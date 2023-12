Unsere Top 12 Nagellack-Designs für Weihnachten und Silvester 2023 - von klassisch bis kreativ

An Weihnachten vielleicht mal traditionell in Rot und Grün und für Silvester ein Hauch von Glitzer und funkelnde Details? Egal welche Farbkombination du favorisierst, jetzt ist die perfekte Zeit, um dir kleine Kunstwerke auf die Nägel zu zaubern. Wir haben die 12 coolsten Nailart-Ideen für noch mehr Christmas Vibes & Feiertagslaune!

Elegante Nagel-Designs für die Weihnachtszeit

Die Straßen sind in warmes Licht getaucht und der Duft von frisch gebackenen Plätzchen in der Luft liegt - Weihnachten steht vor der Tür. Was gibt es Schöneres, als die festliche Zeit des Jahres zu zelebrieren und allen Bereichen des Alltags ein wenig Glanz zu verleihen, etwa mit Weihnachts-Outfits und eleganten Frisuren. Wir haben die passenden Nagellack-Styles dazu!

#1: Klassisches Rot

Rot geht immer, besonders, wenn Weihnachten naht! Dieses Jahr peppen wir das obligatorische Weihnachtsrot aber mal etwas auf: Coole Ombré-Effekte und unterschiedliche Texturen lassen den Klassiker gleich viel lässiger wirken. So bekommt der zeitlose Look einen trendigen Touch und deine Nägel werden zum absoluten Eyecatcher beim Plätzchen snacken oder beim Geschenke auspacken!

#2: Lipgloss-Nägel

Stellt dir vor, deine Nägel bekommen das gleiche glänzende Finish wie dein liebster Lipgloss - der Look ist nicht nur eine der Signature-Maniküren von Nagel-Influencerin Hailey Bieber, sondern auch einer der gehyptesten Weihnachtstrends für die Hände! Die Lipgloss-Nägel funkeln im Licht der Kerzen und verleihen jedem weihnachtlichen Outfit das gewisse Extra.

#3: Frostige Pastelltöne

Pastelltöne sind eine dezente Option für weihnachtliche Nagel-Designs. Sie bieten eine Alternative zu traditionellem Rot und Grün, ohne dabei Christmas-Flair einzubüßen. Babyblau erinnert an einen klaren, frostigen Wintertag, während liebliches Rosa die kuschelige Atmosphäre der Feiertage einfängt. Mit Elementen wie kleinen Schneeflocken, Perlen oder Glitzer-Akzenten wird der Look noch festlicher.

Verspielte Nailart für die Weihnachtstage

Weihnachten rückt näher und es ist Zeit, die Ärmel hochzukrempeln - und zwar für etwas wirklich Spaßiges: Nagel-Designs, die genauso bunt und fröhlich sind wie die Saison selbst! Im Jahr 2023 dreht sich alles um spielerische Muster, die deine Nägel zum ultimativen Accessoire jeder Weihnachtsfeier machen. Ganz egal, ob du dir einen winterlichen Märchenwald auf die Finger zauberst oder die weihnachtlichen Klassiker mit einem Twist neu interpretierst.

#4: Rentiere

Hol dir Rudolph und seine Rentiere als stylishes Nagel-Design. Wie hießen sie gleich noch alle? Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Dunder und Blixem. Perfekter Smalltalk für die Christmas-Party im Office! Für gute Laune und fröhliche Gesichter sorgt das niedliche rote Näschen aber auf jeden Fall.

#5: Tannenbäume

Ein paar grüne Nadelzweige hier, ein paar funkelnde Kugeln da - und voilà, schon sind die Nägel bereit für die Feiertage! Lass den klassischen grünen Tannenbaum auf deinen Nägeln Wurzeln schlagen oder gib ihm mit etwas Glitzer einen festlichen Touch. Oh Tannenbaum!

#6: Zuckerstangen

Nichts schreit so sehr "Frohe Weihnachten" wie ein klassisches Zuckerstangen-Design auf den Nägeln! Die ikonischen rotweißen Streifen sind das perfekte Accessoire, um dem Xmas-Look einen Hauch festlicher Süße zu verleihen. Hol dir also den Candy-Cane-Swirl und gönn dir einen kleinen vorweihnachtlichen Genussmoment auf dem Weihnachtsmarkt mit gebrannten Mandeln und Glühwein.

Glamouröse Maniküre für festliche Momente

Sternendeko, Lametta und Christbaumkugeln - Weihnachten steht für alles, was glänzt. Und das gilt auch für deine Nägel! In diesem Jahr dreht sich alles um Eleganz mit einem Hauch von Extravaganz. Wir zeigen, wie man die klassische Farbpalette dementsprechend neu interpretieren kann. Kreiere Nagel-Designs, die nicht nur deine Outfits, sondern auch deine Weihnachtsstimmung aufs nächste Level heben.

#7: Schmückende Details

Allüberall auf den Fingerspitzen sieht man goldene Lichtlein sitzen! Ein paar glitzernde Akzente hier, ein paar schimmernde Kristalle da, und schon sind die Nägel bereit für Weihnachten. Dafür kannst du Steinchen, Perlen und andere Deko-Elemente nutzen, um deine Hände zum glanzvollen Blickfang zu machen.

#8: Glitzer und Metallic

Wer sagt denn, dass nur die Weihnachtsdeko blinken darf? In diesem Jahr stehlen deine Nägel jedem Christbaum die Show! Besonders cool sehen silberne, goldene und eisblaue Töne aus. Und für die Extraportion Chic? Einfach ein bisschen Glitzer aufs matte Finish und deine glänzenden Nägel werden zum Styling-Highlight jeder Weihnachtsparty.

#9: Velvet Vibes

Für alle, die bei ihrem Weihnachts-Look ein bisschen Drama lieben: Satte Beerentöne und kräftige Winterfarben sind das Must-have für extravagante Nagel-Designs! Pack dir Bourdeauxrot oder mysteriöses Nachtblau mit edlen, samtigen Finish auf die Nägel für eine luxuriöse Optik.

Minimalistische Nagel-Styles zu Neujahr

Sobald Weihnachten vorbei ist, wird es auch direkt Zeit sich von üppigen Nagel-Designs zu verabschieden und mit klaren Linien, schlichten Farben und modernem Chic ins neue Jahr zu starten.

#10: Beige- und Pastelltöne

Nude-Nägel passen einfach immer, auch an Silvester! Wenn du es entspannt und trotzdem schick haben willst, dann sind diese natürlichen Beauties genau dein Ding. Verschönere sie mit einer zierlichen goldenen Linie oder einem kleinen Silberpunkt und schon hast du einen gelungenen Understatement-Look mit dem gewissen Extra. Die Nägel passen zu jedem Festtags-Pullover oder Glitzerkleid, das du aus deinem Schrank zauberst!

#11: Micro French

Für Silvester kannst du den Micro-French-Look aufwerten, indem du den klassischen weißen Streifen gegen etwas Festliches eintauschst - wie funkelndes Gold oder Silber. Der feine, glitzernden Streifen an der Nagelspitze ist das kleine Detail, das dein Outfit perfekt abrundet. Ein krönender Abschluss für 2023!

#12: Tuxedo Nails

Tuxedo Nails sind super schick und eignen sich wunderbar für die festliche Saison! Inspiriert von der klassischen Abendgarderobe, kombinieren sie schwarzen Nagellack mit weißen Akzenten, die an die Details eines Smokings erinnern. Dieses elegante Nagel-Design verleiht den Nägeln einen Hauch von Raffinesse und passt perfekt zu den glamourösen Feierlichkeiten zum Jahreswechsel. Egal, ob du dich für eine schlichte oder eher kreative Variante entscheidest, Tuxedo Nails sind ein Trend, der deine Nägel in dieser festlichen Zeit stilvoll in Szene setzt.