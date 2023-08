Wiesn-Trends 2023: Mit diesen Dirndl-Tipps werdet ihr zum Hingucker auf dem Oktoberfest

Nach zwei Jahren war es endlich wieder so weit! Das Oktoberfest fand 2022 wieder statt und die Vorfreude war groß. Nach dem Wiesn-Comeback ist es auch dieses Jahr wieder höchste Zeit, sich Gedanken um das passende Outfit zu machen - schließlich findet zur Zeit das Frühlingsfest statt. Es gibt Dirndl in allen Ausführungen, von knallig-bunt bis zu legere-schlicht. Wir verraten euch, welche Dirndl-Looks 2023 total im Trend sind und geben euch Styling-Tipps .

Seit dem 21. April ist es endlich wieder so weit und tausende Menschen strömen auf das Münchner Frühlingsfest. Nach langer Zeit heißt es endlich wieder: O'zapft is! Das Outfit spielt dabei mindestens genauso eine große Rolle wie das bayerische Bier und die Volksmusik. Dirndl oder Lederhosen sind fast schon Pflichtprogramm auf der Wiesn und gehören zur Tradition dazu. Solltet ihr noch kein Trachtenoutfit haben oder sollte euch euer altes Dirndl mittlerweile vielleicht nicht mehr passen, dann schaut am besten schleunigst beim nächsten Dirndl-Shop vorbei.

Dirndl kaufen in München: In diesen Dirndl-Shops werdet ihr bestimmt fündig

Trachten Redl (Tracht aus eigener Herstellung und namhafte Trachtenmarken)

Angermaier Trachten (langjähriger Marktführer für klassische & moderne Tracht)

Daller Trachten (Tracht für jedermann - für den großen und den kleinen Geldbeutel)

Dirndl Liebe (Atelier in München mit exklusiven Unikaten & gehobener Tracht)

Schatzi Dirndl (traditionelle Tracht neu interpretiert)

Dirndl kaufen online

Krueger Dirndl (stylische Trachten-Styles für jeden Anlass)

Limberry (moderne und exquisite Designer-Dirndl)

Alpenwahnsinn (Tracht für jeden Geschmack: von edel bis sportlich)

machtdertracht (Online Second Hand Shop für hochwertige Vintage-Tracht zu einem vernünftigen Preis)

Ganz egal, ob ihr ein neues Dirndl kauft oder ein altes Dirndl wieder aus dem Schrank ziehst: wir verraten euch, mit welchen Dirndl-Looks ihr 2023 auf jeden Fall punkten könnt…

Diese Dirndl-Trends sind 2023 angesagt

Farben, Länger, Muster - wer auf dem Oktoberfest trendy sein möchte, sollte jetzt unbedingt weiterlesen. Wir stellen euch alle stylischen Dirndl-Trends vor.

1. Dirndl-Trend 2023: Farben & Muster

Kennt ihr die Serie Bridgerton? Falls eure Antwort ja lautet, dann könnt ihr euch von den Vintage-Styles der Kleider und der Pastellfarben gerne inspirieren lassen. Dieses Jahr findet man in den Kollektionen der beliebtesten Dirndl-Designer nämlich besonders Pastelltöne und die ein oder andere knallige Farbe. Aber auch Erdtöne sind wieder beliebt und sehen total schick zu einer hochgeschlossenen Bluse aus. Besonders sticht dabei der Ton-in-Ton Look hervor, der auf dem Oktoberfest 2023 sehr angesagt ist. Ein weiterer Hit ist dieses Jahr die Farbe schwarz. Der dunkle Look wirkt mystisch und sexy. We like!

Ihr könnt also getrost eure wild gemusterte Schürze zuhause lassen und stattdessen Schürze und Dirndl farblich "matchen''.

Cathy Hummels sieht in ihrem Dirndl einfach toll aus und rockt den Ton-in-Ton Trend!

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

2. Dirndl-Trend 2023: Die perfekte Länge & der perfekte Stoff

Dieses Jahr stehen eher schlichte und zurückhaltende Designs im Rampenlicht. Dirndl, die in etwa bis zu den Knien reichen, sind 2023 besonders beliebt. Bevorzugt werden Materialien aus Leinen, Samt und allgemein festeren Stoffen. Leinen besticht durch das luftige und lockere Material, während Samt dicker und somit wärmer ist. Perfekt also für die Tage, an denen der Herbst die Überhand ergreift und die Temperaturen auf der Wiesn sinken. Ihr habt aber nur ein Mini-Dirndl Zuhause? Das ist natürlich auch kein Weltuntergang! Natürlich könnt ihr und solltest ihr - unabhängig vom Trend - tragen, was euch am besten gefällt und womit ihr euch wohl fühlst. Versteckt euch nicht und steht zu eurem Geschmack.

Tipp: Es kommt außerdem auch auf eure Körpergröße an. Die Faustregel lautet: kleinere Frauen sollten allgemein eher auf kürzere Dirndls setzen, um optisch größer zu wirken und größere Frauen können sich auch bedenkenlos für ein längeres Dirndl entscheiden.

Aber Achtung: Die Schleife beim Dirndl binden will gelernt sein - die richtige Seite und Stelle ist dabei entscheidend!

3. Dirndl-Trend 2023: Die passende Bluse

Bei den Blusen-Trends lautet die Devise der diesjährigen Wiesn langärmlig und bedeckt. Das Motto ist auch hier der Serie Bridgerton entsprechend: Vintage und Spitze - so viel es geht! Ebenfalls sind Baumwollblusen wieder mehr im kommen und sind mit schlichten Stickereien super beliebt. Der Vintage-Look wirkt stilvoll, verführerisch und geheimnisvoll. Auch schwarze Blusen passen insbesondere zum schwarzen Dirndl voll in den Trend und ergänzen den Look perfekt. So wird dein Dirndl-Outfit garantiert herausstechen und zum echten Hingucker.

Tipp: Übermäßig viel Dekolleté und Push-Up sind dieses Jahr nicht sonderlich angesagt. Lest hier, welche Bluse zu deinem Dirndl passt

4. Dirndl-Trend 2023: Das perfekte Accessoire

In Sachen Accessoires könnt ihr euch dieses Jahr ziemlich austoben. Je auffälliger, desto besser! Dadurch, dass die Dirndls dieses Jahr eher schlicht ausfallen, könnt ihr euer Outfit gerade mit auffälligen Accessoires richtig aufpeppen. Statement Schmuck, wie goldene Creolen und Haarschmuck, wie ein Haarreif in der selben Farbe, wie das Dirndl oder mit Perlen sind 2023 echte Hingucker zu eurem einfarbigen Dirndl. Dazu eine schöne Flechtfrisur oder eine offene Lockenfrisur und schon zieht ihr alle Blicke auf euch.

Auf verspielte Dirndl-Ketten mit auffälligem Ornament solltet ihr hingegen eher verzichten, denn der Look wirkt sonst zur hochgeschlossenen Bluse schnell überladen.

5. Dirndl-Trend 2023: Diese Jacken passen zum Dirndl

Als Dirndljacke könnt ihr entweder beim klassischen Trachtenjanker oder einer einfachen Strickjacke bleiben. Auch ein schickes Stola ist elegant und trendy. Zur Info: Ein Stola ist eine Art großer Schal, den es in allen möglichen Farben und Ausführungen gibt. Ihr könnt ihn einfach über die Schultern werfen und vorne verknoten. Total kuschelig! Auch eine moderne Jeansjacke kann echt cool zum Dirndl aussehen. Übrigens: Dirndl Jacken für Frauen sollten immer offen getragen werden. Das gilt sowohl für den klassischen Trachtenjanker, als auch für Jeans und Strickjacken.

Klar, bevor ihr an kalten Tagen auf dem Oktoberfest friert, macht lieber eure Jacke zu. Aber keine Sorge, spätestens im Zelt wird es euch vermutlich vor lauter Bier, Tanzen und Singen schnell ordentlich warm!

Ihr möchtest im Dirndl alle Blicke auf euch ziehen? Dann lest weiter mit den besten Tipps zur perfekten Wiesn-Frisur und zum schönsten Oktoberfest Make-Up. Vielleicht gehört ihr dann ja schon bald zu den Sternzeichen, die sich dieses Jahr auf der Wiesn verlieben! Und ganz wichtig: Diese 5 Fehler solltest ihr auf dem Oktoberfest vermeiden.

