Welche Lippenstifte halten am längsten?

Knallige, perfekt geschminkte Lippen sind während der Pandemie zur Rarität geworden. Das regelmäßige Tragen einer Gesichtsmaske hat unsere volle Aufmerksamkeit für lange Zeit auf die Augen gelenkt. Doch nun haben wir endlich wieder Lust, die Lippen zu schminken. Um den neuen Anforderungen zu trotzen, haben Beauty-Marken Lippenstifte mit langanhaltenden Formeln lanciert, die den gesamten Tag halten sollen. Unter unseren Favoriten befinden sich flüssige, matte aber auch glossy Lippenstifte, die Haltbarkeit und Tragekomfort bieten.

Der Lippenstift soll langanhaltend und deckend sein? Wir haben die besten Tipps sowie unsere Produkt-Favoriten für euch im Beauty-Artikel zusammengestellt. © FG-Trade

Lip Magnet Liquid Lipstick von Giorgio Armani

Dieser flüssige Lippenstift von Giorgio Armani ist fast schon ein Tattoo für die Lippen. 8 Stunden soll die Formel halten, ohne dabei zu verwischen. Inspiriert ist die Lip Magnet Kollektion von der Energie und Pigmentkraft vibrierender Farbtöne. Die fast schwerelose Textur dieses Liquid Lipsticks lässt sich angenehm tragen, spendet intensive Farbe und kann dank der einzigartigen Samt-Spitze des Applikators einfach und präzise aufgetragen werden. Der Lippenstift mit mattem Finish ist in 28 verschiedenen Nuancen erhältlich. Kostenpunkt: ca. 21 €.

Powder Matte Lipstick von Revolution

12 unvergleichbare Samttöne machen die Powder Matte Lipstick Kollektion von Revolution aus. Die Farbpalette erstreckt sich von klassischen Rottönen bis hin zu romantischen Berry-Nuancen. Seine Lieblingsfarbe findet man hier also problemlos. Das Beste an dem Powder Matte Lipstick ist aber die vegane und tierversuchsfreie Formulierung, die man sich für den kleinen Preis von ca. 6 € durchaus gönnen kann.

Atomic Shake Lip Lacquer von Haus Labs

Ein long lasting Lippenstift ist meistens matt, eine der wenigen Ausnahmen ist der Atomic Shake Lip Lacquer von Lady Gagas Marke Haus Labs. Insgesamt 6 glossy Shades für je ca. 33 € überzeugen auf den Lippen mit einer langanhaltenden Formel, die wasserfest und transfer-proof ist und nicht wiederaufgetragen werden muss. Für den Glanz bei diesem Lippenstift sorgen unter anderem Algenextrakte. Tipp: Dieses Produkt muss vor dem Auftragen geschüttelt werden und muss auf den Lippen für 15 Sekunden antrocknen.

Soft Matte Lip Cream von NYX

Weder Lippenstift noch Gloss – die innovative Soft Matte Lip Cream von NYX ist ein Hybridprodukt genau dazwischen. Die Lippencreme mit samtigem Finish und mattem Look spendet Feuchtigkeit und wirkt super natürlich auf den Lippen. Insgesamt 34 Shades von zarten Nude-Tönen bis hin zu einem intensiven Dunkelblau sind verfügbar. Kostenpunkt: ca. 7 €.

Rouge Dior von Dior

Bei diesem Lippenstift wird extrem langer Halt garantiert! Bis zu 16 Stunden soll Rouge Dior auf den Lippen verbleiben. Das Beste: Die Lippen werden dabei auch noch gepflegt, denn das Produkt enthält unter anderem Extrakte der roten Pfingstrose, Granatapfel und Sheabutter. Diese natürlichen Inhaltsstoffe wirken hydratisierend und halten die empfindliche Haut um die Lippen geschmeidig. Außerdem ist der Lippenstift nachfüllbar – Umweltfreundlichkeit hat hier also einen besonderen Stellenwert. Insgesamt gibt es 75 Farbtöne und man kann jeweils zwischen einer matten, satinierten, metallic oder samtigen Version wählen. Kostenpunkt: ca. 43 €.

Die besten Tipps & Tricks für langanhaltende Lippenstifte

Damit der Lippenstift nach der Applikation auch möglichst lange hält, können wir mit ein paar einfachen Tipps und Tricks nachhelfen. Mit der richtigen Vorbereitung der empfindlichen Haut kann man die Haltbarkeit von Lippenstiften am besten maximieren. Erster Schritt ist deshalb immer, die Lippen zu peelen. Das kann man mit einer alten, trockenen Zahnbürste machen oder mit einem speziellen Lip Scrub, das abgestorbene Hautzellen entfernt. Nun müssen wir einen Balm auftragen, denn auf gut durchfeuchteten Lippen halten Lippenstifte am längsten. Ausnahme hierbei sind einige transferresistente Formulierungen, bei denen ein Lipbalm eher kontraproduktiv die Haltkraft beeinträchtigen könnte. Vor dem ersten Tragen also am besten mit und ohne testen. Ein spezieller Lip Primer kann ebenfalls dabei helfen, dass der Lippenstift Maske, Essen und Knutschen überlebt. Wer den Lippenstift über den Tag nicht erneut auftragen möchte, sollte diesen außerdem schichten und danach abpudern. Lipliner verhindert, dass der Lippenstift ausläuft.

Achtet im Herbst auf einen fetthaltigen Lippenstift – warum dieser auch eure Lippen pflegt und schützt, lest ihr im Beauty-Artikel. © AaronAmat

So trocknen die Lippen nicht aus

Langanhaltende Lippenstifte können schnell austrocknend wirken. Wenn wir auf die richtigen Inhaltstoffe achten, kann das Risiko für spröde Lippen aber minimiert werden. Auf jeden Fall sollte der Lippenstift der Wahl kein Silikonöl enthalten, diese Substanz kann nämlich zusätzlich austrocknend wirken. Stattdessen lieber auf einen fetthaltigen Lippenstift setzen. Im Herbst und Winter ist es außerdem besonders wichtig mit einer passenden Lippenpflege zu arbeiten, schließlich enthält die Lippenhaut keine Talgdrüsen und kann deshalb nicht selbst Hautöle produzieren.