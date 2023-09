Trends für das Oktoberfest: Wir verraten, wie ihr 2023 die perfekte Bluse zum Dirndl findet!

Brezn, Hendl und die Maß Bier sind auf dem Oktoberfest in München genauso traditionell wie eine ordentliche Tracht. Und die schließt nicht nur ein Dirndl, sondern auch die passende Dirndlbluse mit ein. Erfahrt hier, wie ihr die richtige für euer Dirndl findet!

Nach zwei Jahren Pause heißt es auf dem Oktoberfest in München endlich wieder: O'zapft is! Das heißt, wir können endlich wieder unsere Dirndl und Lederhosen aus dem Schrank holen oder neue shoppen. Schließlich ändern sich vor allem die Dirndl-Trends immer wieder. Doch eine Bluse unter dem Dirndl ist auch dieses Jahr auf der Wiesn Fashion-Pflicht. Welche Bluse zu eurem Dirndl passt? Das erfahrt ihr hier...

Oktoberfest: Darum ist eine Dirndl-Bluse Pflicht

Unter einem traditionellen Dirndl-Kleid, auch "Mieder" genannt, ist das Tragen einer sogenannten Dirndl-Bluse Pflicht! Nur wenige Schnitte lassen es zu, dass auf eine Oberbekleidung verzichtet werden kann. Das richtige Stück formt ein schönes Dekolleté und verleiht dem Dirndl den gewünschten Stil. Konservativ oder verführerisch, mädchenhaft oder ländlich und traditionell – die Bluse definiert euer Wiesn-Outfit.

Auf eine normale Bluse aus deinem Schrank solltet ihr keinesfalls zurückgreifen! Die ist in der Regel viel zu lang und erzeugt unbequeme Falten unter dem Dirndl. Dirndl-Blusen enden kurz unter der Brust, da wo der Korsagen-Teil eures Kleides am engsten ist. Ein Gummizug oder Band sorgt dafür, dass nichts verrutscht. So könnt ihr ohne Bedenken auf Gaudi gehen.

Dirndl-Bluse: Die Auswahl des richtigen Modells:

Das klassische Modell der Trachtenbluse besteht aus weißem Baumwoll-Stoff mit Herzausschnitt und Puffärmeln. Inzwischen haben sich unzählige Varianten davon abgespalten und die Auswahl scheint von Ausschnitt bis Ärmellänge endlos zu sein. Dieser Guide, sollte euch bei der Entscheidung helfen:

Die richtige Dirndl-Bluse kann ein modisches Statement setzen. So kann ein schlichtes Landhaus-Dirndl mit einer aufwendig verarbeiteten Bluse in eine elegante Tracht verwandelt werden. Kleider mit vielen Stickereien und Verzierungen punkten hingegen eher mit einer schlichten Bluse.

Dirndl-Bluse: Die Form des Ausschnitts

Grundsätzlich sollte der Ausschnitt der Bluse mit dem des Dirndls harmonieren. Doch das ist leichter gesagt als getan. Die verschiedenen Modelle der Dirndl-Bluse erlauben unzählige Kombinationsmöglichkeiten. Gleichzeitig habt ihr die Möglichkeit, mit der Form der Bluse zu spielen und eure Vorzüge zu betonen. Erfahrt hier, welches Modell am besten zu euch und eurer Tracht passt.

Dirndl-Bluse: Herzausschnitt

Zeigt ruhig, was ihr habt! Die klassische Ausschnittform betont das Dekolleté und gewährt einen tieferen Einblick. Hier empfiehlt sich ein passender Push-Up BH. Für Frauen, die einen großen Busen eher kaschieren wollen, ist dieses Modell keine gute Wahl. Die Form des Ausschnittes passt am besten zu einem Dirndl mit eckigem Dekolleté.

Mit der herzförmigen Dirndl-Bluse zeigst du besonders viel Dekolleté, deshalb raten wir zu einem passenden Push-Up BH. © Adobe Stock

Dirndl-Bluse: Hochgeschlossen

Diese Blusen werden am Brustkorb entlang bis zum Hals geknöpft oder auf dem Rücken verschlossen. Das Modell kann sehr elegant wirken und wird oft mit einem Stehkragen kombiniert. Tragt ihr ein tiefausgeschnittenes Dirndl, könnt ihr mit einer hochgeschlossenen Bluse ein modisches Highlight setzen. Der bewusste Stilbruch ist hier absolut erlaubt.

Die hochgeschlossene Dirndl-Bluse wirkt elegant und setzt ein modisches Statement. © Adobe Stock

Dirndl-Bluse: V-Ausschnitt

Die Tiefe des Ausschnitts kann hier stark variieren und die Trägerin kann mithilfe von Knöpfen oft selbst entscheiden, wieviel sie preisgeben will. Kombiniert ihr dieses Modell zusätzlich mit einem Dirndl mit V-Ausschnitt werden Hals und Dekolleté optisch gestreckt. Unter der Bluse solltet ihr einen entsprechend tiefgeschnittenen Push-Up BH tragen.

Der V-Ausschnitt bei der Dirndl-Bluse lenkt die Aufmerksamkeit auf das Dekolleté. © Adobe Stock

Dirndl-Bluse: Balkonette

Der eckige Ausschnitt passt sich dem Schnitt des klassischen Landhaus-Dirndls mit ebenfalls eckigem oder rundem Ausschnitt an. Darunter solltet ihr ebenfalls einen BH in Balkonette-Form tragen.

Der Klassiker: Eine Diorndl-Bluse mit Balkonette-Ausschnitt passt sich besonders gut dem klassischen Landhaus-Dirndl an. © Adobe Stock

Egal für welchen Stil ihr euch entscheidet, das Wichtigste ist, dass ihr euch wohl fühlt! Probiert also ruhig unterschiedliche Modelle aus und lasst euch Zeit bei der Auswahl.

Dirndl-Bluse: Ärmellänge und Kragen

Bei der traditionellen Tracht enden die Ärmel ungefähr in der Mitte des Oberarms. Je nach Belieben oder Wetterlage kann zwischen kurz, lang oder dreiviertel-Länge gewählt werden.

Stärkere Arme können durch halblange Ärmel aus Spitze kaschiert werden. Puffärmel tragen dagegen eher auf.

Flügelärmel aus Spitze sind elegant und verspielt. Schulterfreie Blusen mit gerafften Puffärmeln wirken verführerisch und lenken die Aufmerksamkeit auf das Dekolleté.

In der Regel haben Dirndl-Blusen keinen Kragen. In der Gastronomie haben sich inzwischen jedoch Modelle mit Herzausschnitt und Stehkragen etabliert. Kelchkragen und Schneewittchen-Kragen passen wunderbar zu Kurzhaar- oder Hochsteckfrisuren.

Dirndl-Bluse: Die richtige Pflege

Um euch so lange wie möglich an deiner Trachten-Bluse erfreuen zu können, solltet ihr diese Pflegehinweise unbedingt beachten. Achtet hierbei stets auf Besonderheiten, abhängig von Material und Verarbeitung.

Grundsätzlich könnt ihr auf folgende Tipps zurückgreifen:

Make-Up-Flecken vor dem Waschgang mit Gallseife vorbehandeln.

Spitzenblusen im Schonprogramm oder per Hand waschen.

Modelle mit Stickereien in einem Wäschebeutel waschen.

Auf dem Bügel trocknen lassen.

Am besten auf links bügeln.

