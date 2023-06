Trendfrisuren von Leni Klum: Diesen Look trägt das Model beim GNTM-Finale 2023

Von Beach Waves bis hin zu Kopftüchern: Leni Klum weiß, wie sie ihre Haare stylen muss, um zum absoluten Hingucker zu werden. Seit kurzem trägt das Model auch wieder einen blonden Long Bob, den sie uns spätestens bei ihrem Gastauftritt im Finale von "Germany's Next Topmodel" 2023 präsentieren wird. Wir zeigen dir ihre angesagten Frisuren für den Sommer 2023, die du ganz einfach zu Hause nachstylen kannst.

Leni Klum trägt wieder blonde Highlights!

Back to the roots. Die Tochter des Supermodels Heidi Klum war lange Zeit für ihre langen, blonden Haare bekannt. Anfang 2023 begann sie dann ihr Studium in New York und ließ sich passend zu ihrem neuen Lebensabschnitt ihre Haare zu einem Long Bob schneiden. Obendrauf färbte sich das junge Model ihre Haare dunkel. Doch damit ist jetzt Schluss - Leni Klum wollte wieder blond werden. Prompt ließ das Model sich ihre Haare etwas heller färben. Mit einem frischen Schnitt und angesagten Bangs trägt sie jetzt eine der angesagtesten Frisuren des Jahres. Eins steht fest: Leni Klum kann die Trendfrisur tragen und weiß, wie man sie am besten stylt.

Wie Leni Klum ihren neuen Look stylt und welche Modetrends sie dazu trägt, sehen wir bei ihrem Gastauftritt im Finale von "Germany's Next Topmodel" 2023.

Glatter Long Bob

Mittellange Haare zum Mittelscheitel? Das ist in diesem Frühjahr die perfekte Kombination zweier angesagter Haartrends. Auch Leni Klum hat dieses Styling für sich entdeckt und präsentierte ihren glatten Long Bob auf Social Media. Wie gut ihr die mittellange Frisur steht, konnten Fans kürzlich auf der Premiere von "Shotgun Wedding", die sie mit Adoptivvater Seal besuchte, bewundern.

Stylingtipps für deinen Long Bob

So glättest du deine mittellangen Haare im Alltag

Den Bob von Leni könnt ihr auch ganz einfach zu Hause nachstylen. Föhnt eure Haare dabei glatt nach unten. Benutzt am besten eine Paddle Brush, um die Haare beim Föhnen zu entwirren. Alternativ könnt ihr auch zum Glätteisen greifen und damit eure Haare zum sleeky Bob stylen. Abgesehen vom Stylen denkt daran, die Spitzen regelmäßig nachschneiden zu lassen.

Der Grund: Euer Long Bob ist sehr splissanfällig, da die Haarspitzen auf den Schultern liegen und so schneller aufgespalten werden. Also vereinbart lieber einen Termin mehr beim Friseur oder der Friseurin oder schneidet zu Hause eure Haare selbst nach. Passt dabei aber auf, dass ihr eine hochwertige Schere nutzt, um Spliss zu entfernen.

Beach Waves: Long Bob mit Wellen

Leni Klum trägt ihre offenen Haare aber nicht nur glatt. Zuletzt ließ sich das Model bei einem Fotoshooting ihre mittellangen Haare in leichte Wellen legen und machte ihren Look so zum absoluten Hingucker. Auch hier entschied sich die 18-Jährige wieder wieder für einen Mittelscheitel, der 2023 total angesagt ist. Mit blonden Highlights setzte sie ihre Haare perfekt in Szene. Diesen Look trug sie außerdem zur New York Fashion Week, auf der sie neben ihrer Frisur auch mit ihrem Outfit, einem angesagten Fransenrock zum weißen Oversize-Blazer, alle begeisterte.

Wellige Haare im Alltag - so geht's:

Ihr seid gelangweilt von euren glatten Haaren ohne Volumen? Dann macht es wie Leni und tragt euren Long Bob ganz casual mit ein paar Beach Waves. Das ist nicht nur super stylisch, sondern kann auch mit ein paar Tipps und Tricks ganz easy zu Hause nachgemacht werden. Vorab nicht vergessen: Benutzt vor dem Styling Hitzeschutz und auch Schaumfestiger. So halten eure Waves garantiert den ganzen Tag, ohne dass eure Haare beschädigt werden. Föhnt erst eure Haare ganz normal oder lasst sie an der Luft trocknen. Greift danach zu eurem Lockenstab oder Glätteisen. Unterteilt eure Haare in große Strähnen, dreht jede Strähne am Haaransatz mit dem Glätteisen leicht ein und zieht dann die Strähne schräg nach unten. So bekommt ihr wunderschöne, leichte Locken. Wenn alle Haare gelockt sind, vergesst nicht, eure Frisur mit Haarspray zu fixieren, damit ihr den ganzen Tag Freude an ihr habt. Schüttelt eure Haare nochmal etwas durch und fertig ist der schicke und zugleich lässige Look. Dieses Styling eignet sich zu jedem Anlass - egal ob im Büro, zum Shopping oder zum romantischen Date.

Frisuren mit Kopftüchern

Tücher als Haaraccessoire sind auch dieses Jahr wieder hoch im Kurs. Dass wir sie auf verschiedene Art und Weise stylen können, beweist uns Leni Klum auf Instagram - zuletzt bei ihrem Werbepost für Dior. Statt eines klassischen Pferdeschwanzes gibt sie mit ihrem Haarband ihrer Frisur ein Upgrade. Besonders Tücher mit floralem Print sind zurzeit beliebt - keine Neuigkeit für Leni. Kleiner Tipp: Seidentücher sind besonders gut für unsere Haare, da sie aufgrund ihres natürlichen, weichen Materials die Struktur nicht beschädigen.

Wie man Kopftücher noch binden kann, sehen wir bei einem weiteren Fotoshooting von Leni mit dem Luxus-Label Dior. Leni trägt das Seidentuch elegant und mondän - wie einst Audrey Hepburn - am Hinterkopf. Der Leoprint macht das Styling wiederum modern. Wer das Tuch nicht unter dem Kinn knoten oder mit einem Schalring befestigen möchte, kann es auch hinter dem Kopf zusammenknoten. Et voilà - fertig ist der perfekte Sommerlook.

So trägst du die stylischen Kopftücher im Alltag

Bei der Wahl eures Kopftuchs ist die richtige Farbe und Größe entscheidend. Von roten Bandanas solltet ihr lieber die Finger lassen - wir wollen ja nicht, dass ihr am Ende wie Johnny Depp in "Fluch der Karibik" ausseht. Bei einem Bad Hair Day kann ein Kopftuch der "Retter in der Not" sein. Schnappt euch ein Tuch oder auch Bandana eurer Wahl und faltet es zu einem 2 bis 4 cm breiten Streifen. Diesen legt ihr dann auf euren Kopf und knotet ihn am Hinterkopf zusammen. Einen lässigen Dutt oder Zopf dazu und fertig ist der Look. Aber auch elegante Styles können mit einem Kopftuch gezaubert werden. Wie wär's denn mal mit einem hellen Seidentuch. Kombiniert zu einem Sommerkleid oder kurzen weißen Blusen und Jeans sieht das Haaraccessoire richtig super aus.

