Trendfarben im Frühling 2023: Magenta und Co. lassen euch strahlen

In der kommenden Fashion-Saison tauchen wir wieder in eine neue Farbwelt ein: Mit Trendtönen wie "Viva Magenta", "Airy Blue" oder "Spring Crocus" prognostiziert das Farbinstitut Pantone seine aktuellen Modefarben für 2023. Welche Farben angesagt und tragbar sind, verraten wir euch hier.

Trendfarben 2023: Diese Farben tragen wir im Frühjahr und Sommer

Nicht nur internationale Designer prägen global die Farbtrends 2023, auch das Farbinstitut Pantone veröffentlicht jährlich eine Prognose. "Viva Magenta" wurde als Farbe des Jahres 2023 auserkoren, ein kräftiger purpurroter Farbton. Doch das ist nicht die einzige Knallfarbe, die im Frühjahr und Sommer 2023 hoch im Kurs steht. Leuchtende Nuancen wie "Blazing Yellow", "Fiery Red" oder "Pink Cosmos" werden demnächst alle Blicke auf sich ziehen. Daneben präsentieren sich allerdings auch ruhigere Töne wie der softe Lilaton "Spring Crocus" oder das verträumte Hellblau "Airy Blue". Hier kommen die 17 angesagtesten Farbtrends.

Die Fashionshows und Red Carpet Events der Saison haben uns mit ihrer Farbenfreude beeindruckt. © PeopleImages

Trendfarbe Gelb - Pantone Blazing Yellow & Pantone Empire Yellow

"Blazing Yellow" bis gedimmtes "Empire Yellow" - diese vitalisierenden Gelbtöne kann keine:r übersehen. Ob in Kombination mit mittleren Grautönen als Business-Look, monochrom mit anderen Gelbtönen oder als Outfit-Highlight in Form von Accessoires - mit Gelb liegen wir jetzt defintiniv richtig.

Trendfarbe Rot - Pantone Cherry Tomato & Pantone Fiery Red

Rot ist einfach ein Statement und fällt auf, wo immer es auftaucht. Auch die neuen Rottöne für die Frühling/Sommer-Saison 2023 haben es in sich: Das intensive "Fiery Red" wirkt verführerisch und edel. Dagegen ist "Cherry Tomato" ein sonnengeladenes Rot mit besonderer Strahlkraft. Ob von Kopf bis Fuß als Hosenanzug, als Kombi-Partner zu weiß, blau oder schwarz oder als Statement-Piece wie Tasche oder Schuhe - Rot erregt mit seiner Strahlkraft garantiert Aufmerksamkeit.

Trendfarbe Lila - Pantone Spring Crocus

Lila steht für positive Energie und steht pünktlich zum Frühlingserwachen bei Fashion-Designer:innen hoch im Kurs, egal ob als pastelliges Flieder oder vibrierendes Purpur. Im Fokus steht allerdings die Lila-Nuance "Spring Crocus", ein satter, klassischer Violett-Ton, der sich besonders gut für monochrome Looks eignet. Passend zum Frühling liegen Kleider in dem hellen Krokus-Ton voll im Trend.

Trendfarbe Rosa - Pantone Crystal Rose & Pantone Pink Cosmos

Ein Frühling ohne Rosa? Undenkbar! Allerdings dominiert in der aktuellen Mode-Saison der Knallton "Pink Cosmos", ein pulsierender Rosaton, der gesehen werden will, vom Sommerstrick bis zum Mantel. Für eine zarte Variante steht die Nuance "Crystal Rose", ein ganz klassischer Farbton, der moderne Romantik vermittelt und mit vielen Knallfarben sowie mit klassischen Nuancen wie etwa Creme, Dunkelgrün oder Braun harmoniert.

Trendfarbe Pink - Pantone Beetroot Purple

Der kraftvolle Lilaton "Beetroot Purple" ist ein leuchtender Fuchsien-Ton, der stark ins Pink geht. In dieser Saison präsentiert er sich besonders knallig und am liebsten im monochromen Look: Momentan sind elegante Hosenanzüge in der Leuchtfarbe mega angesagt. Auch als Statement-Piece zieht die Trendfarbe gerade alle Blick auf sich. Highlights setzt der starke Lilaton übrigens auch gerade in der Kosmetik und zaubert Frische ins Gesicht.

Trendfarbe Hellblau - Pantone Airy Blue & Pantone Summer Song

Blau ist die Farbe des Himmels, die zum Träumen einlädt. Kein Wunder, dass es die beliebteste Farbe weltweit ist und auch in dieser Saison mit zarten Nuancen zu den wichtigsten Farbtrends gehört. So erinnert etwa das frische "Airy Blue" an einen wolkenlosen Frühlingshimmel, während eine kühlere Variation wie "Summer Song" als softes Hellblau zu vielen anderen Pastell-Tönen wie Rosé, Hellgrau oder Creme passt.

Trendfarbe Mittel- und Dunkelblau - Pantone Bluing & Pantone Blue Perennial

Die Palette der mittel- und dunkelblauen Trendnuancen reicht in diesem Jahr vom graublauen "Blue Perennial" bis hin zum lebhaften Marineblau "Bluing", das direkt einem Tintenfass entsprungen scheint. Diese beiden Schattierungen können im Allover-Look getragen werden, ohne aufdringlich zu wirken. Ansonsten sind als Kombi-Partner strahlendes Weiß oder tiefes Schwarz immer eine sichere Wahl.

Trendfarbe Aqua - Pantone Grayed Jade & Pantone Skylight

Mischt man Blau mit etwas Grün, entsteht Türkis. Kommt noch ein Schuss Weiß hinzu, landet man bei dem aktuellen Pantone-Türkis "Skylight": ein erfrischender Aquaton, der an eine glitzernd blaue Lagune erinnert. Besonders auf unifarbenen Teilen entfaltet der kühle Ton seine volle Kraft. Auch das blass mattierte "Grayed Jade" entfaltet seine Eleganz in monochromen Outftis. Am besten lässt sich Aqua zu anderen Nuancen aus derselben Farbfamilie sowie Weiß, Beige, Creme oder auch einem Lila kombinieren.

Trendfarbe Pfirsich - Pantone Persimmon & Pantone Peach Pink

Pure Wärme und die Sehnsucht nach Sommer strahlen die Trendfarben „Peach Pink” und „Persimmon” aus. Die sanften Rotorangetöne vermitteln Frische und Leichtigkeit, ohne aufdringlich zu sein - egal, ob als Komplett-Look an heißen Tagen oder in Kombination mit Grautönen, Braun oder Khaki. Zusammen mit Schwarz entfalten die Pfirsichtöne ihre volle Leuchtkraft.

Trendfarbe Hellgrün - Pantone Love Bird & Pantone Titanite

Grün ist die Farbe der Hoffnung und der Natur. Damit trifft die Trendfarbe genau den Zeitgeist und gilt als eine der wichtigsten Modefarben in diesem Jahr. Die beiden hellen gelbgrünen Nuancen "Titanite" und "Love Bird" sind auf jeden Fall ein Blickfang und bringen Frische in jede Garderobe. Was dazu passt? Im Komplett-Look funktionieren sie perfekt solo, ansonsten in der Kombi mit Weiß, Rosa oder Beige.

Trendfarbe Orange - Pantone Iced Mango & Pantone Tangelo

Fruchtige Noten kommen in satten Orangetönen daher. Der Farbton "Tangelo" setzt mit seiner Strahlkraft ein starkes Modestatement. Etwas zurückhaltender ist der Orangeton "Iced Mango" in pastelliger Nuance, der auch als Business-Suit im Sommer ein schöner Blickfang ist. Wie Orange kombiniert wird? Die spritzige Farbe harmoniert besonders gut mit Braun, Dunkelblau, Nude und Creme.

Trendfarbe Khaki - Pantone Leek Green

Im Trend liegen auch ruhige Grüntöne wie das "Leek Green", das an frischen Salbei erinnert. Dieses pflanzliche Grün wirkt natürlich und harmoniert mit vielen Farben, besonders gut zu warmen Creme- und Beige-Tönen. Ideal für einen lässigen Alltags-Look: eine Jacke in "Leek Green" mit einer Blue-Jeans und einem hellen Oberteil kombinieren.

Trendfarbe Braun - Pantone Mocha Mousse & Pantone Macchiato

Farbdesigner:innen haben für die aktuellen Brauntöne tief in die Kaffeetasse geschaut und zwei geschmackvolle Trend-Nuancen kreiert: "Mocha Mousse" ist ein eleganter Mittelbraunton mit zeitlosen Charme. Daneben gibt es den haselnussartigen Braunton mit zartem Schaumkrönchen "Macciato", der sich einfach in den Alltags-Look integrieren lässt: Er funktioniert als Trenchcoat, Rock oder Oberteil und wirkt alles andere als langweilig.

Trendfarbe Grün - Pantone Andean Toucan & Pantone Classic Green

Wer kräftige Grüntöne mag, wird sich über die Trendfarben "Classic Green" und "Andean Toucan" freuen. Die beiden Nuancen funktionieren toll als monochrome Looks, wobei sich der Allover-Look auch aus verschiedenen Grüntönen zusammensetzen darf. Modemutige verbinden die grasgrünen Nuancen beim Color-Blocking mit Pink- oder Gelbtönen. Ansonsten stehen Accessoires, insbesondere kleine Statement-Taschen, in den frischen Trendfarben jetzt hoch im Kurs.

Trendfarbe Beige - Pantone Tender Peach & Pantone Vanilla Cream

Neutrale Beigetöne dürfen in einer Frühjahr/Sommer-Saison nicht fehlen. In diesem Jahr ist die Trendfarbe "Vanilla Cream" ganz weit vorne, ein weiches Beige mit rosigem Unterton, das sowohl entspannt im Alltag als auch elegant am Abend funktioniert. Etwas heller ist der fast transparente Pfirsichton "Tender Peach". Beide Trendtöne lassen sich mit Weiß und Schwarz als auch im Mix mit Pink, Orange oder Lila toll kombinieren.

#16 Trendfarbe Grau - Pantone Oyster Mushroom & Pantone Gray Lilac

Puristisch und chic: Grau ist ein Allrounder und verleiht jedem Outfit subtile Eleganz. Zwei Nuancen stehen in dieser Saison im Fokus: "Oyster Mushroom", ein ruhiges Hellgrau, das besonders edel wirkt und sich perfekt mit den knalligen Farben der diesjährigen Pantone-Farbpalette kombinieren lässt. Dagegen steht "Grey Lilac", ein verträumtes Grau mit fliederfarbenem Unterton, ganz für sich.

Trendfarbe Blau - Pantone Electric Blue Lemonade

Das vibrierende "Electric Blue Lemonade" ist besonders klar und strahlt trotz seiner Leuchtkraft angenehme Ruhe und Souveränität aus. Ideal für trendige Jacken, Business-Röcke und stilvolle Mäntel. Ob solo im Monochrome-Look oder in Kombi mit neutralen Farben wie Beige oder Braun - der knackige Farbtrend hinterlässt Eindruck. Für schöne Farbkontraste sorgen Kombi-Partner in Pink, Orange oder Rosa.