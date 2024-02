Viktor & Rolf: Das niederländische Designerduo eröffnet erste Ausstellung in Deutschland

Die Modemesse "Diva" ist noch bis 7. April 2024 in London und vom 26. Oktober 2024 bis 5. März 2025 in Rotterdam. Die Ausstellung definiert den Begriff "Diva" neu und zeigt über 60 Looks etablierter Modehäuser, die von "Diven" wie Maria Callas, Tina Turner , Shirley Bassey, Cher Rihanna und Billie Eilish getragen wurden.