Toupieren – was passiert dabei?

Wenn wir uns ein Haar unter dem Mikroskop anschauen würden, könnten wir erkennen, dass die Oberfläche nicht glatt, sondern, ähnlich wie ein Tannenzapfen, mit vielen kleinen Keratinschuppen besetzt ist. Wenn also beim Toupieren strähnchenweise gegen die Wuchsrichtung in Richtung Ansatz geschoben wird, richten sich die kleinen Schuppen auf und verhaken sich ineinander. So bekommt das Haar Stand und Volumen und fällt nicht in sich zusammen.

Haare toupieren: Wie funktioniert es? Worauf solltet ihr achten? Und welche Haartypen eignen sich hierfür eigentlich? Die Antworten im Beauty-Artikel. © MikeLaptev

Haare toupieren – welches Haar eignet sich am besten?

Toupieren lassen sich alle Haartypen, aber am besten funktioniert es bei feinem oder gestuftem Haar. Kräftiges, glattes Haar lässt sich zwar toupieren, aber Stand und Volumen halten nicht lange. In diesem Fall könnt ihr vor dem Toupieren etwa Schaumfestiger in die Haare einarbeiten, so hält das Volumen etwas länger.

Toupierbürste und Haarspray: Diese Tools braucht ihr beim Haare toupieren

Zum Toupieren gibt es spezielle Tools, mit denen der Vorgang leicht von der Hand geht. Das wichtigste Utensil ist eine Toupierbürste: Mit ihr lassen sich seht gute Toupierergebnisse erzielen und das Haare und die Kopfhaut werden einigermaßen geschont. Eine gute Toupierbürste besitzt einen langen, schmalen Bürstenkopf mit etwa 3 Reihen Naturborsten, die eng beieinanderstehen. Am Ende des langen, schmalen Griffs befindet sich eine Spitze, mit der sich einzelne Haarsträhnen abteilen lassen. Bei langem Haar könnt ihr auch einen Toupierkamm verwenden, je dichter die Zinken stehen, desto stärker ist der Toupiereffekt. Er strapaziert das Haar jedoch meistens mehr als eine Toupierbürste und sollte nicht zu häufig verwendet werden. Zum Fixieren der fertigen Frisur benötigt ihr außerdem noch etwas Haarspray oder Haarlack.

Welche Tools benötigt ihr zum Toupieren eurer Haare? Wir verraten euch eine einfache step by step Anleitung zum Nachmachen. © Cicy

Die richtige Vorbereitung zum Toupieren

Für ein schonendes und effektives Toupieren ist eine gute Vorbereitung wichtig. Wir haben euch alle wichtigen Vorbereitungsschritte zusammengestellt:

Wascht eure Haare am besten schon am Vorabend mit einem Volumenshampoo. So bekommt das Haar mehr Grip, lässt sich besser toupieren und das Volumen hält länger an. Föhnt das Haar gründlich trocken, vorzugsweise über Kopf, so bekommt ihr noch mehr Fülle ins Haar. Achtet darauf, dass euer Haar komplett trocken ist, feuchtes Haar ist besonders empfindlich und kann beim Toupieren schnell abbrechen. Bürstet euer Haar gründlich durch. Teilt die Bereiche ab, die ihr nicht toupieren wollt, und fixiert sie. Wollt ihr beispielsweise den Hinterkopf toupieren, trennt ihr das Deckhaar ab. Damit wird später die leicht verfilzte Haarstruktur verdeckt.

Haare toupieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung

Beim Toupieren wird das Haar mit kurzen, schnellen Bewegungen gegen die Wuchsrichtung gekämmt, um mehr Volumen zu schaffen. Dabei arbeitet ihr Strähne für Strähne um den Kopf herum, bringt die Frisur anschließend in Form und fixiert sie.

Abteilen, bürsten, sprayen und Co. – im Beauty-Artikel erklären wir euch einzeln alle Schritte, die ihr benötigt um eure Haare zu Toupieren. © okskukuruza

Toupieren Schritt 1: Strähne abteilen

Idealerweise arbeitet ihr euch beim Toupieren von hinten nach vorne vor und bearbeitet jede Strähne einzeln. Das spitze Ende eurer Toupierbürste oder eures Toupierkamms ist speziell zum Abteilen der Strähnen gedacht, damit lassen sich ganz einfach einzelne Haarpartien abtrennen. Ideal ist eine etwa 3 Zentimeter breite Strähne.

Toupieren Schritt 2: Strähne spannen

Nun fasst ihr eine Strähne an der Spitze und zieht sie vom Kopf weg, sodass die Haare leicht gespannt sind.

Toupieren Schritt 3: Toupierkamm ansetzen

Im nächsten Schritt wird der Toupierkamm oder die Toupierbürste angesetzt. Setzt sie etwa 5 Zentimeter von der Kopfhaut entfernt auf die gespannte Haarsträhne.

Toupieren Schritt 4: gegen den Strich bürsten

Jetzt beginnt ihr mit dem eigentlichen Toupieren, indem ihr den Kamm oder die Bürste zur Kopfhaut hin bewegt – also gegen die Wuchsrichtung. Wiederholt die Bewegung 3- bis 5-mal, bis ihr das gewünschte Volumen erreicht habt. Achtet darauf, nicht länger als notwendig zu toupieren, um die Haare nicht unnötig zu strapazieren. Damit die Fülle natürlich wirkt und das Volumen gleichmäßig am Kopf verteilt ist, ist ein konstanter Druck beim Toupieren wichtig.

Toupieren Schritt 5: Strähne mit Haarspray fixieren

Fixiert jede fertig toupierte Strähne mit Haarspray, dadurch bekommt die Frisur Extrafülle und hält bombenfest.

Toupieren Schritt 6: Deckhaar über die toupierten Haare legen

Kämmt nun die abgesteckten Haarbereiche, die nicht toupiert werden, vorsichtig über die toupierten Strähnen, um die verfilzten Ansätze zu verdecken. Achtet darauf, nicht die Ansätze zu kämmen, sonst geht das toupierte Volumen direkt wieder verloren.

Toupieren Schritt 7: Frisur in Form bringen

Bringt jetzt eure toupierte Frisur in Form. Das geht am besten mit den Händen oder sehr vorsichtig mit einer Bürste oder einem Kamm.

Toupieren Schritt 8: Frisur mit Haarspray fixieren

Sitzt alles so, wie ihr es euch vorgestellt habt? Dann fixiert das Volumen mit Haarspray und setzt anschließend das Styling fort. Ihr könnt euer Haar ganz natürlich offen tragen, die toupierten Haare zu einem Pferdeschwanz binden oder zu einer voluminösen Hochsteckfrisur stylen.

So entwirrt ihr toupiertes Haar

Zum Entwirren toupierte Haare kämmt ihr das Haar zunächst vorsichtig an den Haarspitzen und arbeitet euch vorsichtig zum Ansatz hin vor. Verwendet dabei eine Bürste mit weichen Borsten oder einen grobzinkigen Kamm, sodass Knoten in den Haaren nicht herausgerissen werden. Leichter geht’s, wenn ihr das Haar vorher großzügig mit einer Sprühkur benetzt. Wenn ihr viel Haarspray verwendet habt, ist eine Haarwäsche mit pflegendem Shampoo und Conditioner hilfreich. Wascht die Haare jedoch nicht zu heiß und rubbelt sie nicht trocken, um das Haar nicht zusätzlich zu schädigen.

Tipp: Toupierte Haare immer auskämmen, bevor ihr ins Bett geht, denn durch die Bewegungen im Schlaf und die dadurch entstehende Reibung auf dem Kopfkissen verfilzt und verknotet das Haar. Egal wie lang die Nacht auch war, nehmt euch die Zeit und entwirrt die Haare unbedingt vor dem Schlafengehen.

Wie schädlich ist Toupieren für die Haare?

Beim Toupieren der Haare kann das Aufrauen der Oberflächenstruktur die Haare auf Dauer schädigen. Toupiert eure Haare möglichst nur für besondere Anlässe und beachtet die folgenden Punkte:

Toupiert kein blondiertes Haar, da es häufig schon sehr geschädigt ist.

Kämmt die Haare vor dem Toupieren gründlich durch.

Achtet darauf, nicht zu viele Haare auf einmal zu toupieren, sondern trennt jeweils eine Strähne von nur wenigen Zentimetern Breite ab und stylt sie.

Verwendet eine Toupierbürste mit weichen Naturborsten oder einen hochwertigen Toupierkamm ohne Nähte und Kanten.

Arbeitet strukturiert mit geraden Kammstrichen in eine Richtung.

Verwendet ein Haarspray, das nicht zu stark klebt, damit die Haare nicht filzig werden und beim Ausbürsten brechen.

Pflegt eure Haare nach jedem Toupieren mit einer reichhaltigen Pflege.