Der nächste Lockentrend: Worn Out Curls

Locken und Wellen haben die Haartrends 2022 dominiert. Von Botticelli Waves, über Baby Curls, Soft Waves, bis hin zur modern Perm und nicht zuletzt dem Mega Trend Curly Bangs. Worn Out Curls reihen sich nun nahtlos in die curly Trendstyles ein und räumen wie es aussieht das Feld von hinten auf, denn sie haben einen entscheidenden Vorteil gegenüber den anderen Locken-Looks: Sie erfordern (fast) kein Styling.

Der wohl leichtestede Lockentrend des Jahres – Worn Out Curls. Was steckt dahinter und woher kommt der Hairstyling-Trend? © stockfour

Damit vereinen sie zwei große Trendbewegungen: Sie sorgen für einen voluminösen Wellen-Look und sind dabei ein herrlich einfacher Lazy Hair Style.

Woher kommen Worn Out Curls?

Schuld an dem Hype ist Lily Collins. Während die Schauspielerin gerade mitten in den Dreharbeiten zur nächsten Staffel von Emily in Paris steckt, postete sie vor kurzem ein Video auf Instagram, in welchem sie ihre Out of Bed Curls präsentiert. Èd voilá, schon hat sie aus dem Style, den wir vielleicht alle schon mal aus Faulheit getragen haben, einen Trend gemacht. Wie man es auch nennen mag: Next-Day-Curls, Out-of-Bed-Curls oder Worn-Out-Curls, gemeint ist das, was von den Locken übrig geblieben ist, wenn man mal eine Nacht darauf geschlafen hat.

Um es mit den Worten von Lily zu sagen: “Morning hair all day, every day”. Denn mit ein bisschen Styling können (und werden) wir alle in Zukunft öfter “Ausgeschlafene” Looks tragen.

Wer kann Worn Out Curls tragen?

Natürliche Lockenköpfe kennen den Look ebenso wie alle, die gerne Locken oder Wellen mit Tools stylen. Am zweiten Tag haben die Haare weniger Volumen und die Locken haben weniger Sprungkraft. Klingt erstmal ärgerlich, ist nun aber voll im Trend. Denn der lässige Look sieht tatsächlich richtig cool aus, weniger glamourös, dafür aber wesentlich entspannter, weicher und ruhiger.

Und dafür müsst ihr eigentlich nur auf euren Locken schlafen. Die Styling-Mühe, die ihr euch am Vortag gemacht habt, um die Locken in Form zu bringen, hat sich also doppelt gelohnt, denn ihr habt am zweiten Tag auch noch was davon. Alles, was ihr am nächsten Morgen braucht, ist ein kleines Fresh-up. Und das funktioniert mit natürlichen Locken und Wellen genauso, wie mit gestylten Curls.

Worn Out Curls: Dieser Look steht wirklich allen – warum ihr für dieses Hairstyling kaum Tools benötigt, lest ihr im Beauty-Artikel. © carpinxo

Wie stylt man Worn Out Curls?

Euren Locken hat der Schönheitsschlaf gut getan, sie sind jetzt softer, quasi eine coolere Worn-Out-Version der Locken von gestern. Hüpft also nicht direkt unter die Dusche, um sie nass zu machen, sondern macht stattdessen folgendes.

Mit diesen Steps verpasst ihr euren Curls ein kleines Freh up, sodass ihr den ganzen Tag nochmals eine Runde Worn Out Curls tragen könnt.

Aufschütteln: Damit euer Ansatz wieder etwas mehr Volumen bekommt, könnt ihr eure Haare kopfüber nach vorne schmeißen und gründlich aufschütteln. Massiert euren Haaransatz etwas und wuschelt eure Haare vorsichtig, damit plattgedrückte Locken wieder aufgehen können. Ihr könnt eure Haare auch kurz und kalt (!) mit dem Diffusor föhnen. Sprühen: Nun helft ihr mit etwas Texture Spray oder einem strukturgebenden Stylingprodukt eurer Wahl nach. Wichtig ist dabei, dass ihr aber keine beschwerenden Produkte verwendet. Die Formel soll den Worn Out Curls Halt und Definition geben und sie nicht weiter runterziehen. Kneten: Mit dem Produkt in den Längen knetet ihr eure Locken vorsichtig, damit sie wieder mehr Struktur und Definition bekommen. Am besten hängt ihr auch dafür eure Locken kopfüber und knetet sie von unten nach oben hin zum Haaransatz.

Worn Out Curls nass machen oder nicht nass machen?

Naturlocken dürft ihr leicht befeuchten, dann lassen sie sich nämlich easy neu formen. Versucht aber den Worn Out Look beizubehalten und nicht zu viel zu machen.

Gestylte Locken, die ihr mit dem Lockenstab, Lockenwicklern oder dem Glätteisen gezaubert habt, solltet ihr nicht nass werden lassen, dann sind sie nämlich hinüber. Stattdessen dürft ihr aber nochmal kurz schummeln und etwas nachhelfen. Keiner wird es je erfahren. Mit dem Lockenstab greift ihr euch die Strähnen, die gar keine Locken mehr zeigen und dreht sie nochmals ein. Je nachdem, ob ihr auf dem Rücken oder auf der Seite schlaft, könntet ihr nämlich ungleich verteilte platte Stellen am Kopf haben. Das lässt sich schnell ausgleichen. Aber auch hier gilt: Lieber nicht zu viel machen, um den Worn Out Effekt zu erhalten.

Die besten Stylingprodukte für Worn Out Curls