Nach 2 Jahren Corona und damit 2 Jahren unfreiwilliger Zwangspause beginnt endlich wieder die Festival-Saison: Outdoor-Events, spektakuläre Bühnenshows, Musik vom feinsten – yay, let’s party! Schnell die Tasche packen und los geht’s. Aber was muss eigentlich mit? Wir haben für euch eine Festival-Packliste mit allen Beauty-Must-haves zusammengestellt – so ist die Bag schnell gepackt und ihr seid ready to go!