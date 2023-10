Victoria Beckhams beste Outfits: Ihre grandiose Mode-Evolution vom Spice Girl zur Stilikone

Als Sängerin, Designerin, Beauty-Guru und Stilikone: Victoria Beckham ist seit fast 30 Jahren im Showgeschäft erfolgreich. Längst hat Posh Spice Minikleider und Plateauschuhe auf dem Red Carpet gegen elegante Couture eingetauscht. Wir zeigen dir die besten Outfits des Superstars, welche Mode und Trends sie jetzt trägt und wie sich Victorias Style verändert hat.

90er Jahre: Die Spice-Girls-Ära

Mit "Wannabe" wurden die Spice Girls 1996 schlagartig ins Rampenlicht katapultiert. Victoria, damals noch Adams, trug als ihr Alter Ego "Posh Spice" auf der Bühne häufig ihr ikonisches, schwarzes Gucci-Dress. Privat stylte sie Crop Tops und Bikinis zu Minirock und Plateau-Wedges, setzte gelegentlich auf die jetzt wieder angesagten Animal Prints und extravagante Kurzhaarfrisuren. Auch heute noch ein Look, der als Inspiration für Halloween-Kostüme dient.

2000er Jahre: Y2K-Partnerlook mit David Beckham

Anfang der 2000er trennte sich die erfolgreiche Girlband endgültig und auch modisch begann für Victoria eine neue Ära. Der Popstar hatte 1997 Super-Fußballer David Beckham kennengelernt. Das Paar heiratete 1999 und entwickelte sich in den folgenden Jahren zum Vorzeige-Powercouple, was sie bei gemeinsamen Auftritten auch optisch unterstrichen. Der Partnerlook gelang mal mehr, mal weniger - und war wohl auch mit ein Grund, weshalb Victoria Beckham 2007 von Modekritiker Richard Blackwell zur am schlechtesten angezogenen Frau des Jahres gekürt wurde. Zumindest liefern die Outfits aus dieser Zeit jede Menge Ideen für den angesagten Y2K-Trend. Zu den fragwürdigeren Kombinationen zählte mit Sicherheit auch ein Allover-Leder-Look in Schwarz, ebenfalls von Gucci, mit dem die Beckhams auf einer Versace-Party für Blitzlichtgewitter sorgten. Eine Kleiderwahl, die sich auch Victoria, wie sie der französischen Vogue gegenüber verriet, heute nicht mehr so ganz erklären kann:

David hingegen feiert auf seinem Instagram-Account die Matching-Momente mit seiner Frau und zeigt eine Auswahl seiner Partnerlook-Favoriten: vom knalligen Lila-Laune-Ensemble bis zum Pyjama-Pic mit der kompletten Familie.

Im Clip: Fashion-Fauxpas einer Stilikone? Victoria Beckhams BH-Blitzer

Ab 2008: Couture-Liebe & ein eigenes Mode-Label!

Doch Victoria entwickelte in den kommenden Jahren ein untrügliches Gespür für Trends und kultivierte weiter ihren Stil in Richtung High Fashion. Sie entdeckte Chanel, Marc Jacobs und Roberto Cavalli für sich, ihre Outfits wurden klassischer und eleganter. Man sah sie häufiger in fließenden Silhouetten, Abendroben und Hosenanzügen. Auch ihr eigenes Label, das bei der Gründung 2008 von der Modewelt zunächst noch belächelt worden war, konnte sie mit zunehmend ästhetischen Entwürfen und klarer Linie zum Erfolg führen. Etwas, das tatsächlich wenigen Stars aus der Musikbranche bisher so erfolgreich gelungen ist. Befreundete Celebrities, die ihre Designs trugen, wie hier J.Lo auf der Frühjahrs-Fashion-Show von Marc Jacobs in 2009, haben sicherlich ihren Teil dazu beigetragen.

Victorias Stil heute? Modern und minimalistisch!

Inzwischen wird Posh für ihren unverkennbaren London-Style von ihrer Community gefeiert. Auf ihrem Instagram-Kanal teilt sie mit ihren Fans auch gern private Looks und gibt auf dem Account ihrer Marke Victoria Beckham Beauty sogar die passenden Schminktipps. Dabei rockt sie aktuell ganz souverän zahlreiche Trends für Herbst/Winter 2023.

Komplett monochrome weiße oder schwarze Outfits, die diese Saison wieder überall zu sehen sind, gehören zum Stil-Repertoire der Fashionista. Gerade trug sie auf der Party zum Launch ihrer Parfum-Kollektion einen schwarzen Oversized-Blazer zur Netzstrumpfhose. Auch bei der Paris Fashion Week sah man sie immer wieder in schwarzen Looks, wie hier in einem Kleid ihres eigenen Labels.

Auf der Premiere der neuen Doku über ihrem Mann David dann der Kontrast dazu: Ein weißer Hosenanzug mit dezenten Accessoires und einem sleeken Pferdeschwanz. Understatement in Perfektion!

Und schon im Sommer zeigte sich die Trendsetterin auf der Jacquemus Fashion-Show in einem traumhaften Maxikleid mit Raffungen, die im Herbst/Winter 2023/2024 sehr präsent sein werden. Dazu kombiniert sie mit Overknee-Peeptoes einen extrem angesagten, aber kontroversen Schuhtrend. Ganz nach dem Motto: Spice up your life!

Victorias Accessoire-Secret? Große Taschen & Sonnenbrillen sind ein Must-have!

Egal welche Style-Phasen Victoria bisher durchlebt hat, einer Sache ist sie übrigens immer treu geblieben: ihrer Liebe zu Oversized-Accessoires! So gibt es kaum einen Streetstyle-Schnappschuss, auf dem das Ex-Spice-Girl keine XXL-Designertasche oder Sonnenbrille mit extragroßen Gläsern trägt. Als echte Modeikone braucht man schließlich Markenzeichen!