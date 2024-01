XXL-Accessoire-Trend 2024: Die Stars tragen jetzt diese opulenten Schmuckstücke!

Groß, größer, opulent: Accessoires sind 2024 keine kleinen Eyecatcher mit viel Zurückhaltung, sondern eher das komplette Gegenteil. Mit großen XXL-Ketten, -Ohrringen und -Armreifen werten wir in den kommenden Monaten unsere Outfits auf. Die Stars machen es bereits vor ...

Anzeige

Eyecatcher Halsketten

Halsketten dürfen dieses Jahr so opulent wie noch nie sein. Oder auch so ausgefallen wie noch nie. Egal ob besonders groß oder besonders verrückt, Hauptsache die Kette zieht die Blicke auf sich und bildet das Herzstück des Outfits.

Keine Sorge, Flashbacks an die frühen 2000er und die bunten Statementketten braucht man keine zu bekommen. Goldschmuck, Perlen, Silberketten - zwar wird es groß, aber trotzdem zurückhaltend, auch wenn das kontraproduktiv klingt.

Trendsetterin Hailey Bieber macht den Balanceakt mit einer Initialen-Kette in extragroß auf Instagram vor. Ihr minimalistisches Clean-Girl-Make-up und der Sleek Bun legen den Fokus noch weiter auf die Kette - cleveres Styling!

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Anzeige

Goldene oder silberne Statement-Armreifen

Armreifen dürfen 2024 ebenfalls ins Auge stechen. Besonders angesagt sind die Pieces in metallfarbener Optik, wie Schauspielerin Laura Harrier zeigt. XXL-Armreifen in Gold oder Silber verwandeln ein schlichtes Outfit im Nu in ein Outfit mit Glamour-Faktor.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Groß, größer, Ohrringe

Uff, unsere Ohrläppchen müssen jetzt tapfer sein. Sie bekommen viel zu tragen. Dieses Jahr darf es an den Ohren richtig glänzen und funkeln, je größer, desto besser. Besonders beliebt sind passend zu den Statement-Armreifen große Creolen in Gold oder Silber à la Selena Gomez. Auch hier ist es wichtig, den Rest vom Styling zurückhaltend zu gestalten, damit die Ohrringe den ganzen Ruhm abbekommen können.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Extragroße Statement-Broschen

Ein Accessoire, das ebenfalls nicht fehlen darf, sind XXL-Broschen. Egal ob schlicht, bunt oder doch mit Glitzersteinchen - Hauptsache, die Brosche nimmt eine gehörige Portion vom Outfit ein. Bestes Beispiel: Zendaya, die an ihren coolen Hosenanzug eine glitzernde Spange gepinnt hat, das das maskuline Outfit direkt wieder weicher werden lässt. We love Gegensätze, die sich anziehen.