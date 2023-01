 Wednesday Adams: den trendy Beauty-Look von Jenna Ortega selber stylen

Wednesday-addicted? Wer die Comedy-Horror-Fernsehserie streamt, wird ihren Look lieben! So könnt ihr Wednesday Addams Beauty-Look von Jenna Ortega nachstylen.

Anzeige

Fun Fact vorweg: Gerade wurde bekannt, dass die Hit-Show Wednesday die 4. Staffel von Stranger Things als meistgesehene englischsprachige Serie in einer Woche überholt hat. Wer den Mega-Erfolg also noch nicht gesehen hat, kann jetzt sofort mit dem Streamen anfangen. Bevor ihr mit der ersten Staffel durch seid, werdet ihr garantiert zu diesem Artikel zurückkehren. Denn ihr werdet wissen wollen, wie ihr den Wednesday Addams Beauty Look von Jenna Ortega nachstylen könnt.

So wird der Wednesday-Look nachgeschminkt

Willkommen zurück im Beauty Talk, wir sind mittendrin in der großen Welle der Beauty-Begeisterung. TikTok ist voll davon, Instagram ebenso, die Beautywelt und Serienfans sind besessen von Wednesday, gespielt von Jenna Ortega, und ihrem sanften Goth-Make-up.

Hinter den Looks von Jenna Ortega als Wednesday Addams steckt das Mastermind, die Haar- und Make-up-Künstlerin Tara McDonald. Sie hat die Beauty-Looks der Kultfigur Wednesday, aber auch die aller anderen Figuren in der neuen Serie kreiert. Im neuesten The Addams Family-Remake darf natürlich der Rest der kultigen Familie nicht fehlen. Catherine Zeta Jones als Mutter Morticia hat einen Beauty-Hype um ihre ganz spezielle Lippenstiftfarbe ausgelöst.

Wir wollen euch nicht länger auf die Folter spannen. Nur noch ein letzter (fun) Fact, bevor wir euch alle Tipps und Tricks sowie die exakten Produkte verraten, die ihr für Wednesdays Look braucht. Die Adaption der Addams Family Geschichte stammt aus der Feder von Tim Burton selbst.

Los geht’s mit den most wanted Beauty-Tipps und Produkten, inspiriert von Jenna Ortegas Rolle als todessehnsüchtiger Teenager Wednesday. Von den viralen Soft Goth Lips bis hin zu den flatternden Federwimpern verraten wir hier alles, was ihr über Wednesday wissen wollt.

Soft Goth geht viral: Alle reden über die Wednesday Lippe

Die Googlesuche lief auf Hochtouren. Die TikTok-Tutorials fluteten die For You-Page. Das Internet war verrückt nach der Wednesday Lippe. Wie bekommt man diese Soft Grunge Lip hin? Welche Produkte braucht man dafür und wie trägt man den Make-up Trend?

Anzeige

Anzeige

Zum Glück hat Make-up-Künstlerin Tara McDonald, die Pinselführerin hinter der mysteriösen Lippe, das Rätsel höchstpersönlich aufgelöst. Sie erklärte, wie Wednesdays Vorliebe für alles Dunkle und Makabre sich auch in der Wahl ihres Make-ups widerspiegelt. Außerdem sollen ihre dunkelvioletten Lippen und die sanft rauchigen Augen genau die richtige Portion Gothic Chic versprühen, die noch jugendlich und nicht ganz so edgy sind wie das Make-up ihrer Mutter Morticia. Tara McDonald fand den perfekten dunklen Pflaumenton, der nicht zu kontrastreich für den Alltag ist, aber trotzdem zu ihrem gruseligen Look passt. Der Wednesday Signature Soft Goth Look ist tatsächlich ziemlich einfach zu kopieren.

Cat Quinn, Executive Director of Trends bei Mac, postete ein Video auf TikTok und Instagram, in dem sie Tara McDonald mit Fragen löcherte und die Make-up-Künstlerin dazu brachte, genau zu verraten, welche Produkte sie für den dunklen Ton mit weichem Verlauf anwendete.

On Set hat der Profi zunächst mit dem Lippenstift Jenna Ortegas Lippen umrandet und das Produkt dann nach innen verblendet, bevor sie schließlich den Lippenbalsam auftrug, der übrigens von Lucas Papaw Ointment stammt.

In dem Social Media Video verrät Tara McDonald aber auch: "Man kann den Lippenstift auch mit der Hand auftragen, so wie ich, und tupft ihn auf die Lippen, um die perfekten weichen Goth-Lippen zu bekommen.”

Um den besagten Look von Morticia Addams, gespielt von Catherine Zeta-Jones, hinzubekommen, setzte Tara auf den Lippenstift in Bruised Plum von Tom Ford. Schlechte Nachricht für alle, die den Style eins zu eins nachschminken wollen: den Lippenstift gibt es (fast) nicht mehr zu kaufen. Das Gute: Man kann den Farbton mit z.B. Media von Mac oder Plum Brandy von Bobbi Brown nahezu identisch ersetzen. Aber jeder dunkle Pflaumenton mit einem Rotstich funktioniert wunderbar, um einen Hauch Morticia Addams auf die Lippen zu bringen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Smokey Eyes à la Wednesday Addams

Wer passend zu den Plum Lips auch noch das Smokey Eye von Wednesday kopieren möchte, der kann sich auch an Cat Quinn und Mac Cosmetics wenden. Auch dazu hat die Director of Trends ein Video veröffentlicht.

Sie erklärt auf Instagram und TikTok, dass Tara McDonald drei Lidschattentöne für das weiche Smokey Eye von Wednesday verwendet hat: Brown Script, Carbon und Glitch in the Matrix.

Zunächst kommt Brown Script auf und unter die Augen, Carbon wird danach oben und unten am Wimpernkranz aufgetupft, schließlich wird Glitch in the Matrix dann am oberen Wimpernkranz entlang verblendet. Komplett ist der Kultlook erst mit weit aufgefächerten Wimpern. Dafür griff Tara Mc Donald zur Limitless Lashes Mascara von Ilia Beauty in Soft Black. Voilá! Fertig ist der rauchige Grunge Look.

Der Glow der "Halbtoten"

In einem Interview beschrieb Tara McDonald, wie sie Jenna Ortegas Haut in eine Mischung aus Goth-Blässe und lässigem Clean Girl Flair verwandelte. Und in einem weiteren Video plauderte Trendflüsterin Cat Quinn schließlich aus, wie der blasse und trotzdem irgendwie frische Teint der Kultfigur gelingt. Oder wie sie es nennt, der Teint, der "halbtot und trotzdem frisch und modern" wirkt.

Anzeige

Dahinter steckt ein Mix aus zwei Pudern. Mit dem Sculpting Powder von Mac Cosmetics in den Farbtönen Sculpt und Shadowy schuf Tara McDonald die Kontur, die Ortegas Wangenknochen definierte. Sculpt, ein sanftes Taupe, und Shadowy, ein tiefes Braun, ahmen die natürlichen Schatten nach, die Ortegas Wangenknochen erzeugen, ohne den Anschein zu erwecken, sie würde viel Make-up tragen – etwas, das Wednesday als Figur niemals tun würde.

Außerdem verwendete Tara McDonald eine super transparente Foundation, die Jenna Ortegas natürliche Sommersprossen durchschimmern ließ. Ein sehr moderner Look für einen Goth Teen. 2022 dreht sich wirklich alles um natürliche Haut – selbst bei Wednesday Addams. Super Lösung für alle, die sich bei der Foundationwahl unsicher sind, sind BB Creams, die automatisch weniger Deckkraft mit sich bringen.

Symmetrische Zöpfe wie Wednesday Addams

Wednesday Addams hat lange, schwarze Zöpfe. So war es seit 1938, als die Gruselfamilie noch als Comicstrip in der Zeitung stattfand, und so ist es 2022, als die Teenagetocher der Familie ihre eigene Netflix-Show bekam.

Als das Addams Family-Spinoff mit Jenna Ortega beschlossen wurde, wussten die Haarstylisten der Serie genau, was sie zu tun hatten. Make-up-Artistin Tara McDonald, Regisseur Tim Burton und Haar-Stylistin Nirvana Jalalvand steckten die Köpfe zusammen, um eine neue Version der klassischen Frisur zu kreieren. Die Zöpfe sollten bleiben, allerdings mit einem modernen Twist.

Wie sollte es 2022 auch anders sein: Wednesday bekam einen Pony verpasst.

Die Serie blieb den langen, dicken, schwarzen Kult-Zöpfen von Wednesday treu, aber im Gegensatz zu den ursprünglichen Versionen der Figur wurden sie in der Serie mit einem fransigen, stufigen Pony ergänzt. Laut der New York Times kämmte Tim Burton persönlich Jenna Ortegas Pony akribisch, bevor er ihn von Nirvana Jalalvand mit Haarspray fixieren ließ. Die Haare der modernen Wednesday mögen fransiger sein als vorher, aber die Frisur behält ihre akribisch symmetrische Strenge.

Hairstylistin Nirvana Jalalvand berichtete außerdem, dass sie die Haare von Jenna Ortega auf jeder Seite des Kopfes mit 3 Sets von Tressen verlängerte und ihr natürliches Haar dunkler färbte.

Unter einem Zeitraffervideo, das sie auf Instagram veröffentlichte, schrieb sie: "Eco Gel war unser bester Freund, um die Strähnen zu fixieren, während ich sie geflochten habe. Mit dem Eco Style Olive Oil Styling Gel Haargel blieb die mit Tressen aufgefüllte Haarpracht an Ort und Stelle, ohne die Zöpfe ölig oder gar crunchy wirken zu lassen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Nun, wo ihr den kompletten Wednesday-Look von Lippen bis Haaren nachschminken und stylen könnt, haben wir nur noch eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Die weniger gute: Viele – nicht alle, aber einige – der eben genannten Produkte sind schon ausverkauft. Aber ihr müsst nicht zwangsläufig zu den Orginalen von Mac und Co. greifen. Ein matter Plum Lippenstift, dazu ein weicher brauner, schwarzer und grau schimmernder Lidschatten aus eurer Lieblings-Palette, werden dem Wednesday-Look nahe genug kommen. Nun noch die gute Nachricht: Hier haben wir für euch das Video zur besten Szene der Serie, The Wednesday Dance: