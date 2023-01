Noch wenige Tage bis Weihnachten und ihr seid noch auf der Suche nach Geschenken? Duft-Kolumnistin Kathi weiß, welche Last-Minute-Ideen bei allen ankommen und verrät uns ihre 15 persönlichen Geheimtipps für wunderbar duftende Überraschungen.

Parfumtrend: Duftende Geschenkideen für sie und ihn

Last Christmas im Ohr, den ersten Dominostein im Mund und Lichterketten im Blick – nur die besinnliche Stimmung dazu wollte sich die letzten Tage noch nicht so recht einstellen. Bis ich gestern am Christbaumverkauf vor unserem Haus vorbeispaziert bin und mich der Duft der frischen Tannenzweige schlagartig in Weihnachtslaune versetzt hat.

Das Fest der Liebe ist für mich vor allem auch ein Fest für die Sinne – ich kann mich gar nicht satt riechen an Spekulatius und Orangenkerzen, Zimtsternen und Weihrauchstäbchen. Und genauso wie ich mich selbst in der Adventszeit gerne mit köstlichen Gerüchen und wohltuenden Aromen umgebe, schenke ich auch Freunden und Familie zu Weihnachten am liebsten feine Düfte und Kosmetik. So wie mit mir übrigens auch 45 Prozent der Deutschen, wie eine aktuelle Verbraucherumfrage der FOM Hochschule herausgefunden hat.

Um euch das Weihnachtsshopping 2022 ein bisschen zu erleichtern, habe ich euch die schönsten Duft- und Parfumgeschenke zusammengestellt, mit denen ihr auch Last Minute noch für jede:n eine passende Überraschung parat habt. Pluspunkt: Die weihnachtlichen Coffrets, Boxen, Sets und Limited Editions sehen so hübsch aus, dass ihr sie nicht mal mehr verpacken müsst. Frohe Weihnachten!

Im Clip: Die Parfum Lieblinge unserer Beauty victims

Goldenes Parfumöl: L'Huile d’Or von Chanel

Der Duftfavorit von Marilyn Monroe ist auch ein Klassiker auf dem Gabentisch: Mit der No. 5 von Chanel kann man nichts verkehrt machen. Zur Abwechslung werde ich dieses Jahr aber zum limitierten L’Huile d’Or greifen. Das Körperöl duftet nicht nur verführerisch nach der beliebten Komposition aus Mairose und Jasmin, sondern verwöhnt gleichzeitig die Haut mit seiner reichhaltigen Textur und verfeinert das Hautbild mit goldenen Perlmuttpartikeln.

Chanel No. 5 war ein Duftfavorit von Stilikone Marilyn Monroe – wäre das Parfumöl nicht ein perfektes Weihnachtsgeschenk für eure Liebsten? © Chanel No. 5

Putziges Püppchen: Flower by Kenzo Kokeshi von Kenzo

Für Weihnachten hat Kenzo seinem Duftbestseller in diesem Jahr ein ganz besonderes Outfit verpasst: Flower by Kenzo versteckt sich in einem Holzpüppchen mit traditionell japanischem Kimono. Ich finde, das passt optisch perfekt zum lieblichen Dufterlebnis mit Rose, Veilchen und Vanille. Ein echtes Sammlerstück für Fans der Marke!

Schachtelglück: J'adore Set Limited Edition von Dior

Und noch ein beliebtes Duftgeschenk, das mit weihnachtlichem Packaging punktet: Den Kultduft J'adore von Dior mit weißen Blütennoten wie Jasmin und Tuberose, dazu Damaszener Rose und Ylang Ylang, gibt es im Set mit der passenden Körpermilch im edlen blau-goldenen Coffret. Schwiegermama wird's lieben!

Die Kombination aus Jasmin, Tuberose und Ylang Ylang macht das limitierte Duft-Set J’adore von Dior zu einem beliebten Weihnachtsgeschenk. © Dior Jadore Set

Need for Speed: Porsche Design Pure 22 von Porsche

Ein Ferrari, Bentley oder Lamborghini unterm Baum? Davon träumen doch alle Jungs! Während sich die Kleinen noch für Modellautos begeistern, kann man großen Rennwagenfans mit Parfums der Luxusautobauer eine Freude machen – denn die haben in den letzten Jahren, was die Duftkomposition betrifft, rasant aufgeholt. So entwarf die renommierte Parfumeurin Maïa Lernout, die auch schon Düfte für Shiseido und Molton Brown entwickelte, den neuen Porsche Design Pure 22 von Porsche. Einen smarten, urbanen Alltagsduft mit Mandarine, Kardamom, Lavendel und Zistrose. Auf die Plätze, fertig, aufpacken!

Ein Parfüm für echte Männer, die auf Luxusautos stehen: Porsche Design Pure 22 – ein smarter, urbaner Alltagsduft. © Beautypress.de | Porsche Desgin | suteishi

Prickelnde Duftkreation: Plein Fatale von Philipp Plein

Wer freut sich an den Feiertagen nicht über eine Flasche Champagner? Aber aufgepasst: Der Inhalt dieses goldverzierten Exemplars ist nicht zum Anstoßen, sondern zum Aufsprühen gedacht. Plein Fatale von Philipp Plein startet beschwingt mit einer frischen Kopfnote aus rosa Pfeffer, Johannisbeere, Ambrox und Bergamotte. Abgerundet wird der leckere Duftcocktail mit Blütennoten, Sandelholz und Vanille.

Überzeugt euch von dem leckeren Duftcocktail aus rosa Pfeffer, Blütennoten, Johannisbeere und mehr und startet mit einem goldverzierten Exemplar ins neue Jahr. © Plein Fatale | lambada

Ein Duft zum Dessert: Panettone Duftkerze von Acqua di Parma

Auch etwas Süßes darf auf keiner Weihnachtstafel fehlen! Statt dem beliebten Mailänder Gebäck bringe ich zum Nachtisch dieses Jahr aber lieber eine Duftkerze mit, die exakt so duftet: Panettone von Acqua di Parma mit Orange, Mandarine, Vanille und einem köstlichen Panettone-Akkord. Damit bleibt mir auch mehr Raum im Magen für Plätzchen!

Edler Tropfen: Gentlemen Réserve Privée von Givenchy

Zum Design des Herrenduftklassiker hatten Hubert de Givenchy einst die typischen flachen Flaschen britischer Gentlemen inspiriert: Elegant, schlicht und zeitlos. Die neueste Variante Gentlemen Réserve Privée erinnert nicht nur von der Farbe her an Hochprozentiges, sondern enthält neben Noten wie Koriander, Kastanie, Schwertlilie und Zeder tatsächlich auch würziges Whiskey Absolue. Perfekte Alternative zum obligatorischen Rotwein für Onkel, Papas oder Schwiegerväter!

Für die Handtasche: OUD satin mood Eau de Parfum Travel Set von Maison Francis Kurkdijan

Auch wenn die Designerhandtasche dieses Jahr im Weihnachtsbudget nicht drin ist, kann ich wenigstens meiner Liebe für Nischendüfte frönen und mir schon mal das passende "purse spray" zulegen. Ganz oben auf meinem persönlichen Parfum-Wunschzettel: Das Oud Satin Mood mit Veilchen, Rose, Oudnote und Amber. Die luxuriöse Kreation von Maison Francis Kurkdijan gibt es jetzt limitiert mit goldenem Zerstäuber in Reisegröße. Très chic!

Ein Duft-Set bestehend aus einem exzellentem Nischenduft und passendem purse spray: Das OUD satin mood Eau de Parfum Travel Set von Masion Francis Kurkdijan passt in jede Handtasche. © Maison Francis Kurkdijan

O Tannenbaum: L'Eau d'Issey pour Homme Xmas 2022 Edition von Issey Miyake Parfums

Eins meiner liebsten Männerduftgeschenke sind die limitierten Weihnachtsboxen von Issey Miyake. Damit sind leuchtende Augen beim Liebsten garantiert! Meiner war letztes Jahr ganz enttäuscht, als keine für ihn unterm Baum lag. Dieses Jahr bekommt er die Version mit L'Eau d'Issey pour Homme: Das Aroma der japanischen Zitrusfrucht Yuzu gepaart mit Mandarine, Muskatnuss und Zimt passt ganz hervorragend zum Duft frischer Tannenzweige. Aber psst, nichts verraten!

Glanzstück: Teint de neige solid perfume von Lorenzo Villoresi

Ihr verschenkt gerne Schmuck? Dann ist das Cremeparfum der Teint de neige Linie von Lorenzo Villoresi genau die richtige Wahl. Die elegante Metalldose funkelt mit den Christbaumkugeln und Lametta um die Wette und verbirgt einen pudrig-cremigen Mix aus Jasmin, Rose, Tonkabohne und Moschus.

Weihnachten liegt in der Luft: Winter Joy Diffusor-Geschenkeset von Avon

Ideal als kleine Aufmerksamkeit, wenn man sich nicht so gut kennt. Das Raumduftset Winter Joy von Avon enthält drei unterschiedlichen Aromen: Winter Spice duftet nach Orange, Nelke und Tonkabohne, Winter Fir erfrischt mit Mandarine, Eukalyptus und Pinie und Winter White verführt Feige, Pfeffer und Orchidee. Da ist garantiert für jede:n was dabei!

Winterliches Spice, erfrischendes Fir oder verführerisches White: Ein Raumduftset mit diversen Aromen – hier ist sicherlich für jeden Geschmack etwas Passendes dabei. © Winter Joy Diffuser Set Avon

Duftkarussell: Carousel Small Candles Set von Diptyque

Anzünden, ein paar Minuten warten und schon drehen sich die goldenen Anhänger am Karussellaufsatz für das Carousel Duftkerzenset von Diptyque mit den Aromen Rose und Mimose. Dieses Geschenk verströmt Blütenduft und Besinnlichkeit!

Für Fashionistas: Le Male Collector Edition von Jean Paul Gaultier

Solange es kein Verlegenheitsgeschenk aus der Kategorie S-O-S (Schlips-Oberhemd-Socken) ist, sind Klamotten als Weihnachtsgeschenk für Herren durchaus tragbar. Vor allem, wenn es sich dabei um das extravagante rote Puffer-Jacket der Le Male Collector Edition von Jean Paul Gaultier handelt. Die ikonische Duftkreation aus Lavendel, Vanille, Zedernholz und Kümmel, die darin steckt, wertet nämlich jedes Outfit auf!

Duftschnäppchen: For him Geschenkset von Tom Tailor

Auf der Suche nach einem Wichtelgeschenk für eine Weihnachtsparty habe ich neulich in der Drogerie das for him Geschenkset von Tom Tailor entdeckt. Da ich das Pendant für Frauen for her gerne trage, musste ich natürlich daran schnuppern. Auf die frische Kopfnote mit Himbeere und Zitrusnoten folgt ein herbes Bouquet mit Geranie und Lavendel und in der Basis Leder und Sandelholz. Wirklich gut und richtig günstig!

Bei Tom Tailor findet ihr Geschenk-Ideen für Sie und Ihn – mit for him und dem Pendant for her macht ihr allen eine große Freude! © Beautypress.de | Tom Tailor

Verwöhnmoment: Bloom & Glow British Rose Essentials Geschenkset von The Body Shop

Die hübschesten Last-Minute-Geschenke für den kleinen Geldbeutel gibt es für mein Empfinden allerdings in der alljährlichen Christmas Collection von The Body Shop. Diese Saison hat es mir besonders das Bloom & Glow British Rose Essentials Geschenkset angetan. Darin enthalten sind Bodyjoghurt, Duschgel und Handcreme mit dem feinen Aroma der beliebten British Rose Duftserie aus Zitrusfrüchten, Pfingstrose und Pfirsich. Vielleicht sollte ich mir das einfach selbst schenken!

