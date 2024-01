Trendfrisur 2024 von Penélope Cruz: Sie trägt einen Long-Bob mit Twist und so stylst du ihn nach!

Dynamik, Eleganz und ein Hauch von Glamour: Der Flipped Bob mit seinem schwungvollen Dreh versprüht so ziemlich alles, was wir uns wünschen. Wir zeigen, wie du die neue Lieblingsfrisur der Promis ganz einfach selbst stylst.

Flipped Bob: Die Frisur mit der schwungvollen Rolle

Bob-Frisuren sind ein Dauerbrenner: Die vielfältige Frisur schmeichelt den unterschiedlichsten Gesichtsformen und Haartypen und lässt sich von frech über verspielt, romantisch bis klassisch oder elegant stylen. Und jede Saison gibt’s ein neues Update der Trendfrisur. Kein Wunder, dass der Bob zu den beliebtesten Frisuren der Frauen gehört. Jetzt ist es der Flipped Bob, der die Bob-Frisur aufmischt. Bereits im letzten Jahr haben Promis wie Hailey Bieber oder Kourtney Kardashian den Flipped Bob für sich entdeckt.

Jetzt überrascht Penélope Cruz bei den Governors Awards mit ihrer eigenen Interpretation der Trendfrisur. Denn anstatt den Haarspitzen einen Schwung nach außen zu verleihen, stylt sie die Enden schwungvoll nach innen und erzielt damit einen eleganten und glamourösen Look.

Und auch Claire Danes trägt ihren halblangen Bob mit einem sanften Innenschwung, der perfekt mit dem eleganten Vintage-Look von Balmian in Rosa harmoniert.

Flipped Bob: So sieht die neue Trendfrisur aus

Das Besondere am Flipped Bob ist der schwungvolle Dreh an den Enden, der der ansonsten glatten Frisur Dynamik und Vitalität verleiht. Das englische Wort "Flip" steht für "Salto" oder "Rolle", und genau das ist es, was die Frisur auszeichnet. Schon in den 1950ern und 1960ern war der Flipped Bob sehr populär und galt als Signature Look der First Lady Jackie Kennedy.

So stylst du den Flipped Bob

Wenn du jetzt an Lockenwickler, stundenlanges Föhnen oder den Gang zu Profi denkst, liegst du zum Glück völlig falsch. Denn der Flipped Bob lässt sich ganz easy stylen und wird damit zur perfekten Alltagsfrisur.

So geht’s:

Wasch deine Haare wie gewohnt und arbeite etwas Schaumfestiger ein.

Nun gibst du etwas Hitzeschutzspray ins Haar und föhnst es trocken. Mit einer Rundbürste kannst du das Haar dabei bereits etwas glattziehen.

Zieh jetzt einen Mittel- oder Seitenscheitel und föhne die Haarspitzen Strähne für Strähne mit einer Rundbürste nach außen oder nach innen - so bekommen die Enden den Schwung. Alternativ kannst du ein Glätteisen oder eine Warmluftbürste verwenden.

Fixier die Frisur mit Haarspray und gib etwas Haaröl für feinen Glanz drauf.