Velvet Nails & Co.: Das sind die 12 beliebtesten Nagellacktrends für 2023

Die Nageltrends 2023 sind vielseitig wie noch nie: hell und dunkel, dezent und schillernd, matt und glitzernd. Diese Saison ist für jeden Geschmack etwas dabei. Erfahre hier, welche 12 Trends 2023 besonders auf den Nägeln begeistern.

Nagellacktrends 2023: Nude, dunkel, Pastell oder Glitzer?

Die Nageltrends 2023 machen es uns leicht, die größten Nagellacktrends auf den Nägeln zu tragen, denn es ist für jeden Geschmack etwas dabei. Wir haben die 12 schönsten Nagellacktrends für 2023 zusammengestellt, jeder ist für sich einzigartig und doch haben sie eines gemeinsam: Mit leichten Variationen sind die aktuellen Nagellackfarben sowohl büro- als auch partytauglich!

1. Nagellacktrends 2023: Dunkle Nagellackfarben auch im Sommer

Eigentlich würde man denken: dunkle Nagellackfarben gehen nur im Winter. Doch gedeckte Töne wie Schwarz, Braun oder Grau passen ebenso in den Sommer - besonders elegant wirken sie zu ebenfalls gedeckten Tönen, geben aber auch einen überraschenden Kontrast zu farbenfrohen Klamotten. Mit den angesagten Blackout Nails (die uns schon seit dem Herbst begleiten), den Braunvariationen von Mokka über Schokolade bis Karamell und den eleganten dunkelblauen Nägeln machst du auch im Sommer 2023 alles richtig. Ebenfalls angesagt ist die Farbe Greige: eine Mischung aus Grau und Beige, die matt getragen oder mit Glitzer-Finish zum Strahlen gebracht werden kann.

2. Nagellacktrends 2023: Samtweiche Velvet Nails

Die glitzernden Velvet Nails verleihen jedem monochromen Look einen samtig wirkenden Schimmer und lassen ihn im Sonnenlicht erstrahlen. Ähnlich wie der bekannte flauschige Samtstoff bekommen deine Nägel durch das Nagelstyling eine glänzende und edle Oberfläche. Der Glitzereffekt wird auf die lackierten Nägel aufgetragen und mit einem glänzenden Top Coat versiegelt. So lassen sich alle Farben zu angesagten Velvet Nails upgraden! Dabei wirken die dunklen Nagellackfarben wie Smaragd, Blau oder Schwarz besonders elegant und festlich, während helle und bunte Farben zu jedem Anlass passen.

3. Nagellacktrends 2023: Metallische Nägel

Metallic Nails oder Chrome Nails kennen wir bereits aus den letzten Jahren, und sie überzeugen auch im kommenden Jahr mit ihrer modernen Optik. Und zwar nicht nur als vollständig lackierte Nägel in Metallic Optik, sondern auch mit metallischen Highlights in Form von Applikationen, Mustern, Linien oder French Nails. Neu sind die Applikationen aus geschmolzenem Metall, die den Nägeln ein außergewöhnliches Finish verpassen und sie zum absoluten Eyecatcher machen. Dabei stehen im kommenden Jahr Gold und Silber ganz oben auf dem Trend-Radar.

4. Nagellacktrends 2023: Optimistische Farben

Kann eine Farbe optimistisch sein? Auf jeden Fall, denn die aufmunternden Nuancen verleihen uns einen Dopamin-Schub und lassen die Laune steigen! Üppiges Rot, leuchtendes Blau, kühles Türkis oder softes Pastelllila gehören zu den Stimmungsaufhellern. Ob minimalistischer French Tip oder komplett lackierter Nagel: Deine Stimmung macht auf jeden Fall einen Satz nach oben!

5. Nagellacktrends 2023: Kühle Farben

Im Frühjahr und Sommer erwarten uns kühle Farbtöne - insbesondere Blau in allen Variationen liegt im Trend. Passend zum angesagten blauen Augen Make-up, erobern die kühlen Blau-Variationen von Türkis bis Royal Blau die Nägel. Das erinnert an die coolen Ibiza-Nägel, die mit sanftem Babyblau oder leuchtendem Cyan ein Sommer-Feeling auf den Nägeln verbreiten. Das Beste an den kühlen Blautönen: Sie passen zu nahezu jedem Hautton.

6. Nagellacktrends 2023: Rot in allen Variationen

Der Klassiker bleibt uns auch in 2023 erhalten: Rot in allen Variationen gehört nach wie vor zu den Lieblingsfarben auf unseren Nägeln. Erdbeer- oder Kirschrot, Zinnober, Koralle oder Königsrot: Rote Nägel gibt es in sämtlichen Farbnuancen. Sie sind elegant, immer im Trend und zeugen von Stilsicherheit. Passend zum Lippenstift ist roter Trend-Nagellack nicht nur ein echter Hingucker, sondern vervollständigt absolut jeden Look.

7. Nagellacktrends 2023: Natürlichkeit mit Nude und Cream

Der Natural Look ist auch bei den Nägeln nach wie vor ein angesagter Trend, der gut gepflegte Nägel von ihrer allerbesten Seite zeigt. Mit nur ein wenig durchsichtigem Nagellack bringst du den gepflegten und polierten Nagel zum Strahlen. Wer lieber ein bisschen Farbe auf dem Nagel hat, ist mit den zarten Nude-Tönen gut beraten. Kühles Beige oder pudriges Rosé passen zur sommergebräunten Haut genauso gut wie zur kühlen Winterblässe und sehen immer natürlich aus. Besonders angesagt sind die cremigen Lacke im Nude-Bereich wie Mocha, Greige, Peach oder Vanille.

8. Nagellacktrends 2023: Pastellgelb

Auf den Nägeln der Models wurde diese außergewöhnliche Pastellfarbe bereits auf der Fashion Week gesichtet: Pastellgelb. Während Hellblau, Babyrosa oder Minze eher gängige Pastellfarben sind, fristet Pastellgelb bisher noch ein Schattendasein, was sich aber mit dem Nagellacktrend bald ändern wird. Die sommerliche Farbe können wir definitiv den optimistischen Farben zuordnen, die uns einen Gute-Laune-Kick verpassen!

2023 wird es Zeit für Pastell-Farben auf euren Fingernägeln. Dabei könnt ihr auf Hellblau, Rosa, Mint aber auch Gelb zurückgreifen. © jacoblund

9. Nagellacktrends 2023: Glitzende Strassapplikationen

Nagelapplikationen gehören auch 2023 zu den größten Nageltrends. Kleine glitzernde Strasssteine funkeln um Aufmerksamkeit und pimpen jedes Outfit. Je nachdem, wie viele Glitzersteine du verwendest und wo du sie platzierst, ist der Look dezent elegant bis auffällig und schrill. So findest du zu jedem deiner Looks die passende Strassapplikation.

10. Nagellacktrends 2023: Barbiecore Nails

Barbiecore Nails gehören zu den Nagellacktrends im Herbst 2022 und werden auch in 2023 total angesagt sein. Die knallig pinken, schon fast kitschigen Girly Nails sind grell und extrem – und nichts für Maniküre-Minimalist:innen. Doch für Fans von Signalfarben ist der Nagellacktrend die perfekte Ergänzung zum Barbiecore-Look.

11. Nagellacktrends 2023: Dezent oder schrill?

Bei vielen der Nageltrends 2023 hast du in der Gestaltung großen Spielraum. Es liegt an dir, wie dezent oder auffällig deine Maniküre werden soll. So kannst du beispielsweise den ganzen Nagel mit metallischem Trend-Nagellack lackieren, oder du setzt nur metallische Highlights in Form von Mustern oder Linien. Statt pinker Barbiecore Nails lackierst du French Tips, statt königsroter Nägel wählst du ein dezentes Burgundy. Viele Glitzersteine ziehen sofort alle Blicke auf sich, während ein einzelner, dezent verzierter Nagel erst auf den zweiten Blick erkennbar wird.

12. Nagellacktrends 2023: Mix & Match

Bei der Menge an angesagten Trends kannst du dich nicht entscheiden, wie du deine Nägel lackieren möchtest? Kein Problem, denn unser letzter Trend lässt eine bunte Kombination von Farben, Mustern und Nagelformen zu! Mischen und Kombinieren heißt der unkonventionelle Trend, bei dem deiner Kreativität keine Grenzen gesetzt sind. Formen von rund über eckig bis spitz, werden in verschiedenen Mustern und Farben gestylt. Dabei ist jeder Nagel für sich ein ganz individuelles Kunstwerk.