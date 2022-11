Beauty: Aktuelle Trends & neuste Tipps

Blasen am Fuß – das sind die 6 Top-Tipps, um schmerzenden Blasen vorzubeugen

Egal ob High Heels, Sneaker oder Wanderschuhe: Blasen können bei jedem Schuhwerk auftreten. Sie sind nicht nur schmerzhaft, sondern können sich auch schnell entzünden. Autsch! Was können wir gegen Blasen und Wasserblasen am Fuß tun? Sollen wir die Blasen aufstechen oder lieber nicht? Lest hier, wie Blasen am Fuß richtig behandelt werden und wie man Blasen vorbeugen kann.