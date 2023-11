Zoë Kravitz Verlobungsring: So sieht er aus und soviel hat der angeblich gekostet

Erste Bilder vom Verlobungsring! Zoë Kravitz zeigt bei einem Dinner-Date mit ihrem Verlobten Channing Tatum den imposanten Verlobungsring, mit dem der Hollywoodstar um ihre Hand angehalten hat. Alles, was wir über den Klunker wissen ...

Anzeige

Zoë Kravitz Verlobungsring mit einem dicken Diamanten

Nach dem Besuch im Nobelrestaurant Giorgio Baldi in Los Angeles hängt sich Zoë Kravitz liebevoll bei ihrem Verlobten Channing Tatum ein. Gewollt oder ungewollt lässt sie dabei ihren prunkvollen Verlobungsring aufblitzen: ein Diamantring mit 7-Karat-Stein im Kissenschliff. Angeblicher Wert nach Berichten von "Page Six": mindestens 550.000 Dollar, also als eine halbe Million Euro! Damit muss sie sich in Hollywood sicher nicht verstecken. Hinter dem Ring steckt die in Neuseeland geborene und jetzt in London lebende Schmuckdesignerin Jessica McCormack, die in Hollywood keine unbekannt in Sachen edle Klunker ist.

Victoria Beckham, Bette Midler, Rosie Huntington-Whiteley, Rihanna oder Herzogin Meghan Markle lieben Jessica McCormacks Schmuck und werden regelmäßig mit ihm gesehen. Nun also auch die baldige Mrs. Tatum.

Der Verlobungsringexperte Zack Stone von Steven Stone Jewellery analysierte den Ring für die US-Instyle: "Er besteht aus 18-karätigem gelben und geschwärztem Gold und einem 7-Karat Kissenschliff-Diamat in einer Solitärfassung. Der Schliff gilt als antiquiert, hat aber auch einen eigenen Look - weswegen der Diamant so Individualität, Romantik, Abenteuer, aber auch Tradition symbolisiert - und so den einzigartigen Stil von Zoë Kravitz perfekt einfängt."

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Anzeige

Zoë Kravitz und Channing Tatum: Gibt es bald eine Hochzeit?

Seit Ende Oktober brodelt es in der Gerüchteküche: Hat sich die Tochter von Lenny Kravitz und Lisa Bonet mit dem "Magic Mike"-Darsteller verlobt? Beim Verlassen einer Halloween-Party in Hollywood wurde erstmals der Klunker an Kravitz Finger von Paprazzi erwischt. Details zur Verlobung gibt es bisher nicht, auch auf eine offizielle Bestätigung des Paares warten wir noch. Insider versichern allerdings, dass die 34-jährige "Big Little Lies"-Darstellerin und der 43-jährige "Lost City"-Star heiraten werden.

Anzeige

Zoë Kravitz und Channing Tatum sind schon länger ein Paar

Seit gut 2 Jahren sind Zoë Kravitz und Channing Tatum liiert. Erst kürzlich schwärmte Kravitz in einem Interview mit der "GQ" von ihrem Partner Tatum: "Er bringt mich zum Lachen und wir lieben beide Kunst und reden gerne über Kunst und darüber, warum wir tun, was wir tun." Zur (unbestätigten) Verlobung berichtet ein Insider dem US-Magazin "People": "Channing meint es sehr ernst mit Zoë. Es ist nicht einfach so eine lockere Beziehung, daher jetzt auch der exklusive Schritt."

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen