Top 15 Kurzhaarschnitte 2022: Short Blunt Cut, Y2K-Pixie & Co. - Das sind die besten Haarschnitte für kurzes Haar

Short is the new sexy. Kurzhaarfrisuren in verschiedensten Längen und Strukturen dominieren dieses Jahr die Frisurentrends. Für alle Typen, Kopfformen und Gelegenheiten scheint es die passende Kurzhaarfrisur zu geben und eines haben sie alle gemeinsam: Sie sind absolut im Trend. Für alle, die einen neuen Look ausprobieren möchten, haben wir hier die coolsten Trendfrisuren 2022 gesammelt.