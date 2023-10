Trend-Looks im Herbst und Winter 2023/24: So stylt ihr sie richtig!

Während wir die letzten Sonnenstrahlen genießen, liegen die Kollektionen für den Herbst/Winter 2023/24 schon lange in den Klamottenläden bereit. Von schlicht und klassisch bis extravagant und ausgefallen ist alles dabei. Doch welche Styles, Farben und Muster sind wirklich im Trend? Wir präsentieren euch 6 angesagte Looks der kalten Saison!

Angesagte Modetrends im Herbst/Winter 2023: Mit diesen Stylings macht ihr alles richtig!

Quiet Luxury, Power-Dressing, Karomuster oder doch lieber Animal-Prints? Der Herbst und Winter hält so schöne und vielseitige Modetrends bereit, dass wir bei der Wahl des richtigen Stylings schon manchmal überfordert sind. Geht’s euch genauso? Dann lasst euch von unseren 6 angesagten Looks für den Herbst und Winter 2023/24 inspirieren!

#1 Quiet Luxury im Stil von Sofia Richie Grainge

"Weniger ist mehr" lautet das Motto des Modetrends Quiet Luxury. Der auch als Old Money Look bezeichnete Trend setzt auf hochwertige Basics und edle Accessoires - gerne maßgefertigt und von Traditionshäusern. Denn der Name ist Programm und verkörpert zurückhaltenden Luxus und altes Geld, sprich vererbten Wohlstand. Trenchcoat, Blazer, Kaschmirpullover, Hemdbluse und Hosenanzug wirken besonders edel und gehören zu den Basics des Quiet Luxury Trends, eine auffällige Sonnenbrille oder eine edle Tasche verleihen einen zusätzlichen Old-Money-Touch. Model Sofia Richie Grainge macht vor, wie der Look gelingt! Weiße Blusen tragen wir in diesem Herbst hochgeschlossen, das unterstreicht den Preppy Chic! Abgerundet wird der Look mit dem Frisuren-Trend Quiet Luxury Hair. Achtet auf hochwertige Materialien, klassische Schnitte und neutrale Farben, so habt ihr viele Jahre Freude an euren Basic Pieces und die etwas höhere Investition zahlt sich aus.

Auch spannend: Das sind die coolsten Frisurentrends für den Herbst/Winter 2023/2024. Ihr fragt euch, welche Haarfarben diesen Herbst/Winter besonders angesagt sind? Das zeigen wir euch hier. Habt ihr schon einmal vom neuen Augenbrauen-Trend Powder Brows gehört? Mit diesen Tipps gelingt euch der Look ganz leicht.

Im Clip: Deswegen ist Quiet Luxury so beliebt

#2 Normcore: So lässig wie die Biebers!

Weiter geht’s mit den klassischen Basics, wenn auch in einem ganz anderen Stil. Statt Kaschmir und Anzug treten beim Normcore-Trend, den vor allem Stars der Gen Z etwa Hailey Bieber und Justin Bieber feiern, tragbare und unaufgeregte Looks in Aktion. Tanktop-Denim-Kombis, grauer Zipper-Hoodie mit gleichfarbiger Leggings oder einfache Hemden und Cargohosen: Von klassisch bis gemütlich ist bei diesem Modetrend alles erlaubt, solange es nur unauffällig und alltäglich bleibt.

#3 Coole Romantik trifft auf Streestyles

Lust auf Romantik? Dann haben wir das Richtige für euch. Denn Flower-Prints, luftige Stoffe, Schleifen, Federn und Rüschen sind ein angesagter Look im Herbst und Winter 2023/24. Ob opulente Kleider mit raffinierten Schnitten oder sexy Trendpieces mit transparenten Einsätzen oder Cut-Outs: Dieser Look bringt nicht nur Romantik, sondern ganz easy etwas Farbe in die grauen Monate!

#4 Karomuster modern stylen? Sarah Jessica Parker macht's vor!

Wenn es Richtung Herbst und Winter geht, ist das Karomuster nicht mehr aus den Trends wegzudenken. Selbst ohne die SATC-Fortsetzung "And just like that…" mit Sarah Jessica Parker, in der Karo-Looks quasi auf der Tagesordnung stehen. Großformatige Karos in frischen Farben auf angesagten Oversize-Styles wirken neu, modern und aufregend. Besonders das Schottenkaro, bei dem sich mehrere Karos überlappen, ist für viele Fashionistas der Favorit des Winters. Derbe Boots verpassen dem eleganten Karokleid einen lässigen Touch und sorgen dabei für sicheren Walk auf verschneiten Wegen. Mit Karomuster und Loafern, Absatzschuhen oder Stiefeln im Reiterstil seid ihr für Business- und Dinner-Date perfekt gekleidet.

#5 Animal-Prints à la Heidi Klum

Leo, Zebra, Tiger und sogar Schlange: Animal-Prints sind angesagt wie nie! Blazer, Hosen, Shirts, Tops oder Röcke mit Animal-Print sind im Herbst und Winter ein absolutes Must-have. Kombiniert die tierischen Looks mit Pastellfarben, dadurch verleiht ihr eurem Styling einen eher femininen und verspielten Touch. Besonders angesagt ist in diesem Herbst auch die elegante Kombination mit dunklen Brauntönen. Der All-Over-Leo-Look à la Heidi Klum ist zwar etwas tricky zu stylen, kann aber richtig modern und interessant aussehen. Achtet daher beim Kauf auf hochwertige Materialien eurer Animal-Print-Pieces, damit der Look nicht trashy, sondern classy wirkt!

#6 Schwarz-Weiß-Looks für alle Größen

In Kombination werden die beiden unbunten Farben zum Farbtrend: Schwarz und Weiß. Schwarz-weiße Outfits sind in der Mode immer angesagt, mal mehr, mal weniger. Im Herbst und Winter 2023/24 sind sie definitiv mehr präsent, um nicht zu sagen omnipräsent. Wie man auch an den Stars in der Front Row der Paris Fashion Week sehen konnte. Das Farbduo überrascht uns in einer Vielzahl an Schnitten, Materialien und Styles, die Eleganz und Seriosität ausstrahlen. Das Schöne an der Farbkombi: Ihr könnt ganz easy einen hochwertig aussehenden Look kreieren. Ob unifarben oder mit grafisch angehauchten Mustern, das Kontrastspiel ist immer ein Eyecatcher.