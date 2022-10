Rebecca Mir bei Le Défilé L'Oréal Paris

Bleached Brows sind gewagt. Wir geben es zu, auch wir waren sehr skeptisch, aber als der Stylist Philipp Verheyen Rebecca Mirs Augenbrauen für die Le Défilé L'Oréal Paris Show gebleached hat, sind alle Ängste verflogen. Das Model versprühte mit den hellen Augenbrauen reinsten Glamour und Eleganz, die roten Lippen kamen noch mehr zur Geltung sowie ihre tollen Augen. Statt Sorgen zu haben, sagen wir jetzt: „Wollen wir auch!“

Kim Kardashian auf dem Cover des Interview Magazine

Klar, kein Trend ohne Kim Kardashian! Für die American Dream-Ausgabe des Interview Magazine trug die Beauty-Queen gebleichte Augenbrauen auf dem Cover. Nachdem Kim das Cover-Visual auf Instagram gepostet hatte, verdoppelten sich die Suchanfragen nach Bleached Eyebrows. Inzwischen haben #bleachedbrows 140.6 Millionen Aufrufe auf TikTok. Müssen wir noch mehr sagen?

Gigi und Bella Hadid auf dem Versace-Laufsteg

Während der Mailänder Fashion Week Fall/Winter 22/23 ließen sich beide Hadid-Schwestern die Augenbrauen für Versace bleichen. Beide sahen in ihren blutroten Outfits und dem langen, superglatten Glass Hair umwerfend edgy aus. Aber die Krönung des Bold Looks waren die hellblonden Augenbrauen in Kombination mit den tiefschwarzen Smokey Eyes.

Supermodel-Schwestern Gigi und Bella Hadid – ihre Looks zu hellblonden Augenbrauen, zeigen wir euch im Beauty-Artikel. © Andy Kropa

Kendall Jenner auf der Met Gala

Kendall hat schon öfter gebleichte Augenbrauen auf dem Laufsteg getragen, zum Beispiel für Givenchy und Marc Jacobs. Aber während der Met Gala 2022 trug sie zum ersten Mal weißblonde Brauen außerhalb der Fashion Week als Red Carpet Look. Verantwortlich für ihren kompletten Look war Celebrity-Make-up-Artistin Mary Phillips. Sie hellte zunächst die Augenbrauen der Kardashian-Schwester auf und schminkte schließlich den kompletten Look ausschließlich mit Produkten aus der Make-up-Linie ihrer Schwester Kylie Jenner.

Kendall Jenner trug auf der Met Gala 2022 bleached brows – wir waren hin und weg von ihrem stylischen Auftritt. © Evan Agostini

Julia Fox auf der Tommy Hilfiger Fashion Show Fall/Winter 2022/2023

Für die Tommy Hilfiger Show auf der New Yorker Fashion Week bekam Julia Fox einen besonders mutigen Augenbrauen-Trend-Look verpasst: Neben ihren aufgehellten Augenbrauen, trug sie metallic-blaue Smokey Eyes und perlig-schimmernde Glossy Lips. Drei der größten Make-up-Trends des Jahres kombiniert in einem Look. Wow!

Hellblonde Augenbrauen gepaart mit metallic-blauen Smokey Eyes: Das Make-up von Julia Fox auf der Tommy Hilfiger Fashion Show Herbst/Winter 2022/2023 sorgte für einen WOW-Effekt! © Everett Collection

Katy Perry als Tinkerbell

Schon im Mai 2021 war Katy Perry eine sehr frühe Vorreiterin des Trends. Damals hatten wir und die meisten, den Look noch nicht als Trend erkannt, denn er war vielmehr Teil ihres Kostüms als ein daily Look. Rückblickend ist ihr ganzer Style aber ziemlich inspirierend und macht Lust auf Nachmachen. Für die Disney-Episode von American Idol verwandelte sich Katy Perry in Tinkerbell, inklusive Flügeln, blondem Haar und heller Augenbrauen.

Maisie Williams für den Dreh von Pistol

Maisie Williams war bereit, einiges zu tun, um sich für die TV-Miniserie Pistol in die Punk-Ikone Pamela Rooke (besser bekannt als Jordan) zu verwandeln. Sie soll angeblich sogar bereit gewesen sein, ihre Augenbrauen ganz loszuwerden, doch die Visagisten:innen am Set hatten eine bessere Idee und bleichten die Augenbrauen der Schauspielerin, um sie dann zu überschminken. Aus dem Look, der für die Dreharbeiten gebraucht wurde, entstand schließlich ein heißer Trend-Look, den Maisie Williams auch außerhalb des Sets rockte.

Schauspielerin Maisie Williams färbte ihre Augenbrauen aufgrund eines Drehs hellblond – und rockte den Look auch außerhalb des Sets mit Coolness. © Vianney Le Caer

Barbie Ferreira auf der Met Gala

Für den Red Carpet der Met Gala lassen sich Stars, Stylisten:innen und Designer:innen immer wieder die aufregendsten Looks einfallen. 2021 war Barbie Ferreiras Look aber definitiv ein Beauty-Highlight der Gala. Bis dahin war die Euphoria -Darstellerin vor allem für ihren dunklen Bob bekannt, aber am Abend des Events trug sie XL-lange dunkelblonde Locken und dazu Skinny Bleached Brows. Ob sie wohl Kendall Jenner für ihren Gala-Look 2022 inspirierte?

Nicola Peltz Beckham auf der Paris Fashion Week 22/23

Nicola Peltz Beckham besuchte gemeinsam mit Ehemann Brooklyn Beckham die Modewoche in Paris. Als Front-Row-Gast bei der Valentino-Show zog sie mit ihrem edgy Look fast mehr Blicke auf sich als die Models auf dem Laufsteg. Ein gelungenes Debüt ihres neuen Looks mit Bleached Brows. Denn wo ließe sich eine solche Typveränderung besser präsentieren als auf der Paris Fashion Week?

Nicola Peltz Beckham gemeinsam mit ihrem Ehemann Brooklyn Beckham auf der Fashion Week 2022/2023 in Paris. © Starface

Victoria Pedretti zur Premiere von The Haunting of Bly Manor

Die Schauspielerin und der Star der Serie You, Victoria Pedretti, tauschte ihre kastanienbraunen Haare gegen helles Honigblond ein, um ihrer neuen Rolle in The Haunting of Bly Manor einen passenden Look zu geben. Als die Serie schließlich erscheint, postete Emily Cheng, ihre Make-up-Artist, ein Update auf Instagram. Sie hatte die Augenbrauen der Schauspielerin angepasst und deutlich heller gebleicht. Unser Fazit: Wir dachten, dass braune Haare und Bleached Brows schon der ultimative Look sind, aber die Kombi aus Honigblond und gebleichten Augenbrauchen begeistert uns mindestens genauso sehr – lieben wir.

Lizzo being Lizzo

Sie braucht weder eine Fashion Show noch Dreharbeiten oder ein Shooting als Anlass, um sich die Brauen zu bleichen. Lizzo trägt Bleached Brows einfach weil sie Lust darauf hat. Und guess what, sie sieht dabei umwerfend aus. Auf TikTok nahm sie ihre Follower:innen mit einem BTS-Video mit in den Prozess und teilte, wie sie ihre Augenbrauen mit Bleichmittel behandelte. Dazu kombinierte sie eine hellblonde Perücke mit Pixie Cut.

Jared Leto als Pionier

Einer, der beweist, dass gebleichte Augenbrauen immer schon cool und edgy waren, ist Verwandlungskünstler Jared Leto. Der Allrounder trug bereits 1998 für die Dreharbeiten zu Fight Club weißblonde Augenbrauen zu platinblondem Haar. 2015 holte er diesen Look anlässlich der Paris Fashion Week nochmals zurück. Übrigens: Jared Leto war schon immer sehr mutig, wenn es um sein Augenbrauen-Styling ging. Für die Dreharbeiten zu Dallas Buyers Club rasierte er sie sogar komplett ab. Den komplett haarlosen Look trug er damals auch außerhalb des Sets zu Events.

Megastar und Multitalent Jared Leto ist bekannt für extravagante Styles. Bereits am Set von „Fight Club“ trug er hellblonde Augenbrauen. © Courtesy Everett Collection

Augenbrauen selbst bleichen

Nach so viel Bleached-Inspiration können wir gar nicht anders, wer sich nun also auch bei dem Gedanken erwischt hat: Wie kann ich mir meine Augenbrauen selbst bleichen? Dem und der sei gesagt, es ist wesentlich sicherer und besser, den Job einem Profi zu überlassen. Fragt bei eurem Friseur:innen-Salon des Vertrauens oder in einem Brow Studio nach und lasst euch beraten. Je heller der Ton werden soll, desto wichtiger wird es, das Aufhellen einem:r Experten:in zu überlassen. Ansonsten können die Brauen plötzlich leuchtend Orange aussehen oder noch viel schlimmer, die Haut kann stark gereizt werden. Es gibt spezielle Bleichmittel für Gesichtshaare, die hautverträglich sind und den Augenbrauen ihre Farbpigmente entziehen. Damit kann man die Härchen von schwarz zu dunkelbraun oder von dunkelbraun bis mittelbraun aufhellen. Wer richtige Bleached Brows haben möchte, braucht professionelle Bleichmittel und damit sollte man ohne Erfahrung lieber die Finger lassen.

Wer nun trotzdem unbedingt selbst bleichen möchte, sollte die Härchen ganz vorsichtig Schritt für Schritt aufhellen, anstatt beim ersten Bleich-Durchgang das Mittel zu lange, auf den Augenbrauen zu tragen. Außerdem gilt es, die chemische Mischung fern von den Augen zu halten und bei ersten Hautreizungen sofort gründlich abzunehmen. Nicht überspringen: Packungsbeilage und -anweisung ordentlich lesen.

Bleached Brows: Selbstfärben der Augenbrauen? Worauf solltet ihr besonders achten? Wir haben die Fakten und Looks zur Inspiration für euch! © Credits: Foto: Jonathan Gordon | Hair & Make-up: Anna Melmann | Styling: Sabrina Heim

Sind gebleichte Augenbrauen ein Look für mich?

Das Coole an gebleichten Brauen ist, dass sie zu allen Haarfarben und Hauttönen passen. Bleached Brows bei dunkler Haut und Haaren wirken kontrastreich und strahlen einen leichten edgy Punk-Vibe aus. Zu heller Porzellanhaut und blonden Haaren wirkt der Style eher elfenartig, elegant und kühl. In jedem Fall lohnt es sich, die Looks, der hier aufgezählten Celebrities durchzugehen und sich daran zu orientieren. Sucht euch Typen mit einem ähnlichen Hautton und einer ähnlichen Haarfarbe und schaut euch an, wie sie oder er den Trend umgesetzt haben.

Wesentlich wichtiger als die Haarfarbe und der Hautton ist schließlich der Zustand und die Struktur der Haare. Schütteres, dünnes Augenbrauenhaar könnte von dem Bleichmittel zu sehr mitgenommen werden. Grundsätzlich müssen wir sowieso bedenken, dass Aufhellen immer Stress für die Haare bedeutet, egal ob Kopf- oder Gesichtshaar. Dicke und dichte Augenbrauen können dies leichter wegstecken als sowieso schon feine Haare. Deshalb ist zum einen Vorsicht geboten, zum anderen die Hilfe von Experten:innen gefragt.

Stylisch, cool und edgy zu gleich: Glitter Brows kann wirklich jede:r tragen! Findet ihr nicht auch? © Credits: Foto: Jonathan Gordon | Hair & Make-up: Anna Melmann | Styling: Sabrina Heim

Wie pflegt man gebleichte Augenbrauen richtig?

Je dunkler das ursprüngliche Haar und je schneller es nachwächst, desto aufwendiger wird es, den Look zu erhalten. Wobei man mit heller Augenbrauen-Mascara nachhelfen und den Style verlängern kann. Im Schnitt müssen die Brauen alle zwei Wochen nachgefärbt werden, wenn man den Look langfristig tragen möchte. Allerdings werden die Haare mit jedem Nachfärben immer wieder aufs Neue strapaziert. Zwischen den Auffrischungen müssen sie deshalb besonders gut gepflegt werden. Setzt auf Öle wie Arganöl, Süßmandelöl oder Rizinusöl sowie auf Produkte mit Vitamin D. Tragt die Öle pur oder in Form von pflegenden Augenbrauenseren abends auf und lasst sie über Nacht wirken.

Hellblonde Augenbrauen sind absolut im Trend! Welche Stars den Look bereits tragen, lest ihr im Beauty-Artikel. © Credits: Foto: Jonathan Gordon | Hair & Make-up: Anna Melmann | Styling: Sabrina Heim

Wie stylt man gebleichte Augenbrauen?

Am besten setzen wir die Bleached Brows mit einem Feather Look in Szene. Die Härchen dafür nach oben bürsten und mit transparentem Augenbrauengel fixieren – das war’s. Dazu Naked Skin und eine auffällige Lippenfarbe oder knallige Lidschattenfarben – egal für welchen Look ihr euch entscheidet, Bleached Brows highlighten jeden Make-up-Style.