Gewusst wie gestylt sind Ponyfrisuren gar nicht so aufwendig, wie ihr vielleicht anfangs befürchtet. Wir stellen euch hier die Trendfrisuren 2022 mit Pony vor und erklären zudem, wie ihr Side Bangs, Micro Pony, Bottleneck Bangs und Razor Bangs einfach und unkompliziert stylen könnt.

Ein modernes Update dank lässigem Haarschnitt – wer von euch lässt sich diesen Herbst ein Pony schneiden? © electravk

Bottleneck Bangs

Was hat die Trendfrisur mit einem Flaschenhals zu tun? Man braucht keine Flasche, um die Pony-Frisur zu schneiden. Nein, vielmehr dient die Flasche als Formvorlage für den Schnitt.

Stellt euch eine klassische Glasflasche vor, etwa von eurem Lieblingsrosé. Der Flaschenhals ist lang, schmal und gerade, bevor die Flasche an den “Schultern” breiter wird. Genau so sind auch Bottleneck Bangs geformt. In der Mitte der Stirn ist der Pony offen und die Strähnen fallen gerade in die Stirn. Über den Augen wird der Pony dann zu beiden Seiten abfallend gestuft, sodass sich die Flaschenhals-Form ergibt und der Pony-Schnitt seinen Namen bekommt.

Der Trendschnitt verleiht gesichtsumrahmenden Schnitten ein lässiges, modernes Upgrade. Der Pony ist weich, hat eine ordentliche Portion Coolness und kann an jede Gesichtsform angepasst werden.

Bottleneck Bangs sind quasi eine Mischung aus einem vollen Pony und einem Grown Out Pony. Der kürzere, vollere Pony fällt in der Stirnmitte und die ausgewachsenen Strähnen fächern zur Seite auf. Er kann ganz nach Haarstruktur, Gesichtsform und Geschmack eher stumpf oder eher fedrig geschnitten werden, der Look kann eher kantig oder eher weich sein. Der Bottleneck Pony Schnitt ist also wirklich vielseitig, trotzdem braucht er (wie übrigens jede Pony-Frisur) das richtige Styling.

Am besten kombiniert ihr den Bottleneck Pony mit einem Mittelscheitel und kämmt die Haare mit einer Paddle Brush zunächst nach vorne ins Gesicht. Trocknet die Fransen nun, indem ihr den Luftstrom des Föns von oben darauf richtet. Nun könnt ihr die längeren Partien an den Seiten schräg nach außen föhnen, sie leicht kräuseln oder mit den Glätteisen eindrehen. Je nachdem, ob ihr lieber einen kantigen Look oder etwas 70’s Flair in eure Ponyfrisur bringen wollt.

Micro Bangs, Baby Bangs, Mini Pony – Bezeichnungen gibt es viele, doch wie lässt sich der Micro Pony am besten stylen? © NeonShot

Micro Bangs

Wir haben sie auf dem Laufsteg und in einigen Promi-Gesichtern gesehen. Trotzdem erfordert es Mut, sich selbst an die Mini-Fransen heranzutrauen. Micro Bangs, auch bekannt als Baby Bangs, sind superkurze Stirnfransen, die nur ein oder zwei Zentimeter in die Stirn reichen. Sie sind super kurz und super süß, aber unbestreitbar gewagt und zugegeben tatsächlich nicht für jeden geeignet.

Aber konzentrieren wir uns auf diejenigen, die einen Micro Pony sehr gut tragen können. Das bestimmt zunächst der Haartyp. Glattes Haar eignet sich am besten für Micro Bangs, während gewelltes oder gar gelocktes Haar besser in einem Grown Out Pony oder einem fransig abgehackten Pony aussehen. Bedenkt außerdem, dass Micro Bangs regelmäßig nachgeschnitten werden müssen, damit sie ihre Babylänge behalten. Außerdem machen sie Styling-Aufwand. Wer weder Zeit noch Lust auf Friseurbesuche und Styling hat, der tut sich selbst keinen Gefallen mit dem Micro Cut.

Besonders bei glatten Haaren sieht der Micro Pony super cool aus: Unser Beauty-Tipp benutzt ein Glätteisen zum Stylen. © miodrag ignjatovic

Experten sind sich außerdem einig: Micro Bangs sehen am besten an langen und ovalen Gesichtern aus. Trotzdem müsst ihr euch nicht zwangsläufig davon abhalten lassen, wenn ihr Lust auf den coolen, edgy Look habt. Unser Tipp: Sucht nach prominenten Beispielen mit Baby Bangs, die eine ähnliche Gesichtsform haben wie ihr. Wie tragen sie ihre Micro Bangs? Lasst euch davon inspirieren und nehmt die Beispielbilder mit zum Friseurtermin.

Danach geht es ans Styling. Wenn der Pony erst mal geschnitten ist, dann will er richtig in Form gehalten und in Szene gesetzt werden.

Investiert zunächst in eine gute Bürste. Am besten eine Wildschweinborstenbürste. Damit könnt ihr euren Pony easy bürsten und ganz ohne Hitze glätten, sodass der kurze akkurate Schnitt perfekt zur Geltung kommt.

Wenn der Mikro-Pony glatt liegt, könnt ihr die heißen Tools liegen lassen.

Als nächstes werdet ihr Trockenshampoo brauchen. Denn kurze, auf der Stirn aufliegende Micro Bangs neigen dazu, schneller zu fetten als der Rest des Haares. Mit Trockenshampoo sind strähnige Fransen aber schnell wieder behoben.

Wer keine natürlich glatten Haare hat, aber trotzdem einen Micro Pony tragen möchte, der sollte über ein Mini-Glätteisen nachdenken. Die kurzen Strähnen

sind mit dem klassischen Glätteisen nicht leicht zu erwischen und es kann ziemlich schwierig sein, sie zu glätten. Die schlanke Form des Mini-Glätteisens ermöglicht es auch, die kürzesten Pony-Haare zu glätten. Benutzt das Mini Tool schließlich nur auf der niedrigsten Stufe. Das sollte in jedem Fall reichen, um die feinen Haare an der Pony-Partie glatt zu streichen.

Wer hat gesagt, dass ihr mit lockigem Haar kein Pony tragen dürft? Wir lieben den Look – ihr auch? © miniseries

Sobald der Pony richtig sitzt, nebelt ihn vorsichtig mit etwas Haarspray ein, um ihn zu fixieren. Aber geht sparsam mit dem Produkt um. Denn die kurzen, feinen Härchen sollten möglichst nicht verkleben.

Razor Bangs

Ein Pony, egal ob mikro, mini, gesichtumrahmend oder choppy, wird die Gesichtsform beeinflussen und über den Look entscheiden. Deshalb ist es nicht nur wichtig, sich für einen passenden Schnitt und eine passende Pony-Frisur zu entscheiden, sondern auch mit dem:der Stylist:in gemeinsam die richtige Technik beim Schneiden zu ermitteln. Ein heißer Trend, der 2022 alle Ponyfrisuren - aber vor allem die oben genannten - beeinflusst hat, ist der Rasierklingenschnitt.

Einfach ausgedrückt sind Razor Bangs eben Ponyfransen, die mit einem Rasiermesser statt mit einer Schere geschnitten wurden. Der Rasier-Pony nennt sich also so, weil er buchstäblich mit einem Razor geschnitten ist. Dabei wird das Haar in einem 45-Grad-Winkel gekürzt. Dadurch soll das Haar entlastet werden, sodass die Strähnen leichter fallen und die Enden des Ponys weicher werden. Die Bangs bekommen ein wuscheliges Finish.

Nun können diese abgehackten Fransen länger oder kürzer getragen werden. Die Razor Cut Technik ist auf viele verschiedene Styles anwendbar. In den meisten Fällen reichen sie aber mindestens bis unter die Augenbrauen oder sind sogar länger. Razor Bangs können leicht herausgewachsen auch noch gut getragen werden und lassen sich auf verschiedene Arten stylen. Mal zur Seite geschoben, geteilt, in der Mitte gescheitelt oder auch mal einfach gerade nach unten geföhnt

Gut zu wissen: Bei dieser Technik werden mehrere einzelne Haarpartien geschnitten und viel Gewicht auf einmal entfernt, was bei bestimmten Haarstrukturen dazu führen kann, dass die Haare sich plötzlich stärker kräuseln. Da der Razor Pony leichter ist als ein klassischer Pony, solltet ihr darauf vorbereitet sein, dass eure Haare damit anders fallen werden und eventuell anders gestylt werden müssen.

Ein Pony kann die Gesichtsform und euren Look sehr beeinflussen – die schönsten Looks für den Herbst findet ihr im Beauty-Artikel. © Su Arslanoglu

Grundsätzlich gilt aber: Die Razor Bangs funktionieren bei jeder Haarstruktur. Gerade in lockigem oder gewelltem Haar verleihen sie dem Pony ein fluffig-weiches Finish. Nach dem Schnitt gilt es aber auch, erst mal mit dem neuen Pony durch die neue Technik vertraut zu werden. Traut euch, mit Stylingprodukten zu experimentieren. Ein Anti-Frizz-Spray wird euch helfen, störrische Strähnen zu bändigen. Eine Rundbürste ist hilfreich beim Hitzestyling und ein Mini-Glätteisen kann auch eine willkommene Investition sein.

Side Bangs

Wir wundern uns mittlerweile über kein Beauty-Comeback mehr. Somit auch nicht über den Seiten-Pony. Obwohl wir lange Zeit wirklich dachten, der Mittelscheitel hätte ihn ein für allemal verdrängt. Nun sind sie zurück, die Side Bangs, die schon in den frühen Achtzigern und dann nochmals in den legendären 00er-Jahren gerockt haben. Und wenn wir uns die jetzt aktuellen Trendlooks mit seitlichem Pony so anschauen, dann fragen wir uns doch: Warum war er jemals verschwunden?

Die Side Bangs sind nämlich der pflegeleichteste Schnitt unter den Pony-Frisuren und zudem wahrscheinlich auch noch der vielseitigste. Sie können leicht rausgewachsen getragen werden. Sie können auf Augenbrauenhöhe gekürzt werden. Sie lassen sich in glattem, in feinem, in dichtem, in welligem und in gelocktem Haar schneiden.

Entscheidend ist schließlich nur, dass ihr einen Side Pony findet, der zu euch passt. Unser Tipp wie immer: Findet ein Gesicht mit Side Pony, das eurem in seiner Form möglichst ähnlich sieht. Oder sucht nach einem Beispiel, das eurer Haarstruktur entspricht. Fündig werdet ihr zum Beispiel auf Pinterest, Instagram oder TikTok. Lasst euch von Promis oder Influencer:innen inspirieren. So findet ihr am einfachsten und schnellsten den Side Pony, der zu euch passt, ohne dass ihr selbst riskante Frisuren-Experimente anstellen müsst.

Das könnte ein langer seitlicher Pony sein, ein kurz gestufter, ein abgehackter, ein weich fließender, ein lockiger oder gewellter, ein strähnig gefärbter oder ein besonders dünn und luftig geschnittener Side Pony.

Welcher Pony ist 2022 in?

Grundsätzlich sind Ponyfrisuren 2022 nicht mehr aus den Beauty-Trends wegzudenken. Bottleneck Bangs tauchten schon Anfang des Jahres auf. Baby Bangs und Side Bangs feierten ein Comeback. Wispy Bangs dominierten die Frühlings- und Sommertrends.

Welche Frisur ist im Herbst 2022 in?

Kurzhaarschnitte hatten und haben 2022 eine echte Hochphase. Gerade kurze Cuts mit Pony sind super angesagt. Egal ob Y2K-Pixie, Mixie, Bolt Cuts oder verschiedene Bob-Varianten, die Kombinationen aus Kurzhaarschnitt und Pony-Frisuren dominieren die aktuellen Haartrends 2022.