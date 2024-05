Trend-Look der Stars: Palina Rojinski, Leonie Hanne und Karolína Kurková tragen jetzt Puffärmel

Was für ein XXL-Trend-Comeback: Puffärmel kommen jetzt ganz groß raus und präsentieren sich vielseitig und modern. Bei diesen Promis sind Blusen, Blazer, Pullover, Sleeves oder Kleider mit ausladenden Ärmeln aktuell besonders beliebt.

Für elegante Anlässe & coole Parties

Wie schick Pullover mit Puffärmeln aussehen können, zeigt unter anderem Palina Rojinski, die als Ratepanel-Mitglied bei "The Masked Singer" mit ihren extravaganten Outfits begeistert. Minirock und Overknees dazu - fertig ist der Wow-Look!

Auch ein besonderer Anlass: So schwebt Palina Rojinski 2024 im Transparenz-Look über den Red Carpet in Cannes.

Model - und ehemalige GNTM-Jurorin - Karolína Kurková präsentiert ihren Followern eine schimmernde Satinbluse in Metallic-Orange und mit XXL-Puffärmeln. Den Look wertet sie zusätzlich mit goldenen Kreolen auf. Unten herum passen beispielsweise eine schwarze Anzughose oder ein weißer Satinrock in Midilänge.

Fashion-Bloggerin Leonie Hanne entscheidet sich für eine ähnliche Bluse, jedoch in einem hellen Creme-Ton und mit Kragen und Knopfleiste. Diese stylt sie zu einem bodenlangen, weißen Maxirock mit Corsage. Die Puffärmel bilden hier einen optischen Kontrast zum eng taillierten Rock.

Als Fashion-Highlight am Sommerkleid - mit großem Vorteil!

Wie verspielt Puffärmel an Sommerkleidern wirken, macht Schauspielerin Gwyneth Paltrow auf Instagram vor. Ihr insgesamt sehr schlichtes, schwarzes Midikleid bekommt durch die voluminösen Ärmel ein kleines Styling-Upgrade verpasst und wirkt dadurch um einiges moderner.

Unser Lieblings-Outfit ist aber bei "American Horror Story"-Star Emma Roberts zu finden. Das weiße Seidenkleid mit Taillenband und romantischer Spitze an Oberteil und Ärmeln ist perfekt für Frühling und Sommer geeignet und matcht sowohl mit sportlichen Sneakers als auch mit edlen Sandalen oder Stilettos mit leichtem Absatz.

Puffärmel bringen zudem einen großen Benefit mit sich: An heißen Sommertagen sind Schweißflecken unter den Achseln kaum sichtbar.