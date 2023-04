Trend-Watch: Cream Nails und Glitzer-Ombré zählen zu den 13 heißesten Nageldesigns im Frühling 2023

Spätestens wenn die letzten dunklen Nagellackfarben im Kosmetiktäschchen verschwinden, wissen wir: Der Winter ist vorbei und der Frühling ist da! Jetzt fragt sich nur noch, welche Nageldesigns unsere Nägel dieses Jahr schmücken? Wir verraten es euch: Von Limettengrün über Pastellgelb bis hin zu Barbie Pink ist alles dabei. Auch tolle Muster und neue French-Variationen sorgen für Wow-Nägel. Neugierig? Dann entdeckt hier die schönsten 13 Nageltrends für den Frühling 2023!

Milky Swirls

Bereits im Jahr 2022 waren Swirl Nails im 70er-Look super angesagt. Und weil wir sie so schön finden, ist es 2023 noch nicht vorbei mit dem Nageltrend. Im Frühling bekommt das Nageldesign allerdings ein kleines Update und wir tragen die Swirl Nails jetzt als Milky Swirl Nails. Das bedeutet, wir kombinieren softe und dezente Nagellackfarben wie etwa Pastellrosa, Nude-Töne oder Babyblau mit weißen Swirls. Das Beste: Was nach Profiarbeit aussieht, können wir ganz easy zu Hause selbst machen. Dafür brauchen wir einfach nur einen feinen Pinsel und ein wenig Geduld, dann gelingt der Nageltrend garantiert.

Ombré Nails mit Glitzersteinen

Nicht nur auf unseren Haaren feiern wir einen soften Strähnchen-Übergang, auch auf unseren Nägeln macht sich der dezente Farbverlauf richtig gut! Die Ombré Nails sind im Frühling 2023 in auffälligen Farben und Nude-Nuancen besonders angesagt. Mit einem Glitzer-Topcoat werden sie zu einem richtigen Eyecatcher. Unser Nageltrend-Favorit: Die Kombi aus Rosa und Flieder mit silbrig-weißen Glitzerpigmenten.

Mix'n'Match Nails

Wer es auffällig und extravagant mag, wird diesen Nagellacktrend für den Frühling 2023 lieben: Mix'n’Match! Wie es der Name schon sagt, bei dieser Maniküre werden Muster und Farben ganz nach Gusto kombiniert. Doch in diesem Frühling spielen wir nicht nur mit der Nagellackfarbe und dem Nageldesign, auch unterschiedliche Nagelformen an einer Hand sind im Trend. Am coolsten wird der Mix'n’Match-Look, wenn ihr euch eine Konstante aussucht, beispielsweise eine Farbe, welche auf allen Nägeln vorkommt.

Cream Nails

Nude ist unser All Time Favorite, wenn es um die Wahl einer dezenten Nagellackfarbe geht. Sie ist elegant, minimalistisch und lässt die Hände immer topgepflegt aussehen. Außerdem passt die Farbe zu jedem Anlass und Look. Zwischen all den frühlingshaften Nageldesigns sind Cream Nails deswegen unser Ruhepol für den Frühling 2023, wenn wir statt bunter Farben und Muster mal eine Pause brauchen.

Pastellgelb

Wir lieben Pastell und zwar besonders im Frühling! Dieses Jahr hat es uns Pastellgelb besonders angetan. Ihr könnt entweder die ganzen Nägel in der Gute-Laune-Farbe lackieren oder aber eure Nägel mit pastellgelben Mustern verzieren. Eurer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, egal für welches Nageldesign ihr euch entscheidet, Frühlingsflair ist mit der Trendfarbe garantiert.

Limettengrün

Nachdem Influencerin Leonie Hanne den ganzen letzten Sommer non-stop alles in Limettengrün getragen hat, sind wir jetzt auch endlich auf den Geschmack gekommen und pinseln unsere Nägel in der saftigen Farbe. Wie beim Pastellgelb sind wir völlig frei und können das Nageldesign gestalten, wie wir wollen, aber Limettengrün muss es sein. Beauty-Tipp: Als French Tip macht sich die Farbe auch richtig gut.

Barbie Pink

Pink hat es uns in den letzten Jahren stark angetan. Während wir 2022 vom Valentino Pink gar nicht genug bekommen konnten, ist es im Frühling 2023 Zeit für einen Nuancen-Wechsel: Barbie Pink ist die Trendfarbe der Stunde. Die Signature-Farbe der bekanntesten Puppe auf der Welt hat unser Beauty-Herz erobert. Mit langen Nägeln und einem Hochglanz-Finish kommt das Nageldesign so richtig zur Geltung.

Silver Chrome

Wer besonders auf Glitzer und Glamour steht, wird Silver Chrome Nails lieben! Silberne, elegante und glänzende Fingernägel sind der Eyecatcher der aktuellen Nageltrends 2023. Das Nageldesign hat einen futuristischen Touch und ist im Frühling 2023 ein absolutes Must-have.

Pastell French

Während wir Pastellgelb als Solo-Highlight auf unseren Nägeln lieben, kombinieren wir bei diesem Nageltrend alle anderen Pastelltöne als French Tip. Das Nageldesign wirkt fröhlich, hell und verspielt, genau das, was wir im Frühling 2023 brauchen! Wer noch mehr Frühlings- und Pastell-Flair auf den Nägeln haben möchte, kann einen Nagel durch ein schönes Muster, beispielsweise süße Blümchen, hervorheben.

Florale Muster

Dieser Nageltrend ist eine Ode an den Frühling und seine blühenden Blüten und Blumen. Wir lassen uns von der Blumen- und Farbvielfalt inspirieren und bringen die floralen Muster auf unsere Nägel. Egal ob dezente Blütenblätter in zartem Rosa oder Rosen in auffälligem Rot: Florale Muster sind 2023 ein absoluter Nagellacktrend.

Strasssteine: Bejeweled Nails

In diesem Frühling sind nicht nur dezente Nageldesigns im Trend: Neben auffälligen Barbie Nails sind auch Glitzer und Strass wieder richtig in! Seien es die klassischen Strasssteine oder andere kleine Glitzer-Ornamente, Hauptsache die Nägel funkeln im Sonnenlicht.

Micro French Nails

Neben den angesagten Pastell French Nails ist auch diese Micro-Version der klassischen French Nails im Frühling 2023 im Trend. Eine ganz feine und hauchdünne Linie in einer Trendfarbe schließt den Nagel ab. Der Look wirkt nicht nur minimalistisch, die Micro French Nails wirken auch total elegant, natürlich, gepflegt und lassen die Finger optisch länger wirken. Ein Spitzen-Look eben!

Glazed Nails

Letztes Jahr brachte uns Trendsetterin Hailey Bieber Glazed Donuts Nails, 2023 ist der Hype-Look immer noch angesagt. Denn wir haben von dem Pearl-Finish einfach noch nicht genug! Wer den Look liebt, aber ein bisschen Abwechslung möchte, kann die Glazed Nails im French-Style tragen oder zu einem kräftigeren Pink greifen.

Welche Nagellackfarbe ist im Frühjahr 2023 angesagt?

Im Frühjahr 2023 wird es bunt: Auffällige Nagellackfarben wie Barbie Pink, Limettengrün, Chrome-Silber und Pastellgelb sind im Trend. Aber auch klassische Nude-Nägel sind im Frühling 2023 ein gern gesehenes Nageldesign.

Erfrischend für die kommende warme Jahreszeit: Warum ihr jetzt auf farbenfrohe Nagelfarben wie Limettengrün und Pastell-Gelb setzen sollt, lest ihr hier. © Tania Cervian

Welche Nagelform ist 2023 angesagt?

2023 gelten insbesondere Stiletto Nails als absolut trendy. Doch neben den Stiletto Nails begeistern auch ovale Nägel und eine klassische Mandelform.