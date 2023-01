Ihr wünscht euch mehr Volumen für eure Pferdeschwanz- oder Zopffrisur? Wir haben euch die 10 besten Tricks zusammengestellt, die euren Pferdeschwanz sofort voller wirken lassen.

So hält dein Pferdeschwanz den ganzen Tag

Trick #1: Big Ponytail mit nur einem Haargummi

Ein Big Ponytail ist eine Frisur, die man einfach immer tragen kann. Sie ist einfach zu stylen und trotzdem in verschiedenen Variationen tragbar. Mit dieser Anleitung macht ihr den voluminösen Pferdeschwanz mit nur einem Haargummi:

Zunächst bürstet ihr das Haar gründlich, um Knoten und Verwicklungen zu entfernen.

Wählt nun eine Stelle aus, an der ihr den Ponytail machen möchtet.

Nehmt das Haar zu einer Pferdeschwanzfrisur zusammen und fixiert den Zopf locker mit dem Haargummi.

Jetzt kommt der Trick, um aus dem hohen Pferdeschwanz einen Big Ponytail zu machen: Teilt den hohen Zopf in 2 Hälften und legt die obere Partie beiseite, fixiert sie am besten mit einer Spange, damit sie nicht stört.

Jetzt wird das Haargummi um den unteren Teil des Zopfes gewickelt.

Legt nun die obere Haarpartie locker über den Zopf.

Übrigens: No-Part-Frisuren sind gerade voll im Trend und passen auch gut zu Ponytails!

Trick #2: 3 Haargummis für mehr Volumen im Haar

Wer lange Haare hat, hat in der Regel ein Haargummi immer in Reichweite. Locker um das Handgelenk gewickelt, behindert es uns nicht und kommt direkt zum Einsatz, wenn ins Gesicht fallende Strähnen stören. Allerdings ist der schnell gemachte hohe Zopf oft platt und hängt ohne Volumen herunter. Das könnt ihr ganz einfach vermeiden, indem ihr 3 Haargummis verwendet: Bindet einfach nacheinander 3 Haargummis um den hohen Pferdeschwanz, schon steht er automatisch vom Hinterkopf weiter ab und wirkt viel voluminöser.

Pferdeschwanz mit Wow-Effekt: Ruckzuck lässt sich ein Zopf ganz easy mit Zopfgummis, Haarnadeln und cleveren Tools pimpen. © LaylaBird

Trick #3: Der 2-in-1 Pferdeschwanz

Mit einem doppelten Pferdeschwanz lässt sich prima mehr Fülle schummeln. Das geht ganz einfach:

Bindet die oberen Haare zu einem Pferdeschwanz. Lasst die unteren Haare vorerst aus dem Zopf heraus, wie bei einem "Half Bun".

Jetzt nehmt ihr die unteren Haare ebenfalls zusammen, bindet genau unter dem oberen Zopf einen zweiten Zopf und fixiert ihn mit einem Haargummi.

Zum Schluss verbindet ihr die beiden Zöpfe mit einem Spiral-Haargummi – fertig ist die voluminöse Pferdeschwanzfrisur!

Trick #4: Mehr Volumen im Haar mit nur einem Handgriff

Bindet euer Haar zu einem etwas höheren Pferdeschwanz zusammen.

Löst anschließend das Haargummi etwas und zieht es einige Zentimeter nach unten.

Lockert nun das seitliche Haar in 2 Partien oberhalb des Haargummis auf, sodass zwischen den beiden Haarpartien eine Lücke entsteht.

Nun zieht ihr den Pferdeschwanz von unten durch das Loch nach oben hindurch.

Jetzt zieht ihr das Haargummi wieder fest, sodass es eng am Kopf sitzt und nicht mehr zu sehen ist.

Trick #5: Der toupierte Pferdeschwanz bringt Volumen

Schon unsere Großmütter kannten das Haaretoupieren und haben damit kunstvolle Hochfrisuren gestylt. Wir zeigen euch, wie ihr mit Toupierbürste oder -kamm eine voluminöse Pferdeschwanzfrisur kreieren könnt. Wir sollten allerdings nicht zu oft zum Kamm greifen, denn die Haare werden beim Toupieren gegen die Wuchsrichtung geschoben, sodass sich die Keratinschüppchen aufrichten. Für besondere Gelegenheiten ist der toupierte Pferdeschwanz aber toll!

Bindet euer Haar zu einem hohen Zopf zusammen.

Unterteilt den Pferdeschwanz in 3 gleich große Strähnen.

Toupiert nun jede Strähne einzeln.

Nehmt alle Strähnen wieder zusammen und gebt der Pferdeschwanzfrisur mit einem Kamm ein perfektes Finish.

Die Volumen-Technik Toupieren bringt Schwung in Pferdeschwänze. © dima sidelnikov

Trick #6: Locken für einen voluminösen Pferdeschwanz

Locken oder Wellen lassen euer Haar voll und voluminös aussehen – und zwar nicht nur bei offenem Haar, sondern auch bei einem Pferdeschwanz. Ihr seid von Natur aus leider nicht mit Locken gesegnet? Kein Problem, ihr könnt sie ganz einfach selber machen:

Flechtet eure feuchten Haare über Nacht zu einem Zopf, am nächsten Morgen erwacht ihr mit tollen Wellen.

Locken stylen ohne Hitze : Verwendet Lockenwickler, Papilotten oder Schaumstoffwickler und dreht so schonend Locken in eure Haare.

Vor dem Lockenstyling mit Wärme ein Hitzeschutzprodukt auftragen. Teilt das Haar in kleine Strähnen auf, die ihr mit einer Lockenbürste oder einem Lockenstab zu Locken dreht. Das klappt auch mit dem Glätteisen: Einfach einzelne Strähnen ums Eisen wickeln und dann vorsichtig herausdrehen.

Nehmt das gelockte Haar zu einem Pferdeschwanz zusammen und fixiert die Frisur mit Haarspray.

Trick #7: Haarstyling Tools für einen voluminösen Pferdeschwanz

Haarstyling-Tools bringen Volumen und Stand in den Pferdeschwanz. Eine Haarunterlage ähnelt in der Form einem kleinen Kissen und hat in der Regel eine glatte Oberfläche aus Plastik oder Gummi. Außerdem gibt es noch Frisurenhilfen wie den Pony Puffin oder Ponytail Riser, die den Zopf heben und eurem Pferdeschwanz ruckzuck Volumen bringen.

So geht der Pferdeschwanz mit einem Haarkissen:

Kämmt eure Haare gründlich durch und zieht einen horizontalen Scheitel.

Platziert das Styling-Tool mittig unterhalb der oberen Haarpartie und umschließt es erst mit der oberen, dann mit der unteren Haarpartie.

Bindet nun die Haare zu einem Pferdeschwanz zusammen, wobei das Haarstyling-Tool unter den Haaren versteckt wird.

Fixiert das Ergebnis mit Haarspray oder einem anderen Stylingprodukt.

Trockenshampoo, Haargummis und Co. – wir verraten euch die Beauty-Tools und simple Handgriffe für voluminöse Pony Tails. © PeopleImages

Trick #8: Second Day Hair

Ein Pferdeschwanz hält besonders gut, wenn das Haar nicht gerade frisch gewaschen ist. Die natürlichen Fette machen das Haar griffiger. Wenn’s euch zu fettig aussieht, hilft Trockenshampoo, das nimmt nicht nur das Fett von der Kopfhaut, sondern sorgt gleichzeitig für mehr Volumen im Haar.

Trick #9: Trockenshampoo für mehr Grip

Trockenshampoo macht das Haar griffig und verleiht Volumen. Tipp: sprüht das Haar vor dem Schlafengehen komplett mit Trockenshampoo ein, dreht es zu einem Dutt und fixiert es locker mit einem Haargummi zu einer bequemen Schlaffrisur. Am nächsten Tag nur mit den Fingern zurechtzupfen und einen Pferdeschwanz binden.

Trick #10: Haarnadeln verleihen dem Zopf Stand

Haarnadeln sorgen dafür, dass der Pferdeschwanz nicht verrutscht und höher steht. Dazu bindet ihr zuerst einen Pferdeschwanz mit 2 Haargummis. Nun fädelt ihr eine Haarnadel durch das hintere Haargummi und steckt sie vor dem Zopf in das Haar. Dann wiederholt ihr den Vorgang mit einer zweiten Nadel, schon hat der Pferdeschwanz deutlich mehr Volumen.