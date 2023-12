Trendhaarfarbe für Blondinen: Cobain Blond ist DIE Nuance für den Winter 2023/24

Cobain Blond, benannt nach dem legendären Kurt Cobain, ist der Haarfarben-Trend für den Winter 2023/24, der den angesagten Grunge Style der 90er-Jahre wieder aufleben lässt. Cobain verkörperte diesen Stil wie kein anderer: Seine Musik, sein Look und sein Verständnis von Freiheit inspirierten eine ganze Generation. Der Blondton ist nicht nur eine Hommage an die Grunge-Ikone, sondern auch ein zeitgemäßes Update, das den Haaren einen rebellischen Touch verleiht.

Cobain Blond - so sieht die Trendhaarfarbe aus

Cobain Blond ist die Trendhaarfarbe für alle Blondinen, die sich von ihrem sommerlichen Blond verabschieden wollen. Charakteristisch für die Farbe ist ein natürlicher Ansatz, von dem aus breite Strähnen in goldenen Blondtönen bis in die Spitzen verlaufen.

Das Markenzeichen des Nirvana-Frontmanns (hier ganz links) waren seine langen, blonden Haare. © IMAGO/Joe Giron

Was Cobain Blond besonders macht, ist die Palette warmer Blondtöne, die Dimension und Fülle verleihen. Gerade wenn du feines Haar hast, kannst du von diesem Trend profitieren, da er deine Haare optisch voluminöser wirken lässt. Cobain Blond ist eine Haarfarbe, die Wärme und Lebendigkeit in den kalten Winter bringt und sich für jedes Geschlecht und jedes Alter eignet. Sie passt perfekt zu entspannten Alltagslooks und gehypten 90er-Jahre Denim-Styles.

Wie wird Cobain Blond im Winter 2023/24 getragen?

Cobain Blond bietet im Winter 2023/24 eine Vielzahl von Styling-Möglichkeiten. Inspiriert vom Grunge-Stil, der sich durch seine Lässigkeit auszeichnet, darf man die Haare dazu ruhig ein wenig zerzaust tragen. Ein Undone-Haarstyling wirkt mühelos und casual.

Wenn du jedoch eine elegantere Variante bevorzugst, kannst du das Cobain Blond auch sleek stylen. Dieser Look eignet sich besonders gut für festlichere Anlässe, wie Weihnachten und Silvester, und verleiht eurem Haar Geschmeidigkeit und Glanz.

Eine weitere Möglichkeit, den Look zu variieren, sind Locken oder Wellen. Diese schaffen Textur und Volumen.

Cobain Blond ist somit äußerst vielseitig und passt sich verschiedenen Stilen und Anlässen an.

Wie ihr Cobain Blond bekommt

Um die Trendhaarfarbe Cobain Blond zu bekommen, sollte man in den Salon seines Vertrauens gehen und die Nuance vom Profi färben lassen, insbesondere wenn die aktuelle Haarfarbe dunkler ist. Blondierungen sollten immer von Fachleuten durchgeführt werden, da die richtige Anwendung entscheidend ist, um Schäden am Haar zu vermeiden. Ein erfahrener Friseur kann die Blondierung so steuern, dass man den gewünschten natürlichen Ansatz und die goldenen Blondtöne erzielt, die für Cobain Blond charakteristisch sind.

Cobain Blond - die richtige Pflege

Durch die warm blonden Farbnuancen ist Cobain Blond eine verhältnismäßig pflegeleichte Haarfarbe, die zu verschiedenen Haarstrukturen passt. Dennoch ist es wichtig, blondierten Haare ausreichend zu pflegen, da sie durch den Färbeprozess strapaziert werden und danach besonders viel Feuchtigkeit benötigen.