Bewährte Hausmittel bei trockenen und rissigen Händen

Hautpflege bedeutet für uns meist Gesichtspflege: Tagescreme, Nachtcreme, Augencreme, Seren, Masken und Peelings gehören zu unserer Pflegeroutine. Doch wie steht es um unsere Handpflege? Häufiges Waschen und Desinfizieren lässt die Hände austrocknen, dazu kommen UV-Strahlung im Sommer, trockene Heizungsluft und Kälte im Winter. Erst wenn die Haut spannt und juckt, kleine Risse zeigt und sich wie Schmirgelpapier anfühlt, gönnen wir uns eine Portion Handcreme. Dabei ist Handpflege! Schon mit regelmäßigen Handmasken, Handbädern und Peelings lassen sich samtweiche Hände ganz easy zaubern.

Superfood und Vitamin-Booster für die Haut – die Avocado ist reichhaltig an gesunden Fetten und versorgt die Haut mit viel Feuchtigkeit. © Galina Zhigalova

Hausmittel für rissige und raue Hände: Avocado

Die leckere Frucht ist für unsere Hände ein richtiger Vitaminbooster. Das Superfood enthält nicht nur viele Vitamine und Mineralstoffe, sondern auch gesunde Fette, die die Haut mit Feuchtigkeit versorgen. Für eine Handmaske gegen trockene Hände zerdrückt ihr das Fruchtfleisch einer halben Avocado mit einer Gabel und mischt es mit einem Teelöffel Olivenöl. Massiert die Mischung in die Hände und lasst sie etwa 15 Minuten einwirken, anschließend gründlich abwaschen.

Heilende und beruhigende Wirkung – wie ihr mit Honig eine pflegende Maske für die Hände kreieren könnt, lest ihr hier. © Dragos Cojocari

Hausmittel für rissige Hände: Honig

Honig wirkt beruhigend und heilungsfördernd und eignet sich damit hervorragend für eine Handmaske für besonders strapazierte Hände. Gebt dafür 2 Teelöffel Milch und einen Teelöffel Honig in einen Mixer und stellt eine homogene Masse her. Massiert die Masse sanft in eure Hände und lasst sie etwa 15 Minuten einwirken, anschließend gründlich mit lauwarmem Wasser abspülen. Wenn es schnell gehen soll, verreibt den Honig pur zwischen den Händen und lasst ihn 10 Minuten einwirken. Diese Maske könnt ihr ein bis 2-mal täglich auftragen.

Unsere Beauty-Wunderpflanze Nummer eins: Die Aloe Vera – sie beruhigt gereizte Haut und spendet dieser vor allem Feuchtigkeit. © apomares

Hausmittel für trockene Hände: Aloe vera

Die Beauty-Pflanze Aloe vera mit ihren heilenden Kräften pflegt die Haut intensiv und reduziert Rötungen und Irritationen. Sie versorgt die Hände mit besonders viel Feuchtigkeit und eignet sich perfekt für eine Handmaske. Dafür wird der Saft der Pflanze verwendet, den könnt ihr direkt aus den Blättern gewinnen. Schneidet dazu ein Aloe-vera-Blatt an der Spitze auf und lasst zunächst das gelbliche Aloin abtropfen, es ist stark hautreizend und wird nicht verwendet. Anschließend schneidet ihr das Blatt auf, schabt das Gel heraus und zerdrückt es mit einer Gabel zu einer homogenen Masse. Gebt diese auf eure Hände, lasst sie etwa 20 Minuten einwirken und wascht die Reste mit lauwarmem Wasser ab.

Reichhaltig an Antioxidantien und absolut empfehlenswert bei trockenen und rissigen Handflächen – mehr zum Thema "Handpflege mit Olivenöl", lest ihr im Beauty-Artikel. © batuhan toker

Hausmittel für raue Hände: Olivenöl

Raue und rissige Hände freuen sich über eine Extraportion Olivenöl. Das Öl ist reich an Antioxidantien, dadurch wird die Regeneration der Zellen angekurbelt und die Zellen vor Schäden geschützt. Olivenöl versorgt die Haut intensiv mit Feuchtigkeit und hilft bei rauen Stellen und kleinen Rissen. Für eine Handmaske wird das Öl leicht erwärmt und in die Hände einmassiert. Zieht zum Schutz der Bettwäsche Baumwollhandschuhe über und lasst es über Nacht einwirken – so kann es seine volle Wirkung entfalten.

Hausmittel für trockene Hände: Kokosöl

Der Beauty-Allrounder Kokosöl ist auch bei trockenen und rissigen Händen ein bewährtes Hausmittel. Nehmt dazu mehrmals täglich eine kleine Menge des gehärteten Öls aus dem Glas und lasst es in euren Händen schmelzen. Anschließend reibt ihr es sanft in die Haut ein und lasst es etwa 10 Minuten einziehen.

Hausmittel für empfindliche Hände: Mandelöl

Das besonders verträgliche Mandelöl ist zur intensiven Pflege empfindlicher Haut geeignet. Bei trockenen und rissigen Händen sorgt ein pflegendes Handbad mit Mandelöl für samtweiche Haut. Dafür braucht ihr eine kleine Schüssel mit lauwarmem Wasser und einigen Tropfen Mandelöl. Lasst eure Hände 10 bis 15 Minuten in dem Ölbad einweichen, tupft sie anschließen vorsichtig trocken und cremt sie mit einer rückfettenden Creme ein.

Olivenöl, Kokosöl aber auch Mandelöl reihen sich unter unsere Beauty-Wundermittel für schöne zarte Hände. Unsere Tipps zur richtigen Anwendung findet ihr im Beauty-Artikel. © kazuma seki

Intensive Handpflege mit DIY-Peeling

Mit einem DIY-Peeling wird die Haut tiefengereinigt und optimal auf die anschließende Pflege vorbereitet, indem alte Hautschüppchen entfernt und die Zellerneuerung gefördert wird. Aus einfachen Hausmitteln, die ihr ganz bestimmt in eurem Küchenschrank findet, lassen sich tolle Peelings herstellen, die eure Haut glatt und geschmeidig machen und zusätzlich mit Nährstoffen versorgen. Wir haben 3 tolle Rezepte für ein DIY-Handpeeling für euch zusammengestellt.

Olivenöl, Meersalz und Zitronensaft: Vermischt jeweils einen Esslöffel Olivenöl und Meersalz mit einem Teelöffel Zitronensaft und massiert die Mischung kreisförmig in die Haut. Lasst das Peeling etwa 10 Minuten einwirken, wenn ihr möchtet, könnt ihr auch Baumwollhandschuhe überziehen. Anschließend wascht ihr die Hände gründlich mit lauwarmem Wasser und tragt eine Pflege auf. Zucker und Honig: Vermischt 4 Esslöffel Zucker mit 2 Esslöffeln Honig und massiert die Mischung sanft in eure Hände. Brauner Zucker eignet sich besonders gut, er ist grobkörniger und hat einen stärkeren Peelingeffekt. Nach etwa 10 Minuten Einwirkzeit werden die Hände gründlich mit lauwarmem Wasser abgespült. Das Zuckerpeeling regt die Durchblutung an und sorgt dafür, dass abgestorbene Hautzellen abfallen. Kaffeesatz und Zucker: Für dieses Peeling lasst ihr 6 Esslöffel Kaffeesatz trocknen und vermischt ihn mit 3 Esslöffel braunem Zucker zu einer homogenen Masse. Diese massiert ihr sanft in eure Hände und lasst sie etwa 10 Minuten einwirken. Anschließend spült ihr die Hände gründlich mit lauwarmem Wasser ab. Durch das Koffein im Kaffeesatz wird die Durchblutung der Hände gefördert und die Haut gepflegt.

Eine pflegende Maske mit Kaffeesatz für die Hände: Unsere Beauty-Tipps und die Schritt für Schritt Anleitung zum Nachmachen findet ihr im Beauty-Artikel. © gruizza

Handpflege: Nagelpflege nicht vergessen

Zu einer intensiven Handpflege gehört natürlich auch die Nagelpflege. Wir haben die gängigsten Hausmittel für schöne Nägel für euch zusammengestellt:

Vaseline ist ein bewährtes Hausmittel für schöne, glänzende Nägel, massiert sie einfach sanft in die Nägel ein.

ist ein bewährtes Hausmittel für schöne, glänzende Nägel, massiert sie einfach sanft in die Nägel ein. Mit Zitronensaft lassen sich Nagelverfärbungen ganz einfach entfernen, denn die Fruchtsäure bleicht auf natürliche Weise. Gebt dafür den Saft einer halben Zitrone zu einem halben Liter Wasser und massiert die Mischung in die Fingernägel. Nicht bei Entzündungen oder Wunden verwenden, die Säure brennt!

lassen sich Nagelverfärbungen ganz einfach entfernen, denn die Fruchtsäure bleicht auf natürliche Weise. Gebt dafür den Saft einer halben Zitrone zu einem halben Liter Wasser und massiert die Mischung in die Fingernägel. Nicht bei Entzündungen oder Wunden verwenden, die Säure brennt! Ein Gemisch aus Apfelessig und Backpulver hilft ebenfalls bei Verfärbungen. Einfach mit warmem Wasser vermischen und die Nägel darin einweichen.

hilft ebenfalls bei Verfärbungen. Einfach mit warmem Wasser vermischen und die Nägel darin einweichen. Eine Honigmilch ist nicht nur zum Trinken geeignet, sondern auch als pflegendes Bad für die Fingernägel. Dafür ein Glas Milch erwärmen und etwas Honig dazu gegeben. Badet die Fingerspitzen etwa 10 Minuten in der lauwarmem Honigmilch und spült sie anschließend mit Wasser ab.

ist nicht nur zum Trinken geeignet, sondern auch als pflegendes Bad für die Fingernägel. Dafür ein Glas Milch erwärmen und etwas Honig dazu gegeben. Badet die Fingerspitzen etwa 10 Minuten in der lauwarmem Honigmilch und spült sie anschließend mit Wasser ab. Rizinusöl ist dank des hohen Gehalts an Vitamin E besonders gut für die Nagelpflege geeignet. Massiert das kaltgepresste Öl sparsam in die Nägel und das Nagelbett. Da Rizinusöl Nebenwirkungen haben kann, solltet ihr die Anwendung vorher mit eurer Ärztin oder eurem Arzt absprechen.

ist dank des hohen Gehalts an Vitamin E besonders gut für die Nagelpflege geeignet. Massiert das kaltgepresste Öl sparsam in die Nägel und das Nagelbett. Da Rizinusöl Nebenwirkungen haben kann, solltet ihr die Anwendung vorher mit eurer Ärztin oder eurem Arzt absprechen. Olivenöl fördert die Durchblutung und unterstützt die Regeneration beschädigter Nägel. Einfach einige Tropfen in die Fingernägel massieren und nach einigen Minuten abspülen.

Richtige Handpflege: Rissigen und trockenen Händen vorbeugen

Richtige Handpflege beginnt damit, dass wir schon im Alltag darauf achten, unsere Hände nicht zu sehr zu strapazieren. Mit den folgenden Tipps könnt ihr trockenen Händen vorbeugen und dafür sorgen, dass die natürliche Schutzbarriere erhalten bleibt.

Hände Waschen: Um uns vor Krankheitserregern zu schützen, ist regelmäßiges Waschen und Desinfizieren besonders wichtig. Dabei wird allerdings die natürliche Schutzbarriere der Haut strapaziert. Achtet deshalb darauf, lauwarmes statt heißem Wasser zu nutzen, und verwendet eine pH-neutrale Seife. Seift Handrücken, Finger und Nägel gründlich ein, spült die Seife anschließend gründlich ab und trocknet die Hände mit einem sauberen Handtuch. Handschuhe: Tragt im Winter dicke Handschuhe, die eure Hände vor der Kälte schützen, so können auch die Talgdrüsen normal weiterarbeiten. Auch für die Haus- und Gartenarbeit sind Handschuhe sinnvoll, so könnt ihr eure Hände vor aggressiven Reinigern und Rissen und Wunden schützen. Trinken: Trinkt 2 bis 3 Liter Wasser am Tag, um euren Körper ausreichend mit Flüssigkeit zu versorgen. So hat auch die Haut genug Feuchtigkeit und bleibt elastisch.