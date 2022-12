Weihnachts-Make-up 2022: 6 glamouröse Looks für strahlende Feiertage

Von klassischen roten Lippen bis hin zu grünen Eyeshadows. Für das Weihnachts-Make-up 2022 scheuen wir keine Mühen. Dieses Jahr lautet das Motto in Sachen Weihnachts-Make-up nämlich „Mehr ist Mehr“! Also bloß nicht mit Farben und Glitzer geizen. Das sind unsere sechs Lieblings-Looks, die euch zu Weihnachten wortwörtlich strahlen lassen!

Weihnachts-Make-up #1: Red Lips

Was wäre ein klassisches Weihnachts-Make-up ohne verführerisch rote Lippen? Der zeitlose Look steht für Eleganz pur und schmeichelt jedem Hautton. Wichtig ist nur, dass passende Rot zu finden. Sei es ein helles Signal- oder ein dunkles Weinrot – das Weihnachts-Make-up mit den Statement Lips kommt in den unterschiedlichsten Variationen. Wer es unauffälliger mag, kann zu rotem Lippenstift einfach nur Mascara tragen. Ansonsten sind ein Eyeliner oder Lidschatten in Brauntönen sehr schöne Paarungen. Egal, was du machst, denke daran: Die Lippen sind der Star dieses Looks.

Ganz wichtig bei rotem Lippenstift: der Teint sollte ausgeglichen sein, das bedeutet am besten mit Foundation und Concealer Irritationen abdecken, denn ein roter Lippenstift hebt Gesichtsrötungen hervor. Und damit die Farbe auf den Lippen auch den ganzen Abend hält, am besten einen kussfesten Liquid Lipstick oder einen Long Lasting Lipstick verwenden und mit einem farblich passenden Lipliner umranden.

Die passende Frisur zum Make-up gefällig? Wie wäre es mit festlichen Flechtfrisuren oder weihnachtlichen Hairstyles?

© Foto: Jonathan Gordon, Styling: Sabrina Heimsch, Hair & Make-up: Anna Melmann

Weihnachts-Make-up #2: Metallic Highlights

Metallische Lidschatten liegen diesen Winter im Trend, egal ob in Rosé, Silber oder wie in diesem Fall Gold.

Richtig platziert öffnen die Metallic-Highlights das Auge und sorgen für einen wacheren Blick. Entweder dafür einen goldenen Lidschatten mit Metalliceffekt nutzen oder einen Puderhighlighter zweckentfremden. Um das Auge zu öffnen platziert man die metallischen Highlights am besten im Augeninnenwinkel und direkt unter der Pupille am Wimpernkranz. Ein bronzy Augen-Make-up passt perfekt zu den subtilen Highlights.

Goldene Highlights im Augenwinkel bringen das Auge zum strahlen. © Foto: Jonathan Gordon, Styling: Sabrina Heimsch, Hair & Make-up: Anna Melmann

Weihnachts-Make-up #3: Strasssteine

Sind Strasssteine im Gesicht alltagstauglich? Wir finden ja! Und Weihnachten ist der perfekte Anlass, um den eindrucksvollen Look mal auszuprobieren. Die Strasssteine klebt man am besten mit transparentem Wimpernkleber und einer Pinzette an. Den Kleber leicht antrocknen lassen und währenddessen die Hautstellen, die geschmückt werden sollen, mit einem Wattestäbchen und etwas Mizellenwasser reinigen – so halten die Rhinestones auch bombenfest. Wie ihr die Steinchen platziert, ist ganz euch überlassen.

Richtig cool und besonders sparkly: Strasssteine um die Augen. In dieser Variante wurden die kleinen Steine in verschiedenen Farben nah an den oberen und unteren Wimpernkranz gesetzt. © Foto: Jonathan Gordon, Styling: Sabrina Heimsch, Hair & Make-up: Anna Melmann

Weihnachts-Make-up #4: Blauer Eyeliner

Unseren Lidstrich ziehen wir meistens in schwarz, aber auch andere Farben machen als Eyeliner eine gute Figur. Besonders angetan hat es uns diesen Winter die Farbe Blau in all ihren Variationen, die dem klassischen Winged Liner neues Leben einhauchen. Für alle, die nicht genug Platz für ein Cat Eye haben: Wie wäre es, mit einem Reverse Cat Eye? Hier wird einfach die Linie am unteren Wimpernkranz gezogen und endet einem Wing im äußeren Augenwinkel. Egal welche Version ihr wählt: Blauer Eyeliner ist super tragbar und lässt die Augenpartie direkt frischer wirken.

Reverse Cat Eye - aber in blau. Zwei absolute Trendlooks in einem und absolut tauglich für die Weihnachtsparty © Foto: Jonathan Gordon, Styling: Sabrina Heimsch, Hair & Make-up: Anna Melmann

Weihnachts-Make-up #5: Grunge Glam

Wir finden, dass man sich an Weihnachten auch mal von seiner sexy Seite präsentieren darf. Ein Grunge Glam inspiriertes Make-up ist dafür ideal (und durch Jenna Ortega in ihrer Rolle als Wednesday Addams total angesagt). Der Look aus den 90ern erlebt momentan ein Revival. Grunge steht aber nicht mehr nur für zerlaufenen Mascara oder verschmierten Kajal – auch ein Smokey Eye mit nude Lips kann mit dem richtigen Outfit und Styling rockig wirken.

Ein Smokey Eye wird durch eine Lippenfarbe, die sich zurücknimmt, unterstützt © Foto: Jonathan Gordon, Styling: Sarbina Heimsch, Hair & Make-up: Anna Melmann

Weihnachts-Make-up #6: Grüner Lidschatten

Rot, Gold und Grün waren schon immer klassische Weihnachtsfarben. Doch grünen Lidschatten tragen wir an den Feiertagen viel zu selten. Höchste Zeit das zu ändern! Für das Weihnachts-Make-up lassen wir uns deshalb in diesem Jahr gerne von dem monochromen Augen-Make-up in Mintgrün inspirieren, das Visagistin Mary Phillips auf Superstar Jennifer Lopez kreiert hat. Damit der grüne Lidschatten volle Aufmerksamkeit genießt, hat die Visagistin die Lippen in Nude gehalten und dem Gesicht nur mit etwas Bronzer und Rouge Farbe verliehen. Und wie wir finden, steht dieser Look nicht nur J.Lo!

