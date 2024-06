Trend-Vorhersage: Darum wollen im Sommer 2024 alle die Farbe Schwarz tragen

Während im Sommer sonst frische Farben beliebt sind, wird es diese Saison edgy und düster. Schwarz ist dank GNTM und der Erfolgsserie "Wednesday" die Trend-Farbe der Saison - und sowohl auf der Leinwand als auch im Alltag ein echter Hit.

Anzeige

Die 19. Staffel von "Germany's Next Topmodel" siehst du ab dem 15. Februar immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

Gerade erst hat Netflix bekannt gegeben, dass die Dreharbeiten für die zweite Staffel von "Wednesday" begonnen haben. Während wir unsere Sommer-Garderobe planen, stehen zeitgleich Hauptdarstellerin Jenna Ortega und ihr "Eiskaltes Händchen" in Irland vor der Kamera. Und damit steht fest: Schwarz wird eine der heißesten Farben der neuen Saison.

Auch bei "Germany's Next Topmodel" sind in der aktuellen Staffel immer wieder All-Black-Looks an Heidi Klum und ihren Models zu sehen. Aus gutem Grund. Nicht nur das kleine Schwarze ist ein Garant für bewundernde Blicke. Der dunkle Ton verleiht jedem Outfit einen gewissen Coolness-Faktor und sieht auch im Sommer zu gebräunter Haut elegant aus. Und noch ein Pluspunkt: Schwarze Kleidung schützt deutlich besser vor gefährlichen UV-Strahlen als weiße Sommer-Outfits.

Anzeige

Anzeige

GNTM -Kandidat Frieder im schwarzen Look

Der 25-jährige Modedesign-Student ist der beste Beweis dafür, dass schwarze Kleider an wirklich jeder Figur bombastisch aussehen. Als angehendes Topmodel und Fashion-Liebhaber hat der Wahl-Berliner ein Händchen für Looks, die hervorstechen. Auf seinem Instagram-Account präsentiert Frieder sich in einem schlichten Maxi-Dress, das seinen definierten Oberkörper in Szene setzt und ab der Hüfte fließend fällt. Mit schwarzer Trend-Tasche und Plateau-Boots hat er ein echtes Hingucker-Outfit kreiert.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Designerin Esther Perbandt

Nicht erst seit ihrem Auftritt als Gastjurorin bei GNTM wird Esther Perbandt als Fashion-Designerin gefeiert. Die Modemacherin ist für ihre ausnahmslos schwarzen Avantgarde-Kreationen weltweit bekannt. Transparente Stoffe bringen Leichtigkeit in die sonst extrem coolen, schwarzen Looks. Ein gelungenes Spiel aus Materialien sorgt für verspielte Sommer-Outfits mit dem gewissen Etwas. Perfekt für feierliche Anlässe, aber auch für Menschen, die Spaß an Mode im Alltag haben.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Stil-Ikone Wednesday Addams

"Wednesday" war 2022 vermutlich der Serien-Kracher des Jahres. Die morbide Neuauflage der Geschichte rund um die Addams-Family hat einen echten Goth-Hype ausgelöst. Zum Glück haben die Dreharbeiten für Teil zwei vor wenigen Tagen in Irland begonnen. Bevor die zweite Staffel vermutlich Ende 2024 oder Anfang 2025 zu sehen sein wird, kramen wir schon mal unsere lässigsten Looks à la Wednesday hervor. Neben Volant-Kleidern, Rüschen und Blusen mit Kragen gehören natürlich auch ganz viel Spitze und Tüll dazu. Die sich wiederum perfekt für leichte Sommer-Outfits eignen.

Vor allem für den Stil von Wednesday Addams darf auch hier und da mal ein weißes Teil mit Schwarz kombiniert werden, wie zum Beispiel eine zugeknöpfte Bluse. Wer sich auch am Beauty-Look inspirieren möchte, setzt auf ebenfalls schwarzen Nagellack. Hier ist allerdings eine ordentliche Maniküre oberstes Gebot. Ansonsten sieht es nicht elegant und mystisch aus, sondern ungepflegt. Und das ist definitiv nicht im Trend.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen