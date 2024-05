Von Fuchsia bis Föhnfrisur: Heidi Klum bezaubert im 80er-Jahre-Outfit

Mit kräftigem Pink und überdimensionaler Silhouette zieht Heidi Klum alle Blicke auf sich. Wie die "Germany's Next Topmodel"-Chefin den 80er-Retro-Look inszeniert.

Heidi Klum von Kopf bis Fuß in Fuchsia

Die Modelchefin begeistert in einem Hosenanzug im Oversized-Style, der uns zurück in die 80er-Jahre befördert. Während der Oberkörper in einem übergroßen Blazer mit breiten Schulterpolstern und lässig-weiten Ärmeln fast zu versinken scheint, stecken die Beine in einer weiten, extralangen Hose mit abgesteppter Bügelfalte.

Von den silber-glitzernden High Heels blitzt nur die Spitze unter dem Hosensaum hervor. Passend zur Farbe der Schuhe trägt Heidi Klum ein in Silber glänzendes Top unter dem Blazer, der mit einem farblich passendem Knopf geschlossen ist.

Der Stil und die Farbe erinnern an die junge Joan Collins, die in den 1980er-Jahren als Alexis Carrington Colby in der Serie "Denver Clan" berühmt wurde. Sie ist bekannt für glamourös und stilvolle Auftritte, feminine und starke Farben, die ihren selbstbewussten Stil widerspiegeln. Jetzt ist sie Gastjurorin in Folge 14 bei GNTM 2024.

Im Clip: Joan Collins ist Gastjurorin bei GNTM 2024

Das Outfit von Heidi Klum ist kein Relikt aus den 1980ern, sondern total im Trend: Überdimensionale Silhouetten wie oversized Blazer, Schulterpolster und extrem weite Hosen erleben aktuell ein Comeback. Auch knallige Pinktöne wie Fuchsia sind spätestens seit dem Film Barbie wieder in jedem Kleiderschrank zu finden.

So wird's ein echter 80er-Jahre-Look

Ähnlich wie die Mode waren auch die Frisuren und das Make-up der 80er alles andere als zurückhaltend. Es war eine Zeit der Experimentierfreudigkeit und des Spaßes in der Mode und im Make-up, was sich in den mutigen und manchmal exzentrischen Looks widerspiegelte. Heidi Klum hat ihr Make-up farblich auf ihre Kleidung abgestimmt und auch die Haare im Stil der 80er gestylt.

Haare : Volumen ist angesagt! Die Föhnfrisur der 80er-Jahre zaubert Pony ist leicht und federnd zur Seite gestylt und fügt sich natürlich in die Haarlängen ein. : Volumen ist angesagt! Dieder 80er-Jahre zaubert Volumen ins Haar. Die langen Haare fallen in großen Stufen und weichen Wellen über die Schultern, die nach außen geschwungenen Spitzen erzeugen einen dynamischen und lebhaften Look. Derist leicht und federnd zur Seite gestylt und fügt sich natürlich in die Haarlängen ein.

Make-up: Die Lippen sind in einem leuchtenden Fuchsia geschminkt, wirken voll und definiert. Das Gesicht strahlt mit einem makellosen Teint in einem Farbton, der etwa heller als der natürliche ist. Lange Wimpern und dunkler Eyeliner betonen die Augen, die Wangen werden mit Rouge betont.