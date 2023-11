Weihnachts-Countdown: Großartige Beauty-Adventskalender für jedes Budget

Jeden Tag ein neuer Skincare-Hero, ein neuer Make-up-Look oder ein neues Trend-Accessoire? Könnt ihr haben! Diese Adventskalender versüßen uns die Vorweihnachtszeit mit prallgefüllten Türchen, hinter denen es jede Menge kleiner Geschenke zu entdecken gibt. Wir haben für euch die schönsten Exemplare für die Adventszeit ausgesucht, die euch die Wartezeit auf Weihnachten verkürzen und die Vorfreude noch steigern!

Glamouröse Make-up-Adventskalender für festliche Looks

1. HypoAllergenic Make-up-Adventskalender

Die Produkte sind allesamt perfekt für sensible Haut geeignet. © HypoAllergenic / Adobe Stock

Preis: ca. 37 €

Wer hat behauptet, dass Make-up für sensible Haut nicht auch knallig, festlich, leuchtend sein kann? Der Adventskalender mit veganer Kosmetik bringt alles mit, was man für einen weihnachtlichen Festtags-Look braucht. Dabei sind alle Produkte super sanft zur Haut und trotzdem langanhaltend.

2. OPI Terribly Nice Nagellack-Adventskalender

Für Nagellack-Lover: Der OPI-Kalender! © OPI / Adobe Stock

Preis: ca. 90 €

Ab Oktober 2023 ist der Adventskalender mit der "Terribly Nice"-Kollektion von "OPI"-Nagellacken in festlichen Farben erhältlich. Hinter den 24 Türchen stecken weihnachtliche Töne wie klassisches Rot aus dem "nice"-Sortiment der Kollektion, aber auch schimmernde Trendfarben für edle Metallic Nails aus der "naughty"-Linie.

3. Purish Beauty-Adventskalender

Bei Purish gibt es den Kalender im dekorativen Boxformat. © Purish Beauty / Adobe Stock

Preis: ca. 120 €

PURISH, der Online-Shop für angesagte Beauty-Brands, bringt dieses Jahr zum ersten Mal einen eigenen Adventskalender heraus. Die prallgefüllte Box ist seit September im Shop erhältlich und bietet einen bunten Mix aus Make-up, aber auch Skincare- und Haircare-Produkten.

4. Charlotte Tilbury Make-up Adventskalender

Typisch glamourös geht es bei Charlotte Tilbury zu. © Charlotte Tilbury / Adobe Stock

Preis: ca. 200 €

Marken-Highlights wie die preisgekrönter Magic Cream oder das Airbrush Flawless Setting Spray sollen sich im hochwertigen Adventskalender von Charlotte Tilbury verstecken. Welche Produkte noch, teilweise in Reise- aber auch in Originalgrößen in den Schubladen liegen, müssen wir wohl in der Vorweihnachtszeit selbst rausfinden.

5. Douglas Collection Christmas 2023 Make-Up Advent Calendar

24 süße Überraschungen aus dem Beauty-Bereich gibt's im Douglas Adventskalender. © Douglas / Adobe Stock

Preis: ca. 33 €

Im Make-up-Kalender von Douglas finden wir 24 süße Überraschungen zum Schminken und Stylen. Gerade in der festlichen Vorweihnachtszeit, wenn jede Menge X-Mas-Partys und -Dinner anstehen, bringt uns ein Kalender wie dieser stilsicher durch den Advent.

6. Der Avon Beauty-Kalender

Der Avon Adventskalenderist randvoll mit Beauty-Goodies. © Avon / Adobe Stock

Preis: ca. 100 €

Mascara und Mizellenwasser, Konturenstift und Serum, Primer und Pinsel - im Avon Adventskalender steckt alles, was unsere Beauty-Herzen höher schlagen lässt. Von Skincare-Heroes über aromatische Düfte bis hin zu Make-up-Must-haves können wir uns über abwechslungsreiche Überraschungen freuen.

Tolle Hautpflege-Adventskalender für durstige Winterhaut

1. Ampullen-Adventskalender von Jean d’Arcel

Hinter den Türchen steckt Luxuspflege satt. © Jean d'Arcel / Adobe Stock

Preis: ca. 70 €

Neben 22 luxuriösen Wirkstoffkonzentraten in Ampullenform versteckt sich im diesjährigen Adventskalender der Skincare-Brand auch noch ein Hyaluronsäure-Serum und eine reichhaltige Anti-Aging-Pflege. Wir freuen uns jetzt schon darauf, Türchen für Türchen die festlichen Geheimnisse zu lüften und die Haut täglich aufs Neue mit einem Beauty-Booster zu verwöhnen.

2. Hautpflege-Adventskalender von Nuxe

Der hochwertige Hautpflege-Kalender ist nicht nur für Apothekenkosmetik-Fans ein echtes Highlight. © Nuxe / Adobe Stock

Preis: ca. 85 €

Der limitierte Adventskalender von NUXE ist ein absolutes Must-have für Fans der Apotheken-Pflege. Darin findet man echte Kultprodukte der Marke wie den Bestseller "Huile Prodigieuse", aber auch tolle Überraschungen aus aktuell neuen Kollektionen.

3. For Skinlovers Adventskalender von Reviderm

Skincare pur erwartet euch bei Reviderm. © Reviderm / Adobe Stock

Preis: ca. 85 €

Neben den "For Skinlovers"-Geschenkboxen wird es auch einen passenden Adventskalender mit 24 Ampullen geben, mit dem man schon ab Oktober weihnachtliche Vorfreude verschenken kann. Die Pflege-Booster in den hochwertigen Glasbrech-Ampullen sind speziell auf die Bedürfnisse von strapazierter Winterhaut ausgerichtet und begleiten uns damit perfekt durch die Adventszeit.

4. Beauty-Adventskalender von Nivea

Klassiker und Neuheiten in einem könnt ihr im Kalender von Nivea entdecken! © Nivea / Adobe Stock

Preis: ca. 50 €

Im Oktober kommt auch wieder ein Adventskalender von Nivea in die Läden randvoll mit reichhaltiger Pflege, Klassikern des Traditionshauses und ganz neuen Produkten. Von Deo über Dusch-Pflege, von Highlights fürs Gesicht und Lippen bis hin zu reichhaltigen Masken steckt ein bunter Mix aus dem Nivea-Kosmos hinter den Türchen und Fensterchen. Für weihnachtliche Überraschungsmomente sorgen noch ein paar hübsche Accessoires.

5. Adventskalender-Laterne von Jean & Len

Deko-Element: Der Kalender von Jean & Len erinnert optisch an eine Laterne. © Jean&Len / Adobe Stock

Preis: ca. 90 €

Nachhaltig, unisex und handverpackt: Der Adventskalender ist mit 24 wiederverwendbaren Baumwollsäckchen gefüllt, die voller Beauty-Überraschungen stecken. Neben den Skincare-Lieblingen in Originalgröße wird es auch drei vegane Partnerprodukte geben. Besonders cool: Nachdem wir unsere Haut von Kopf bis Fuß mit der veganen Pflege von Jean & Len verwöhnt haben können wir die hübsche Laterne als Weihnachtsdeko weiterverwenden.

Stylishe Adventskalender voller Schmuck- und Mode-Goodies

1. Solid 14k Gold Adventskalender von Astrid & Miyu

Schicken Schmuck gibt's bei Astrid & Miyu. © Astrid & Miyu / Adobe Stock

Preis: ca. 1.300 €

X-Mas-Party, Weihnachtsfeier, Familiendinner und Glühwein-Date, kurz vor den Feiertagen gibt es so viele Gelegenheiten etwas mehr Bling-Bling zu tragen. Astrid & Miyu sorgt mit drei verschiedenen Adventskalendern dafür, dass uns garantiert nicht der festliche Schmuck ausgeht. In den drei limitierten Adventskalendern für 12 Tage oder 24 Tage und im "Solid 14k Gold"-Adventskalender kommen die meistverkauften Produkte von Astrid & Miyu mit exklusiven Stücken zusammen, die nur in den Kalendern erhältlich sind.

2. Accessoire-Adventskalender von Luamaya

Schmuck-Lover kommen hier auf ihre Kosten. © Luamaya / Adobe Stock

Preis: ca. 170 €

Neben trendigen Halsketten, Armkettchen, Anhängern, Ohrringen, Charms und Cuffs verbirgt sich im Accessoire-Adventskalender von Luamaya auch Haarschmuck wie Klammern, Spangen und Scrunchies. Stylischer kann man die Vorweihnachtszeit nicht genießen. Übrigens entscheidet man selbst, ob man den Schmuck lieber ganz in Gold, Silber oder Rosé haben möchte, sodass auch garantiert alle enthaltenen Teile zusammenpassen.

3. Schmuck-Adventskalender von ICrush

Silber und Gold: Der Kalender von ICrush begeistert mit hochwertigen Schmuckstücken. © ICrush / Adobe Stock

Preis: ca. 150 €

Die 24 exklusiven wasserfesten Schmuckstücke von ICrush werden wir noch lange über die Weihnachtszeit hinaus tragen, denn die die silberfarbenen und vergoldeten (mit 18 K Gelbgold) Edelstahl-Stücke sind besonders langlebig. Klingt nach einem perfekten vorweihnachtlichen Geschenk an uns selbst.

Selflove-Adventskalender für Wellness-Momente

1. Rituals Cosmetics Premium-Adventskalender

Der opulent gestaltete Kalender von Rituals ist ein weihnachtliches Deko-Highlight. © Rituals / Adobe Stock

Preis: ca. 170 €

2023 beschenkt uns Rituals gleich mit drei Versionen des alljährlichen Adventskalenders. Eine davon ist sogar an den Flagship-Store das "House of Rituals" angelehnt. Die luxuriösen Adventskalender-Häuschen haben von Körperpflege- bis Home-Produkten hochwertige kleine Geschenke im Gepäck, um sich in der Vorweihnachtszeit selbst zu verwöhnen. Unser Favorit: Der Premium-Adventskalender aus dem weihnachtlichen Rituals-Dorf und dem House of Rituals mit Lichterkette. Hinter den Fenstern finden wir Kerzen, Pflege für den ganzen Körper, ein Eau de Parfum in Reisegröße und acht Produkte in Originalgröße.

2. Amorelie Adventskalender

Hot, hot, hot wird es beim Kalender von Amorelie. © Amorelie / Adobe Stock

Preis: ca. 130 €

Der Adventskalender von Amorelie platz vor Liebe aus allen Nähten. Darin stecken Gadgets und Spielzeug für Selbstliebe und Spaß zu zweit. Wie wir den Selfcare-Kalender nutzen wollen und was wir daraus teilen wollen, liegt also bei uns.

3. Bade-Adventskalender Christmas Buds von Lush

Der Badebombenkalender ist dieses Jahr neu im Sortiment, da sich viele Kund:innen genau so einen gewünscht haben. © Lush / Adobe Stock

Preis: ca. 155 €

Neben dem klassischen Adventskalender der Marke wird es in diesem Jahr auch den Bade-Adventskalender "Christmas Buds" geben, weil Kund:innen so lange danach gefragt haben. Online und in allen Lush-Filialen gibt es den Kalender für die Badewanne ab September zu kaufen. Darin verbergen sich nicht nur die klassischen Badebomben, eine Erfindung des Hauses, sondern auch sonstige Pflegeprodukte rund ums Badeerlebnis. Von saisonal limitierten Artikeln, über All-Year-Round-Lieblingen bis hin zu Lush Retro-Produkten ist viel Abwechslung dabei.

4. Le Voyage Extraordinaire Kalender von Baobab

Mit tollen Kerzen für ein gut duftendes Zuhause verwöhnt euch der Kalender von Baobab. © Baobab / Adobe Stock

Preis: ca. 690 €

Mit den duftenden Minikerzen von Baobab begeben wir uns auf eine vorweihnachtliche Reise. Alle der beinhalteten Kerzen sind aus der "My First Baobab"-Kollektion und verschiedenen Städten gewidmet. Die Duft-Kompositionen entführen uns beispielweise nach Saint-Tropez, Brüssel, Paris oder Rio. Der perfekte Kalender für alle, die dem grauen Winter gedanklich entfliehen wollen.

5. Wellness-Adventskalender von Dresdner Essenz

Gemütliche Entspannungsmomente bringt euch Dresdner Essenz. © Dresdner Essenz / Adobe Stock

Preis: ca. 30 €

Winterzeit ist Badezeit. Weil wir gerade in den Tagen vor Weihnachten am liebsten jeden Tag in die Badewanne schlüpfen wollen und es uns nur zu gerne auf der Couch kuschelig gemütlich machen, können wir es kaum erwarten die Highlights aus dem Verwöhnkalender von Dresdner Essenz zu entdecken.

6. Nø Cosmetics Selflove-Kalender

Nø Cosmetics hat ein super modernes Design. © Nø Cosmetics / Adobe Stock

Preis: ca. 100 €

Die Hautpflege-Expert:innen der Berliner Brand Nø Cosmetics haben einen Adventskalender entworfen, den man dem eigenen Style anpassen kann. Im klassischen Adventskalender-Look kann man mit der Beauty-Box jede Menge X-mas-Vibes versprühen. Aber dreht man die Schachtel um, verschwindet der Weihnachtslook und man kann vom 30. November bis 14. Januar Selflove-Support-Türchen öffnen.