Bei der nächsten "Wer stiehlt mir die Show"-Folge sehen wir Sängerin Nina Chuba in einem ganz neuen Look. Der Eyecatcher des Outfits: eine nicht gerade unauffällige Brille im angesagten "Office Siren"-Look. Wir verraten dir, was es damit auf sich hat.

Anzeige

"Office Siren" und "Librarian Core": Nina Chuba ist mit ihrem Look voll im Trend

Von wegen oldschool! Der Bibliothekar:innen und Sekretär:innen-Look ist wieder total in. Der "Office Siren" (auch "Librarian Core") ist ein Modetrend, der an die gemütliche Welt von Bücherwürmern oder Vintage-Bibliotheken erinnert.

Was ist wichtig für den "Librarian Core"? Grobgestrickte Cardigans, fließende Röcke, Tweed-Hosen und Blusen mit verspielten Kragen. Auch wichtig: Die Accessoires, vor allem außergewöhnliche Brillen im Retro-Look.

Auch Nina Chuba scheint Gefallen an dem Trend gefunden zu haben. In der nächsten Folge von "Wer stiehlt mir die Show?" überrascht die Sängerin mit einem ganz besonderen Look: Sie trägt einen flauschigen Cardigan in einem grellen Türkis, floralen Elementen und einer lockeren Krawatte. Der wahre Hingucker ist aber die schmale, mit Glitzersteinen besetzte Brille.

Ob sie Moderator Joko Winterscheidt mit diesem Look die Show stehlen kann? Die Antwort und Ninas kompletten Look siehst du am Samstag, 14. September um 20:15 auf ProSieben oder im Joyn Livestream.

Anzeige

Anzeige