider zu testen und am Ende mit Tränen in den Augen Ja zum Richtigen (Kleid) zu sagen? Oder bedeutet Shopping für dich eher eine Qual und du bist überfordert mit so viel Auswahl? Für beide Bräute haben wir gute Nachrichten: Bei den Brautkleider Trends 2023 ist definitiv das richtige Modell für dich dabei. Wir haben dir die Arbeit abgenommen, sie herauszusuchen. Nur anprobieren müsstest du sie jetzt noch selbst.

Brautkleider Trend #1: Korsagen und Korsetts

Nicht nur in der Ready-to-wear-Mode sind Korsagen seit einiger Zeit angesagt, wie Lady Gaga bei den Oscars 2023 präsentierte. Auch immer mehr Hochzeitskleider fallen durch sexy Bustiers auf, bei denen die Stäbchen der Korsagen durch die Stoffe hindurch scheinen. Ein Trend, der eine tolle Figur zaubert und auch die Oberweite schön formt.

Brautkleider Trend #2: Statement Sleeves

Für viele Bräute sind sie ein Muss: schöne Ärmel. Statt dezenter Träger oder kleiner Cap-Ärmel, die nur leicht über die Schulter ragen, darf es in dieser Saison opulenter werden. Von Ballon- und Puffärmeln über glockenförmige Designs bis zu extravaganter Spitze ist alles erlaubt.

Brautkleider Trend #3: hoher Beinschlitz

Ein weiterer Trend, den sich die Brautmode bei der Ready to wear abgeschaut hat. Beinschlitze waren im letzten Jahr vor allem beim Midirock extrem angesagt – jetzt kommen auch Hochzeitskleider mit Beinschlitz daher. Und der darf fast bis zum Oberschenkel reichen. Vor allem romantische Modelle bekommen so ein sexy Upgrade. Der Trend hat gleich zwei weitere Vorteile: Endlich kommen die – meist teuren und wunderschönen – Brautschuhe zur Geltung und es lässt sich wesentlich ausgelassener tanzen.

Brautkleider Trend #4: Slip Dresses

Tüll und Spitze? Muss nicht immer sein! Denn ein besonders moderner Trend ist das Slip Dress als Brautkleid. Die schlichten Modelle sind meist aus Seide oder Satin, haben dünne Träger und sind körperbetont geschnitten. Vor allem für das Standesamt oder als Zweitkleid für die Party abends eignen sich diese Kleider optimal.

Brautkleider Trend #5: tiefer Rückenausschnitt

Es darf in diesem Jahr gern tief ausgeschnitten sein. Damit ist jedoch nicht das Dekollete gemeint, sondern der Rücken. Diesen setzen wir mit einem tiefen (V-)Ausschnitt in Szene. Der Stoff kann dabei schlicht sein oder mit Tattoo-Spitze besetzt. Damit der Rücken auch wirklich entzücken kann, trägst du am besten eine Hochsteckfrisur. Hier findest passende BH-Modell für rückenfreie Outfits. Ein Schleier kann in der Kirche für einen etwas bedeckteren Look sorgen und später abgenommen werden, um den Rückenausschnitt wieder zu präsentieren.

Brautkleider Trend #6: Schleifen-Applikationen

Dein Kleid soll Fashion und Drama versprühen? Dann ist dieser Trend für dich genau richtig. Denn Schleifen im XL-Format am Rücken oder den Ärmeln machen jedes Kleid sofort zum Eyecatcher. Aber auch zurückhaltendere Schleifen-Details, etwa am Ausschnitt oder dem Gürtel, sind nicht weniger modisch. Das verspielte Element darf sich auch in der Brautfrisur wiederholen.

Brautkleider Trend #7: 3-D Blumen

In dieser Saison sind Blumen nicht nur im Brautstrauß und bei der Deko wichtig. Während es natürlich schon lange florale Spitze gibt, wurden Hochzeitskleider diese Saison mit 3-D Blumen entworfen. Einer der angesagtesten Modetrends für Frühjahr und Sommer 2023 verleiht dem Brautkleid einen romantischen, aber gleichzeitig modernen Look.

Brautkleider Trend #8: eckiger Ausschnitt

Klassischerweise haben die meisten Brautkleider einen herzförmigen Ausschnitt oder sind hochgeschlossen. Doch in diesem Jahr verbreitet sich eine neue Form, nämlich der eckige Ausschnitt. Er wirkt modern und lässt sich perfekt mit einem spitzen- oder perlenbesetzten Schleier sowie auffälligem Schmuck kombinieren.

Brautkleider Trend #9: kurzes Brautkleid

Auch wenn die meisten Brautkleider bodenlang sind, darf es gern auch mal kurz sein. Diese Saison sogar richtig Mini und noch über den Knien aufhören. Vor allem für freie Trauungen sind diese Modelle passend und machen einfach Spaß. Hier sollte nur bei Stoff und Schnitt darauf geachtet werden, dass das Kleid wirklich noch nach Braut aussieht.

Brautkleider Trend #10: Ballroben

Ein Kontrast zum Minikleid ist die elegante Ballrobe. Und die ist diese Saison ziemlich spektakulär. Mit XL-Rüschen, opulenten Volants oder diversen Lagen Tüll – du kannst deinen inneren Superstar herausholen und in ein traumhaftes Ballkleid stecken, in dem du auch auf dem Red Carpet der Oscars eine gute Figur machen würdest.

Brautkleider Trend #11: lange Handschuhe

Lange Zeit haben Handschuhe eher ein etwas angestaubtes Image genossen. Doch spätestens seit diesem Jahr sind – vor allem die langen – Modelle zurück. Bis über die Mitte des Oberarms dürfen sie gehen und sind meist aus transparenter Spitze oder Seide. Die Hauptsache ist jedoch, dass Farbe und Stoff zum Kleid passen.

Brautkleider Trend #12: Off-Shoulder oder One-Shoulder

Sie sind romantisch, sie sind feminin und sie sind echte Hingucker. Moderne Brautkleider setzen jetzt unsere Schultern in Szene. Mit zarten Trägern, die leicht von der Schulter gerutscht sind oder mit voluminösen Ärmeln, die für das gewisse Etwas sorgen. Auch Kleider, die nur eine Seite bedecken, sieht man derzeit immer öfter auf den Altar zulaufen.

Brautkleider Trend #13: transparente Mesh-Einsätze und Tüll-Röcke

Die Zeiten, in denen Kleider zur Trauung konservativ und hochgeschlossen sein müssen, sind vorbei. Dafür verströmen Modelle mit Mesh-Einsätzen subtile Sexyness. Auch durchscheinender Tüll, der die Silhouette erahnen lässt, vereint Romantik mit modernem Sex-Appeal. Verliebte Blicke dein*er Partner*in sind dir so sicher.

Brautkleider Trend #14: Mix & Match

Du suchst etwas ganz Spezielles? Am liebsten eine Alternative zum klassischen Dress? Dann sind elegante Zweiteiler genau das Richtige für dich. Du kannst aus einer Vielzahl unterschiedlicher Tops wählen und diese mit einem Rock oder auch einer Hose kombinieren und so einen ganz individuellen Look kreieren. Und das Beste: Auch nach der Hochzeit sind die einzelnen Teile im Alltag gut tragbar, indem du sie mit Blazer, Jeans oder Boots cool kombinierst.