Trend-Düfte 2024: Das sind unsere absoluten Parfum-Favoriten für dieses Jahr!

Endlich Sweater Weather! Es ist Zeit für Kuschelpullis, die neuesten Herbsttrends und passend dazu Parfums mit würzigen, warmen und winterlichen Nuancen, wie Zimt, die schon ein bisschen auf die Adventszeit einstimmen. Wir haben für euch die spannendsten Parfum-Trends und Duftneuheiten für den Winter 2024 aufgespürt.

Parfum-Trends 2023/2024: Saisonwechsel im Badschrank

Zopfmuster und Rollkragen statt Tanktop und Sommerkleid - unsere Garderobe ist schon umgeräumt und mit den aktuellen It-Pieces bestückt. Herbst bedeutet aber auch: Umdenken bei der Auswahl eures Parfums!

Summer Splashes, aquatische Aromen und frische Eau de Toilettes rücken im Badezimmerschrank nach hinten, stattdessen kommen romantische Rosendüfte, feine Vanillenoten und intensive Eau de Parfums nach vorn. Während man noch einmal kurz wehmütig am Sommerklassiker "Light Blue" von Dolce & Gabbana schnuppert, stellt man fest, dass zumindest die Nase gerade genug hat von sommerlicher Leichtigkeit.

Vielmehr sehnen wir uns nach herbstlichen Aromen und sinnlicher Opulenz: den gebrannten Mandeln und heißen Maronen beim Spaziergang in der Stadt, einem Pumpkin Spice Latte und wohlig-warmen Raumdüften für zu Hause. Kurzum: nach typischen Herbst- und Winterdüften.

Es duftet nach kuscheligem Rollkragen-Wetter - lasst euch inspirieren von den neuen Herbstdüften unserer Lieblings-Parfum-Marken. © GettyImages | FreshSplash

Es wird also höchste Zeit für mehr Platz im Badezimmerschrank für die Duftneuheiten der Saison 2023/2024, die unsere Vorfreude auf die gemütliche Jahreszeit noch steigern. Wer weiß, vielleicht ist ja bei diesen Trends auch euer neues Lieblingsparfum dabei?

Düfte für Herbst und Winter: Orientalische und blumige Noten mit Wellnessfaktor

Natürlich genießen wir sonnige Herbsttage. Wer nicht? Aber manche Dinge machen bei Nieselregen und Schmuddelwetter nun mal mehr Spaß - es sich zu Hause bei einer Tasse Tee gemütlich zu machen zum Beispiel. Hipster sagen dazu übrigens "Cocooning", was auf Englisch "verpuppen" heißt und den Rückzug in die Geborgenheit der eigenen vier Wände meint.

Wolldecke, Flauschsocken und Kuscheldecke - lasst euch von unseren Herbst-Winter-Parfum-Trends inspirieren, diese versüßen euch die gemütliche Jahreszeit! © GettyImages | FreshSplash

Neben den üblichen Verdächtigen wie Wolldecke, Flauschsocken und Kerzen machen wir es uns extra gemütlich, indem wir von einem orientalischen oder intensiv blumigen Duft etwas auf uns selbst - und in die Kuschelecke - sprühen. Die sinnlichen Aromen darin haben einen wärmenden Effekt und Blütenakkorde, wie Rose, Jasmin & Co. sind echte Harmonie-Booster und heben die Stimmung. Haltet Ausschau noch folgenden Duftnoten:

Patchouli

Sandelholz

Amber

Jasmin

Orangenblüte

Rose

Einer unser Lieblinge aus dieser Kategorie: "L'Interdit Eau de Parfum Rouge" von Givenchy, der mit frischem Ingwer und herrlich beruhigender Orange überzeugt. Bei den Duft-News begeistert uns besonders das opulente Blütenbouquet der neuesten Variante des Klassikers von Dior, "J’adore L'Or Parfum" mit kostbaren Extrakten von Orangenblüten, Jasmin und Rose. Auch "Mood for art" von Annayake mit weißen Blüten, Sandelholz und Vanille schenkt einen Wohlfühlmoment für die Sinne.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Holzig mit einem Hauch von Frucht & Blüten: Welche Düfte im Herbst 2023 angesagt sind

Aber Herbst bedeutet nicht nur, dass wir ausschließlich unser Couch-Potato-Leben zelebrieren. Nein, genauso gut abschalten kann man in der Natur. Es muss ja keine Acht-Stunden-Wanderung auf irgendeinen Berggipfel sein. Wir haben da eher einen Spaziergang im Park oder in ein Wäldchen am Stadtrand im Sinn.

Hier lohnt es sich mal so richtig tief Luft zu holen, den Duft von Moos und Erde, Beeren und Nadelhölzern einzuatmen und mit allen Sinnen in die Atmosphäre des Waldes einzutauchen. In Japan nennt man das "Waldbaden" (Shinrin Yoku) und es ist dort sogar eine anerkannte Therapieform. Laut einer Studie der Universität Michigan reichen schon 20 Minuten Waldspaziergang aus, um das Stresslevel zu senken. Aber mal ehrlich, wer schafft das schon jede Woche?

Fruchtig und holzig bis hin zu orientalischen Gourmand-Aromen - wir stellen euch die TOP Parfum-Trends für die kalte Jahreszeit vor! © GettyImages | Nevena1987

Für die kleine Auszeit im Wald zwischendurch greifen wir deshalb einfach zu Parfums mit holzigen Aromen. Zu unseren Favoriten zählen:

"No. 19" von Chanel

"Forrest Fantasy" von Birkholz

"Replica Autum Vibes" von Maison Margiela

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Neben diesen beliebten Duftklassikern wie "Replica Autum Vibes" von Maison Margiela Fragrances, das uns mit Zedern- und Tannenaroma direkt in den Herbstwald beamt, halten die Herbst-Parfum-Trends 2023 einige kräftige Kreationen mit Holznoten bereit. Das neue "Atelier des Fleurs Chêne" von Chloé macht mit grünen Eichenblatt- sowie holzigen Eichen- und Zedernakkorden im Herz direkt Lust auf einen Waldspaziergang. Wem das jetzt zu sehr nach Holzfällerhemd klingt: Etwas lieblicher und zarter nach Natur duften Obstkompositionen mit Blütennuancen, wie das neue "English Pear & Sweet Pea" von Jo Malone mit sattem Birnenduft und floraler Duftwicken-Note.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Süße Versuchung! Gourmand-Aromen für Genussmomente

Verführerische Sweets & Kürbiskuchen an Halloween und in den Auslagen der Geschäfte lachen uns auch schon die ersten Lebkuchen und Plätzchenteller entgegen. Wer kann bei Vanillekipferl und anderen Köstlichkeiten mit gerösteten Mandeln, Schokolade und Puderzucker immer konsequent Nein sagen? Da braucht es dringend Ablenkung.

Eine süße Versuchung in der kalten Jahreszeit? In unserer Kolumne findet ihr angesagte Parfum-Trends, die Genussmomente versprechen! © GettyImages | GizemBDR

Das bringt uns zu den köstlich süßen Duftkreationen mit Gourmand-Aromen, die nach Essbarem und dabei häufig süß duften. Einer unserer absoluten Favoriten, wenn einen die Naschlust packt: Der Kultduft "Magnetism" von Escada. Der Flakon sieht aus wie ein pinker Zuckerkristall und riecht einfach nur zum Anbeißen. "Magnetism" duftet nach:

Ananas

süßen Blüten

Vanille

Bei den herbst- und winterlichen Parfum-Trends 2023/2024 sorgt der neue Gourmand-Duft "Divine" von Gaultier mit Meringue-Akkord und salzigen Noten für einen außergewöhnlichen Genussmoment. Eine ebenfalls göttliche Duft-Delikatesse hat Burberry mit "Goddess" auf den Markt gebracht. Die Herbstneuheit duftet sinnlich-verführerisch nach Lavendel, Kaviar und Vanille satt.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Und Ariana Grande, die Queen der Celebrity-Düfte, versüßt uns die kalte Jahreszeit mit ihrem neuesten Parfum "Cloud Pink", einer himmlischen Komposition aus Kokos, Vanille, Ananas, Drachenfrucht und Pralinennote. Yummy! Weihnachten kann kommen, und die Keksdose hat jetzt auch eine faire Chance, bis zum ersten Advent durchzuhalten.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Was wir uns für die Zeit bis dahin vorgenommen habe? Mehr relaxen, auftanken und genießen! Die perfekten Stimmungsmacher habt ihr dafür ja schon. Und, wonach duftet euer Herbst?

