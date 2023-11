Wimpernverlängerung: Zum perfekten Augenaufschlag dank Lash Extensions!

Morgens Mascara drauf abends wieder ab: Mit einer Wimpernverlängerung könnt ihr euch den täglichen Aufwand sparen. Die Extensions schenken uns einen mühelosen atemberaubenden Augenaufschlag mit vollen, dichten und endlos langen Wimpern. Über Kosten, Vor- und Nachteile, Haltbarkeit und Pflege klären wir euch jetzt auf!

Swiped man durch Instagram-Stories oder schaut sich die neusten TikTok-Videos an, dann sieht man überall Influencer:innen, die direkt nach dem Aufstehen aussehen, wie wir nach zwei Stunden Styling. Wie kann das sein? Wimpernextensions - ja, ganz genau! Die Extensions zaubern lange Wimpern und schon sieht man total fresh und wie aus dem Ei gepellt aus. Kommen noch die perfekten Augenbrauen mit Microblading dazu, dann hat sich das tägliche Schminken eigentlich auch schon (fast) erledigt. Hört sich verführerisch an, oder? Wir werfen mit euch zusammen einen genaueren Blick auf die beliebte Wimpernverlängerung.

Was ist eine Wimpernverlängerung?

Eine Wimpernverlängerung ist eine kosmetische Anwendung, bei der künstliche Wimpern auf natürliche Wimpern aufgesetzt werden. Die künstlichen Härchen werden mit einem speziellen Kleber fixiert, ähnlich wie bei einer Haarverlängerung. Je nach Technik und gewünschtem Look werden unterschiedlich viele Wimpern auf die Naturwimpern geklebt: Bei der Wimpernverlängerung 1:1 wird auf jede Naturwimper eine künstliche Wimper geklebt, bei der Wimpernverlängerung 2D oder der Wimpernverlängerung 3D werden je Naturwimper zwei beziehungsweise drei Kunstwimpern appliziert. Je mehr Extensions aufgeklebt werden, desto dichter und voluminöser ist das Ergebnis - es sind bis zu 6 (und teilweise sogar noch mehr) Wimpern pro Naturwimper möglich. Die schwarzen, sehr elastischen Kunstwimpern gibt es in verschiedenen Längen, Stärken und Biegungen, sodass ein ganz individueller Augenaufschlag perfekt kreiert werden kann. Auch im Material gibt es Unterschiede:

Synthetische Wimpern bestehen aus Acryl und sind robust und glänzend. Sie sind etwas schwerer als Extensions aus Seide oder Nerz.

Nerzwimpern , auch Mink Lashes , sind (inzwischen) künstlich hergestellte Wimpern und werden nicht aus Tierhaaren gefertigt. Wie der Name allerdings vermuten lässt, wurden sie lange Zeit aus dem Fell toter Nerze hergestellt. Heute ist das Anbringen von Tierhaaren laut Vorschrift der Weltgesundheitsorganisation (kurz WHO) verboten. Mink Lashes wirken besonders natürlich und lassen sich kaum von echten Wimpern unterscheiden.

Seidenwimpern bestehen aus synthetischen Fasern und sind weicher und glänzender als Nerzwimpern. Die tiefschwarzen, seidig-glänzenden Lash Extensions eignen sich besonders gut für einen glamourösen Augenaufschlag mit Wow-Effekt.

Eine professionelle Wimpernverlängerung im Kosmetik-Studio - wie genau läuft diese ab? © GettyImages | stock colors

Wimpernextensions aus dem Studio - die besten Tipps fürs erste Mal!

Bevor es an die Wimpernverlängerung geht, suchen wir uns ein passendes Wimpernstudio aus. Vielleicht gibt uns eine Freundin oder ein Freund einen Tipp? Ansonsten achten wir darauf, dass die Profis ihr Handwerk verstehen und über ein entsprechendes Zertifikat verfügen und das Kosmetikstudio den Hygienestandards entspricht.

An dem Tag unseres Termins sollten wir auf Augen-Make-up verzichten und ungeschminkt erscheinen. Andernfalls müssten wir vor Ort abgeschminkt werden und der ölige Make-up-Entferner könnte die Haftfähigkeit des Klebers beeinträchtigen. Die unteren Wimpern werden mit einem Augenpad abgeklebt, damit sie sich während der Behandlung nicht versehentlich mit den oberen Wimpern verkleben. Das obere Augenlid wird geschlossen und fixiert, damit jede Kunstwimper präzise appliziert werden kann und kein Wackeln oder Zucken die Anwendung stört. Nun werden die einzelnen Kunstwimpern step by step mithilfe einer Pinzette leicht über dem Ansatz der Naturwimpern angeklebt. Damit das Finish auch symmetrisch und einheitlich aussieht, werden die Lider meistens gleichzeitig beziehungsweise abwechselnd bearbeitet. Die nächsten ein bis zwei Stunden ist Geduld angesagt, denn so lange dauert im Schnitt die Wimpernverlängerung. Anschließend werden die Fixiertapes entfernt und die Wimpern in Form gebürstet – fertig sind die Lash Extensions! Nach der Behandlung lassen wir für 24 Stunden kein Wasser an die Extensions und verzichten auch auf den Besuch von Fitnessstudio und Sauna, damit wir möglichst lange was von unseren schönen Wimpern haben.

Woran lässt sich ein professionelles und zertifiziertes Wimpernstudio erkennen? Und wie läuft die kosmetische Behandlung der Wimpernverlängerung genau ab? Wir haben die Antworten für euch! © GettyImages | sestovic

Wimpernverlängerung – diese Finish-Effekte gibt es

Wimpernverlängerung ist nicht gleich Wimpernverlängerung: Mittlerweile liegt die Kunst nicht nur im Anbringen der künstlichen Härchen, sondern auch in der individuellen Typberatung und der Auswahl der einzusetzenden Wimpern für den gewünschten Look. Verschiedene Längen, Stärken und Biegungen, die verschiedenen Materialien und die verschiedenen Techniken bieten eine große Anzahl von Kombinationsmöglichkeiten, mit denen der gewünschte Look erzielt werden kann. In der Regel findet vor der Erstbehandlung ein persönliches Beratungsgespräch statt, um das individuell gewünschte Finish zu besprechen. Zur Inspiration haben wir euch ein paar Styles herausgesucht.

Der Natural Look

Die künstlichen Wimpern wirken so leicht und natürlich, dass sie - wie hier bei J.Lo - auf den ersten Blick gar nicht als Lash Extensions zu erkennen sind. Hier wird meist die Wimpernverlängerung in einem 1:1 Verhältnis angewandt. Das heißt, dass auf jede Naturwimper eine Kunstwimper folgt. Die Wimpern werden hauptsächlich verdichtet und nur wenig verlängert. Wenn wir bereits dichte Wimpern haben, wird nur auf jede zweite Wimper eine Extension aufgesetzt, da es sonst nicht mehr natürlich wirkt.

Der Mascara-Look

"Welche Mascara trägst du? Deine Wimpern sehen super aus", werdet ihr beim Mascara-Look vermutlich öfter hören. Wie es der Name schon verrät, sehen die Wimpern aus, als hätten wir die perfekte Mascara gefunden. Atemberaubendes Volumen, sobald wir morgens aus dem Bett steigen und trotzdem ganz natürlich. Bei diesem Style werden pro Naturwimper mehrere Lash Extensions angeklebt. Ihr könnt euch auch für eine Wimpernverlängerung 3D entscheiden, dabei werden drei Wimpern zu einem Fächer verbunden und auf eine Naturwimper appliziert. Dadurch entsteht eine hohe Wimperndichte, die Mascara und Eyeliner überflüssig machen.

Der Drama-Look

Ihr wollt den maximalen Glamour-Effekt? Dann ist der Drama-Look genau euer Ding. Bei bereits starken und dichten Naturwimpern kann so richtig dick auftragen werden - hier ist 6D und sogar mehr möglich! Das heißt: Auf jede Naturwimper werden 6 oder mehr Kunstwimpern geklebt. Der begehrte Drama-Look ist aber auch schon mit einer 4D oder 5D Wimpernverlängerung zu erreichen, je nach Dichte der Naturwimpern. Die extrem dichten und langen Wimpern garantieren einen dramatischen, glamourösen Auftritt à la Gwen Stefani mit einem einzigartigen Augenaufschlag.

Wimpernextensions: Vor- und Nachteile

Dass Lash Extensions schön aussehen, wissen wir schon, aber welche Vorteile hat die Wimpernverlängerung außerdem? Und, was viel wichtiger ist, welche Nachteile können die Wimpernextensions haben? Einen Haken gibt's ja immer, oder? Über beides klären wir jetzt auf, damit euch eine Entscheidung leichter fällt, falls ihr bereits mit dem Gedanken spielt.

Vorteile einer Wimpernverlängerung

Eine Wimpernverlängerung verschafft uns einen perfekten Look - von morgens bis abends.

Wir sparen viel Zeit und können morgens länger schlafen: Das tägliche Schminken (zumindest das Auftragen von Mascara) und Abschminken wird überflüssig. Sie sind perfekt für einen No-Make-up-Look . Ohne Make-up verlasst ihr nicht das Haus? Dann habt ihr zumindest einen Styling-Schritt gespart.

Ob Workout, Sauna , Schwimmbad oder andere schweißtreibende Aktivitäten - alles kein Problem. Der Augenaufschlag bleibt perfekt und vermeidet Panda-Augen

Auch als Kontaktlinsenträger:in ist das Tragen von Extensions kein Problem.

Nachteile von Wimpernextension

Wir müssen unsere Pflegeroutine anpassen, da ölhaltige Cremes den Kleber der Wimpernverlängerung auflösen können.

Eine Wimpernverlängerung hält etwa vier bis sechs Wochen, dann sollten die Wimpern aufgefüllt werden. Dafür müssen wir regelmäßig Zeit und Geld einplanen.

Wimpernextensions erfordern eine Eingewöhnung, sie sind oft im Blickfeld zu sehen und beim Blinzeln zu spüren.

Eine Wimpernverlängerung kann unnatürlich aussehen.

Wenn künstliche Wimpern ausfallen, können unschöne Lücken entstehen.

Bei diesem Punkt scheiden sich zwar die Geister, aber wir sprechen aus eigener Erfahrung: Eine dauerhafte Wimpernverlängerung über einen längeren Zeitraum (damit meinen wir mehrere Jahre) kann das Wachstum der Naturwimpern beeinträchtigen.

Das kosten die Extensions im Wimpernstudio

Die Kosten einer Wimpernverlängerung hängen stark von dem gewünschten Look, der Technik und dem Wimpernmaterial, dem Wimpernstudio, aber auch von der Anzahl unserer Naturwimpern ab. Eine Erstbehandlung startet meistens nicht unter 70 Euro und kann bis über 350 Euro kosten. Das Wimpern auffüllen ist dann günstiger, da danach nicht mehr so viele Wimpern angebracht werden müssen. Aber: Je länger man mit dem Auffüllen wartet und je weniger Kunstwimpern noch drauf sind, desto teurer wird es.

Pflegetipps für Lash Extensions

Mit guter Pflege können wir die Haltbarkeit unserer Extensions verlängern und verhindern ein vorzeitiges Ausfallen.

Augenreiben vermeiden: Wir machen es meist intuitiv, wenn wir müde werden: Die Hand wandert zum Auge und versucht, sie wieder wach zu reiben. Diese Angewohnheit ist bei einer Wimpernverlängerung ein No-Go, denn dabei können sich einzelne Wimpern lösen.

Wimpernshampoo und Wimpernbürstchen lassen sich die Lash Extensions ideal reinigen und pflegen. Mit entsprechender Wimpernpflege wielassen sich die Lash Extensions ideal reinigen und pflegen.

Vorsichtig abschminken: Auf ölhaltige Auf ölhaltige Make-up-Entferner , fusselige Wattepads und starkes Reiben sollten wir mit Extensions lieber verzichten. Stattdessen eignet sich eine sanfte Reinigung mit Mizellenwasser oder Waschgel. Verwendet dazu eure Finger.

Cremen: Vorsicht beim Eincremen, auch bei der Verwendung von Sonnencreme. Die Creme darf nicht an die Wimpernextensions gelangen, da sich sonst der Kleber lösen kann.

Mascara: Bei der Verwendung von Mascara solltet ihr auf wasserfeste Produkte verzichten. Sie belasten die Wimpern und lassen sich nur schwer entfernen.

Wimpern verlängern ohne Extensions

Ihr seid euch unsicher, ob eine Wimpernverlängerung tatsächlich das Richtige für euch ist? Ihr wisst nicht, ob euch der Look auch wirklich gefällt? Trotzdem wollt ihr lange Wimpern haben? Das geht auch ohne Lash Extensions, und zwar so:

Wimpernserum: Ein Wimpernserum regt das natürliche Wimpernwachstum an und sorgt somit für mehr Wimpernvolumen, Dichte und Länge. Ein Wimpernserum regt das natürliche Wimpernwachstum an und sorgt somit für mehr Wimpernvolumen, Dichte und Länge.

Wimpernwelle: Bei der Wimpernwelle handelt es sich um eine Art Dauerwelle für die Wimpern, bei der den Naturwimpern XXL-Schwung verliehen wird , wie mit einer Wimpernzange quasi. Bei der Wimpernwelle handelt es sich um eine Art Dauerwelle für die Wimpern, bei der den Naturwimpern XXL-Schwung verliehen wird , wie mit einer Wimpernzange quasi.

Wimpernfärben: Dank Wimpernfarbe wird den Wimpern eine Extraportion Farbe verliehen. Dadurch wirken die Wimpern optisch voller und dichter. Dank Wimpernfarbe wird den Wimpern eine Extraportion Farbe verliehen. Dadurch wirken die Wimpern optisch voller und dichter.

. Magnetwimpern: Die perfekte Alternative für alle, die keine Wimpern kleben wollen, sind Magnetwimpern. Ganz ohne Kleber werden die wiederverwendbaren Wimpern ganz einfach an den Naturwimpern mittels Magnetstreifen angebracht

