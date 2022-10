Frisuren mit Mütze: Tipps & Tricks für den perfekten Look

Was macht man bei einem Bad Hair Day? Viele von uns greifen an diesen Tagen zur Mütze, weil wir so easy und schnell eine schlechtsitzende Mähne verstecken können. Außerdem ruinieren Mützen sowieso die Frisur. Schließlich tragen sie dazu bei, dass sich die Haare statisch aufladen, fetten und Volumen verlieren. Tatsächlich sind das alles aber Trugschlüsse. Mit unseren Tipps und Tricks für Mützenfrisuren sehen eure Haare auch gut aus, wenn ihr euer Beanie absetzt.

Ihr benötigt Hilfe? Hier findet ihr die besten Tipps und Tricks mit simplen Hausmitteln, die bei statisch geladenen Haaren helfen. © jacoblund

Erste Hilfe bei statisch geladenen Haaren

Statisch geladene Haare und Frizz sind im Herbst und Winter ein Problem, das viele von uns haben. Das liegt hauptsächlich an den sinkenden Temperaturen und dem ständigen Wechsel zwischen warmer Heizungsluft und der eisigen Kälte draußen. Wer dann noch eine Mütze trägt, kann durch die Reibung mit fliegenden, statisch aufgeladenen Haaren rechnen. Nervig, aber mit einer passenden Pflege zum Glück vermeidbar. Regelmäßige Feuchtigkeitsmasken und ein hydratisierender Conditioner mit Inhaltsstoffen wie Jojobaöl, Rizinusöl und Sheabutter schaffen Abhilfe. Mit der richtigen Pflege sitzen Mützenfrisuren auch, wenn man das Accessoire absetzt.

Auch beim Mützenkauf gibt es einige Dinge zu beachten. Was hinsichtlich Material und Passform wichtig ist, haben wir für euch zusammengefasst! © petrunjela

Auf das Material achten

Damit die Haare unter der Mütze nicht geplättet werden oder sonstigen Schaden nehmen, ist auch das Material der Kopfbedeckung entscheidend. Besonders gut eignet sich beispielsweise Baumwolle, die vor Wind und Wetter schützt aber trotzdem luftdurchlässig ist und die Haare statisch nicht zu sehr auflädt. Auch grobe Mützen aus Strick, die locker auf dem Kopf sitzen und die Frisur darunter nicht zerstören sind toll für Herbst und Winter. Mützen aus Kunstfasern, also Polyamide, sollte man dagegen vermeiden. Frizz und fliegendes Haar ist hier vorprogrammiert. Haben Mützen jedoch ein Innenfutter aus Seide, eignet sich jedes Material. Fun Fact: Seide pflegt die Haare sogar und sorgt für einen extra Glow Boost!

Die Größe und Passform eurer Mütze kann ausschlaggebend für euren Style sein – mehr dazu lest ihr im Beauty-Artikel. © Westend61

Die Mütze in der richtigen Größe wählen

Auch die Passform der Mütze kann beeinflussen, wie die Frisur nach längerem Tragen aussieht. Einschneidende Nähte oder ein zu enger Schnitt drücken die Haare an die Kopfhaut und nehmen Volumen aus der Mähne. Generell gilt lieber eine größere Größe beim Mützenkauf bevorzugen, darauf sollten speziell Menschen mit dicken und lockigen Haaren achten.

Mützenfrisuren: Lieber kurze oder lange Haare?

Ob kurze oder lange Haare – mit den richtigen Stylingtipps können wir eine Mütze mit fast jedem Look kombinieren. Bei Kurzhaarfrisuren ist es besonders wichtig, dass immer ein paar Härchen aus der Mütze hervorblitzen. Das gilt sowohl für einen Stoppelschnitt wie den Buzzcut als auch für einen Bob. Der Teint kann im Herbst sonst nämlich schnell fahl wirken. Alle unter uns, die lange Haare tragen, haben in Sachen Styling natürlich ein bisschen mehr kreativen Spielraum. Welche Langhaarfrisuren mit Mütze besonders schön aussehen, stellen wir euch nachfolgend vor.

Kurze oder lange Haare – offene Haare oder Zöpfe? Hier findet ihr Inspirationen für eure perfekte Frisur mit Mütze. © carles-miro

Mützenfrisuren: Der Zopf

Der Klassiker unter den Mützenfrisuren ist ein Zopf. Dieser Style eignet sich besonders für alle unter uns, die sich in Sachen Frisuren Variation wünschen. Mag man es chic, eignet sich beispielsweise ein akkurater französischer Zopf. Dafür die Haare zuerst gut durchbürsten und etwa ein Drittel auf der linken oder rechten Kopfseite abtrennen. Die restlichen Haare mit einer Klammer abtrennen. Nun eine schmale Haarsträhne aus dem Drittel nehmen und in drei gleiche Teile splitten und zunächst ganz normal flechten. Danach immer eine weitere Strähne einarbeiten. Wichtig bei dem seitlichen französischen Zopf ist, dass dieser hinter dem Ohr verläuft. Eine weitere Zopffrisur, die man unter der Mütze tragen kann und die etwas entspannter ist, ist der sogenannte Messy Infinity Zopf. Dafür die seitlichen Haare zuerst in zwei Partien aufteilen, aus dem hinteren Teil dann eine Strähne lösen und diese nach vorne über die vordere Haarpartie nehmen und wieder nach hinten führen. Die Strähne müsste nun wie eine Acht verlaufen. Diesen Prozess wiederholt man bis der Zopf fertig ist. Bei beiden Styles alles gut mit einem Haargummi am Ende fixieren. Verspielter wirken dagegen zwei seitliche Zöpfe. Dafür die Haare in einem Mittelscheitel stylen und danach jede Seite flechten oder locker als Pigtails runterhängen lassen. Das Beste an den Flechtfrisuren: Sie sehen selbst gut aus, wenn man die Mütze absetzt. Denn dann lösen sich automatisch ein paar Strähnen und es entsteht ganz automatisch ein moderner, müheloser Undone-Look.

Zopf mit Mütze? Kann super stylisch sein! Worauf ihr bei dem Look achten sollten, lest ihr hier. © AleksandarNakic

Mützenfrisuren: Tiefer Dutt

Ein tiefer Dutt ist super einfach zu stylen und sieht unter der Mütze elegant aus. Der Look eignet sich für lockige und glatte Haare und kann sowohl mit Mittel- als auch Seitenscheitel getragen werden. Besonders schön sieht der tiefe Dutt mit Pony aus, wenn ein paar Strähnen unter der Mütze heraushängen und gelockt werden.

Mützenfrisuren: Boxer Braids

Wer es eher locker und lässig mag, sollte Boxer Braids unter der Mütze tragen. Diese Frisur sieht nicht nur cool, sondern ist quasi auch unzerstörbar. Die geflochtenen Zöpfe kreiert man am einfachsten, wenn man die Haare zuerst in einem Mittelscheitel stylt. Danach in zwei Stränge aufteilen und beide Seiten stramm flechten. Dabei zuerst mit den Haaren am Oberkopf beginnen mit jeder neuen Partie etwas mehr Haare einflechten.

Ob coole Boxer Braids oder kleine Minibraids – im Beauty-Artikel findet ihr unsere Hacks für eine Mützenfrisur mit Zopf. © Westend61

Mützenfrisuren: Offene Haare

Trägt man lange Haare unter der Mütze einfach offen, setzt man definitiv ein Statement. Damit die Haare aber nicht plattgedrückt werden, ist bei diesem Look eine optimale Stylingvorbereitung nötig. Die Haare nach dem Duschen am besten mit einem Stylingmousse behandeln und für mehr Volumen mit einem Föhn trocknen. Ein Serum oder ein Leave-in-Conditioner danach helfen außerdem auch dabei den Style länger zu erhalten.

Warum ihr nach dem Haarewaschen ein Stylingmousse für eure Mützenfrisur verwenden solltet, verraten wir euch hier. © South_agency

Die Alternative: Frisuren für Stirnbänder

Ein weiteres Fashionaccessoires, das viele von uns im Winter gerne tragen ist ein Stirnband. Diese halten die Ohren warm und zerstören die Haare dabei nicht. Stirnbänder haben in den letzten Jahren ein Revival erlebt und wir finden zurecht! Super schön dazu sieht beispielsweise ein tiefsitzender Ponytail aus oder ein hoher Messy Bun. Beide Looks sind mit wenigen Handgriffen schnell gestylt.