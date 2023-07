Trend-Parfums 2023: Von Vanille bis Salbei - das sind die Duft-Must-Haves im Sommer

Lust, den richtigen Riecher zu haben, was die Dufttrends 2023 betrifft? Wir haben uns Expertenmeinungen und Trendprognosen angesehen, Social Media durchforstet und präsentieren euch die Parfum-Must-Haves für 2023.

Anzeige

Dufttrends auf Social Media

Duftkäufe und Duftempfehlungen auf Social-Media-Portalen werden auch 2023 noch weiter wachsen und überhaupt immer mehr online stattfinden. Aber ist das überhaupt möglich? Einen Duft auszusuchen und zu shoppen, ohne ihn riechen zu können?

Nun, es ist natürlich schwieriger als in der analogen Welt. Aber Zahlen zeigen, dass immer mehr Nutzer:innen dies tatsächlich tun. Sie vertrauen auf die Empfehlungen von Influencer:innen wie Jeremy Fragranceoder anderen Expert:innen. Egal ob ein Duft gerade aktuell ist oder schon älter. Wenn er gerade auf TikTok oder Instagram viral geht, dann steigen auch die Verkaufszahlen. Das vermerkte zum Beispiel Rosie Jane Johnson, Gründerin des Parfumlabels By/Rosie Jane. Sie erzählte in einem Interview, dass durch "Perfume-Tok" (so nennt man die Parfumwelt auf TikTok) ein Duft von ihrer Marken zum Topseller wurde, obwohl dieser bereits seit drei Jahren auf dem Markt war. Und das ist nur eines von vielen Beispielen. Fakt ist, dass nach solchen Online-Empfehlungen immer mehr Düfte oder Parfumdupes geshoppt werden.

Welche Duftnoten in diesem Jahr einen Hype erwarten dürfen, besprechen wir hier. Dabei können auch Fragrance-Klassiker nochmals den Trend-Ton treffen und ein Comeback erleben. Es lohnt sich also nicht nur die neuesten Duft-Erscheinungen auf dem Schirm zu haben. Wie du Parfums lange haltbar bekommst, erfährst du hier. Parfum selber machen: Erfahrt hier, wie ihr mit wenigen Hausmitteln euren eigenen Duft herstellt.

Anzeige

Anzeige

Die Duft-Trends 2023: Diese Noten tragen wir in den kommenden Monaten

Die gute Nachricht vorweg: Von leichten Skin Scents, über sinnliche Vanille, spirituellen Salbei und luxuriösen Unisex-Düften, bis hin zu natürlichen Kräutern ist in den Dufttrends 2023 quasi alles vertreten.

Wer etwas Neues ausprobieren möchte, der findet in diesem Jahr garantiert die Gelegenheit dazu. Wer seinem eigenen Fragrance-Stil treu bleiben möchte, der wird hier eine passende Note finden.

Die trendigen Duftnoten 2023 sind nostalgisch, romantisch, verspielt, stark, sexy, frisch, exotisch, dezent, natürlich und in jedem Fall echt verführerisch. Wir würden sie am liebsten alle tragen.

Verführerische Vanille-Düfte bis hin zu exotischen Klassikern: Hier findet ihr die Düfte, die ihr in 2023 tragen solltet. © Drazen_

Vanille der 90er

Das Duftjahr 2023 wird eine Ode an die 90er-Jahre, eine Zeit, in der die Dinge noch unbeschwerter schienen. Eine Zeit, in der Düfte süßlich und verspielt waren und viele Parfums einen entscheidenden Vanilleanteil hatten.

2023 nutzen wir Vanille, um uns auf eine nostalgische Reise zu begeben, um uns diese Leichtigkeit und Verspieltheit des Jahrzehnts zurückzuholen.

Der typische 90er-Vanille-Duft ist nicht süß wie Zuckerplätzchen, sondern eher sexy. Diejenigen, die ihn schon in den 90ern getragen haben, werden an wilde Knutschereien auf House Partys zurückdenken. Die Generation, die ihn heute für sich entdeckt, wird lernen, wie verführerisch süßliche Vanille sein kann.

Trendige, nostalgische Vanille-Düfte:

Vanilla Milk von Ellis Brooklyn

Kayali Vanilla

Philosophy Fresh Cream Warm Cashmere Eau De Parfum

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Gourmand Vanille

Nicht zu verwechseln mit der nostalgischen 90er Vanille-Formel, werden 2023 noch mehr Vanillenoten auf uns zukommen. Expert:innen erwarten, die klassische Basisnote in zahlreichen Gourmand-Düften zu finden, allerdings neu interpretiert und vor allem: neu kombiniert. Und zwar mit noch mehr Zutaten für echte Gourmands.

Die Gourmand-Vanille-Basis wird mit Noten von saftigen Beeren, dekadenter Schokolade, weichen Marshmallows, gerösteten Gewürzen, starkem Kaffee oder gesalzenem Karamell getoppt. Wir dürfen uns auf wirklich köstliche Kreationen freuen.

Moderne Gourmand-Düfte mit Vanille:

Eilish von Billie Eilish

Byredo Vanille Antique Extrait de Parfum

Vilhelm Parfumerie Poets of Berlin Eau de Parfum

Van Cleef & Arpels Bois d'Amande Eau de Parfum

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Salbei und Sandelholz

Das Interesse an Spiritualität wächst weiter und wird im Jahr 2023 so groß wie nie zuvor. Auf Social Media diskutieren wir darüber, wie die spirituelle Welt unser tägliches Leben beeinflussen und unsere Realität formen kann. Gleichzeitig wächst auch das Interesse an Düften mit Salbei- und Sandelholznoten.

Jahrhundertelang haben Menschen Salbei für spirituelle Zwecke, medizinische Heilmittel und ihre Ernährung verwendet. Sandelholz hat seine Wurzeln vor allem in den alten indischen und ceylonesischen Kulturen. Beide waren Teil von Ritualen, Heilmethoden und Traditionen. Aber auch in der modernen Kosmetik nutzt man die Kraft und Einflüsse der beiden Stoffe. Salbei und Sandelholz sind wohltuend und helfen, das zentrale Nervensystem zu entspannen. Sie wirken stressabbauend und beruhigen. Die Aromen haben etwas Kraftvolles, Erdendes und Reinigendes an sich.

Expert:innen sagen voraus, dass erdende Noten wie diese 2023 besonders beliebt sein werden. Eau de Parfums mit ähnlichen botanischen Basisnoten wie Lavendel, Rose und hellen Hölzern werden sich durchsetzen.

Beruhigende Düfte mit Sandelholz und Salbei:

Santal Gray von Lake & Skye

Polo Earth von Ralph Lauren

Wood Sage & Sea Salt von Jo Malone

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Nackte-Haut-Düfte

Der wohl größte sich anbahnende Trend, den wir schon 2022 erahnen konnten, sind die "Hautdüfte" oder "Pheromon-Parfums". Auf TikTok, Instagram und Social Media geht der Trend aktuell zu Düften, die eher leicht und schwach sind und, nun ja, nach Haut riechen.

Das Konzept dahinter, sie sollen an jedem anders riechen, sich quasi anschmiegen und mit dem eigenen Körpergeruch verschmelzen. Natürliche Pheromone können die Stimmung heben und das Selbstbewusstsein stärken. Sie verstärken lediglich den natürlichen Duft der eigenen Haut, um einen einzigartigen, aber vor allem besonders verführerischen, anziehenden Duft zu erzeugen. Expert:innen beschreiben wiederum die Parfums, die mit Duftnoten an den natürlichen Hautgeruch erinnern, als sinnlich und beruhigend. Sie enthalten typischerweise Inhaltsstoffe wie weißen Moschus, Pfirsich und Bergamotte.

Trendforscher:innen vermuten, hinter dem Trend steckt ein Bedürfnis nach mehr Nähe. Menschen fühlen sich zu subtilen, nackten Düften hingezogen, weil sie nach etwas suchen, das sich vertraut anfühlt, nicht überfordert, sondern Geborgenheit suggeriert. Außerdem nimmt man die Skin Scents erst dann wahr, wenn man näher an jemanden herantritt. Man riecht nicht den Duft einer fremden Person auf der Straße im Vorbeigehen, sondern das Parfum eines vertrauten Menschen, dem man näher kommt.

Skin Scents, die wir 2023 ausprobieren

By Rosie Jane Rosie

Glossier You

D.S. & Durga I Don't Know What Eau de Parfum

Hernetica Amberbee

Memo Paris Sintra

Christian Siriano Au Naturel

Escentric Molecules Molecule 01

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Exotische Früchte und Südseeträume

Düfte, die uns von fernen Küsten, weißem Sand und glitzerndem Wasser träumen lassen, sind kein neuer heißer Trend, sondern eigentlich gar nicht aus dem Parfum-Markt wegzudenken. Ein Duft, der nach Sommer in der Flasche riecht, gehört in jede persönliche Parfum-Sammlung. Wer noch keinen eigenen Favoriten gefunden hat, der kann sich 2023 von den fruchtigen Sommerdüften inspirieren lassen oder die eigene Auswahl an Sommer-Scents um einen erweitern.

2023 beeinflussen vor allem exotische Früchte wie Guave und Litschi die Sommertrends in der Welt der Düfte. Noten von Mango und Passionsfrucht, sind laut Expert:innen auch zu erwarten. Wir wissen also schon mal: Der nächste Sommer kommt bestimmt und er wird fruchtig.

Süße, spritzige und besondere Fruchtnoten :

Sicilian Tangerine von Nest

Grape Pearls von The House of Oud

Tom Ford Bitter Peach Eau de Parfum

Heretic Dirty Mango

Aerin Mediterranean Honeysuckle

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Unisex Düfte zwischen Leder und Spitze

Duft-Käufer:innen der Generation Z greifen auch 2023 weiterhin gerne zu Unisex-Düften. Geschlechtsneutrale Düfte haben schon im vergangenen Jahr vor allem die Premium-Parfümeure inspiriert und beeinflusst. Es liegt ein schmaler Grat zwischen spielerischem Kontrast und harmonischer Ausgewogenheit, aber wenn ein Parfümeur diesen betritt, entsteht ein wirklich herrlicher Duft, der an allen Geschlechtern verführerisch wirkt. Nicht, dass Männer nicht auch klassische Frauendüfte und umgekehrt tragen dürfen - erlaubt ist schließlich, was ihr gerne an euch selbst riecht. Doch die spezielle Kombi aus herb und lieblich macht Unisex-Düfte einfach einmalig.

2023 können wir noch mehr solche Kombinationen aus traditionell männlichen Noten wie Tabak und Leder mit weiblichen Nuancen wie Rose und Veilchen erwarten. Auch Gigi Hadid setzt auf überraschende Duftnoten - lest hier, welche das sind!

Beispiele für gelungene Unisexdüfte sind:

Tom Fords Ombré Leather

Zara Water Lily Tea Dress

Tantrum von Boy Smells

Byredo Sundazed Eau de Parfum.

Acqua di Parma Colonia C.L.U.B. Eau de Cologne.

Elorea Water.

Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Intensive Blumenbouquets

Schon bald, im Frühjahr 2023, dürfen wir mit einem intensiv duftenden Blütenmeer rechnen, das mit uns den Frühling begrüßt. Während 2022 blumige Noten eher zurückhaltend verwendet wurden, stecken nun wieder volle, blühende Blumenessenzen in den Herznoten.

Die Auswahl ist breit gefächert, von pudrig und süß bis hin zu reichhaltig und aromatisch. Aber eines haben die Floral-Fragrances alle gemeinsam, sie setzen auf intensive Kombinationen aus blumigen Noten.

Auch neu ist, dass wir diese floralen Parfums nicht nur im Frühling tragen werden, sondern sie das ganze Jahr über Hochkonjunktur haben. Wir nutzen sie also, um an kalten und grauen Tagen Frühlingsgefühle und blumige Romantik aufkommen zu lassen.

Hand in Hand mit diesem Trend geht noch eine weitere naturverbundene Bewegung im Fragrance-versum. Denn auch Noten von Pflanzenblättern, Kräuter, frisch geschnittenes Gras, Moos, grüner Tee und im Grunde alles, was grün riecht, seinen Weg in die Trend-Düfte des Jahres finden wird. Die klare Entwicklung hin zu mehr Natürlichkeit und hin zu Beauty-Meets-Wellness deutet stark darauf hin.

Blumige Frühlingsboten für 2023:

Alien Goddess von Mugler

Gardenia von Gucci

Neroli von Guerlain

White florals von Armani

Replica Matcha Meditation von Maison Margiela

Anzeige

Wie wir Düfte 2023 tragen werden

Parfums, die mit diesen Duftnoten angereichert sind, können wir also schon mal als höchst trendverdächtig einstufen. Aber dabei geben die aktuellen Dufttrends nicht nur vor, wonach wir riechen werden, sondern auch wie wir Duftnoten 2023 tragen werden.

Die Duft-Garderobe

Eine kurze Frage vorweg: Würdest du jeden Tag die gleiche Jeans und das gleiche T-Shirt tragen? Warum solltest du dann jeden Tag gleich riechen und zu jedem Outfit den gleichen Duft tragen?

Wir wissen schon lange, es gibt Sommerdüfte und Winterdüfte, Tagesdüfte und Abenddüfte, Herren, Damen- und Unisex-Düfte. Wir sind auch schon länger mit dem Konzept von Duft-Layering, also dem Kombinieren von verschiedenen Düften, um eine neue Note zu kreieren, vertraut. Aber 2023 brechen wir mit allen Regeln. Es lohnt sich, in eine Duft-Garderobe zu investieren, also in eine Auswahl an abwechslungsreichen Parfums und Eaux de Toilette, die man gut miteinander kombinieren kann. Quasi wie ein gut sortierter Kleiderschrank, in dem jedes Teil sich sicher mit jedem anderen kombinieren lässt.

Unser Tipp: Parfums und Düfte in Reisegröße. Man braucht nicht von jedem Duft einen großen vollen Flakon, wenn man vorhat, sie sparsam zu schichten. Beim Layering trägt man schließlich auch nicht von jedem Duft drei bis fünf Pumpstöße auf.

Der Trend geht eindeutig in Richtung Individualität und mehr Experimentierfreude. Es spielt keine Rolle mehr, ob der Duft für ein Geschlecht, eine Jahreszeit oder Tageszeit konzipiert wurde, solange er der eigenen Stimmung entspricht.

Mega-Trend: Parfümöle

Expert:innen sind sich einig: 2023 werden Parfümöle endgültig ihr großes Comeback erleben, nachdem sich dies schon 2022 angekündigt hatte. Sie sind grundsätzlich konzentrierter als ein Spray, egal ob Eau Parfum oder Eau de Toilette. Sie enthalten außerdem keinen Alkohol, der die Haut irritieren könnte. Grund für die erhöhte Nachfrage nach duftenden Ölen ist der Wunsch nach therapeutischen, beruhigenden Düften. Parfümöle haben diesen Wellnessfaktor. Außerdem sind sie sehr persönlich. Sie werden sich durch Körperwärme nach dem Auftragen und im Laufe des Tages weiterentwickeln. Sogar Topmodel Bella Hadid schwört auf Düftöle - und diese drei Parfums.

Die Anwendung ist einfach und klappt auch wunderbar unterwegs. Man tupft das duftende Öl einfach auf die Handgelenke, den Hals und die Brust.

Die beiden eben genannten Trends werden sich zudem voraussichtlich zu einem großen Mega-Trend verbinden. 2023 werden wir Schichten von Duftölen und Parfums tragen.

2023 starten wir die Duftroutine mit einem frischen Body Spray und tragen darüber schließlich Lagen von Duftölen und feinem Parfüm-Nebel auf. Durch die Kombination werden sich nicht nur ganz individuelle Duftkreationen ergeben, sondern diese werden sich im Laufe der Tragezeit auch weiter verändern. Selbst wer die Kombi aus Parfüm und Öl öfter wiederholt, wird nicht jedes Mal den gleichen Duft kreieren.

Ob Parfum, Duftöl oder auch duftende Kerzen für Zuhause – Die Trend-Düfte für das kommende Jahr versprechen verführerische Momente. © Juliya Shapoval

Nachhaltiger Duften

Unsere komplette Beauty Routine wird von Jahr zu Jahr grüner. So auch unsere Düfte. Die Fragrance-Branche meldete auch 2023 einen ganz klar erkennbaren Trend hin zu natürlichen Noten, nachhaltigen Verpackungen und umweltschonend produzierten Düften.

Verbraucher:innen wünschen sich natürliche Inhaltsstoffe, legen Wert auf eine nachhaltige Versorgung mit natürlichen Rohstoffen und eine Produktionskette, die ihren ganzheitlichen, nachhaltigen Ansprüchen gerecht wird. "Cleane"-Duft-Produkte frei von Mineralölen und Silikonen ohne Giftstoffe und Chemikalien sind gefragter als je zuvor.

Duftkerzen

Es mag altmodisch klingen, aber Duftkerzen sind 2023 ein brandheißer Trend. Wir haben bereits gehört, dass die Trendnoten, die 2023 auf uns zukommen, Nostalgie und Reiselust wecken sollen, das Gefühl von Geborgenheit und von Frühlingsstimmung verbreiten sollen. Darauf wollen immer mehr Nutzer auch zu Hause nicht verzichten.

2023 ist Duft ganz eng mit Gefühlen verknüpft. All diese Gefühle werden mit duftenden Kerzen auch in den vier Wänden verbreitet. Die oben aufgelisteten Trend-Noten in den Parfums und Eaux de Toilette werden dieses Jahr auch in den trendigen Duftkerzen stecken. Sie sollen uns verführen, in Stimmung bringen, entspannen lassen, runterholen und an exotische Orte entführen.