Lippenstift-Trend #1: Korallrot in glänzend oder matt

Korallrot ist diesen Sommer einer der absoluten Trendtöne überhaupt. Ein Lippenstift, so leuchtend, dass uns alle an den Lippen hängen. Korallrot ist einer der Rottöne, die den Teint zum Strahlen bringen.

Vor allem im Spätsommer, wenn wir schon einen goldenen Teint haben, verpasst uns eine korallfarbene Lippe den letzten Schliff. Dazu braucht es ansonsten kein Make-up. Wer mag bürstet die Brauen buschig nach oben und gewährt der Bold Lip den Solo-Auftritt. Helleren Hauttypen, mit einem kühlen Unterton steht ein Korallrot, das ins Pinke geht besonders gut. Warme, goldene Hauttypen greifen zum orange-korallfarbenen Lippenstift.

Ob glänzend oder in matt – Korallenrot ist der Rotton für den Sommer! Wie ihr die Lippenstift-Farbe am besten zu eurem Make-up kombinieren könnt, lest ihr hier. © Khosrork

Lippenstift-Trend #2: Klassisches Rot in glänzend

Roter Lippenstift bekommt in diesem Jahr ein Upgrade. Der Lippenstift in klassischem Rot, wie er in Frankreich seit Jahrzehnten zum Make-up gehört, wie das Croissant zum Frühstück, kommt jetzt in Hochglanz auf unsere Lippen. Den Lipliner lassen wir weg, dafür kommt der satte Rotton direkt auf die gut gepflegten Lippen (so kommt die Farbe am schönsten zur Geltung). Veredelt wird der Look dann mit einer Schicht Gloss. So wird aus einem Make-up-Klassiker ein verspielter Look mit 2000er Vibes – ganz nach unserem Geschmack. Wer noch einen draufsetzen will, greift zum Vinyl Lip Lacquer, ein hochglänzender, kussechter Lippenstift.

Ein kussechter Lippenstift in einem satten glänzenden Rot – im Beauty-Artikel informieren wir euch über die angesagtesten Lippenstift-Trends für den kommenden Sommer! © arto canon

Lippenstift-Trend #3: Beerige Farbnuancen mit Glanz-Finish

Saftige Sorbettöne wie Brombeer, Himbeer und Cassis sind im Lippenstift-Game hoch im Kurs. Die dunkleren Rottöne gehören zu den Trends 2022. Denn Berry Lips sehen edel aus und passen zum Dinner-Look genau so gut wie zu Jeans und weißem Oversized-Hemd. Wer mag, hält das restliche Sommer-Make-up schlicht, für alle anderen gilt: Ein softes Smokey-Eyes-Make-up in Graphit macht sich hervorragend zum glänzenden roten Lippenstift in Beerentönen.

Dunkle Berry Lips mit einem glänzenden Finish: Wer wagt sich an dunkle Rottöne für den Sommer 2022? © Oscar Martin

Lippenstift-Trend #4: Himbeer- und Erdbeerrotnuancen in matt

Himbeere und Erdbeere schmecken nicht nur köstlich, sie machen sich auch toll auf unseren Lippen. Und zwar am allerliebsten in matt und ohne viel Tamtam. Einer der Lippenstift-Trends 2022 heißt nämlich Blurred Lips und die kommen in matten Beerentönen besonders gut zur Geltung. Dabei wird die Lippenkontur nicht nachgezeichnet. Der Lippenstift wird aufgetupft und zur Kontur hin etwas verblendet. So soll ein weicher Übergang entstehen und der Look effortless anstatt akkurat gestylt aussehen. Plus: Durch das schichtweise Auftupfen hält der Lippenstift besonders gut.

Welche Lippenstiftfarbe ist am beliebtesten?

Roter Lippenstift passt zu jedem Typen und zu jeder Gelegenheit und wirkt wie ein optischer Frischekick für den Teint. Seine Signalwirkung macht Lippenstift in Rot zur beliebtesten Lippenstiftfarbe. In wenigen Sekunden ist damit ein Look geschminkt.

Von Erdbeernuancen bis hin zu glänzenden Berry Lips – im Beauty-Artikel verraten wir euch die Lippenstift-Trends für 2022! © Cecilie Arcurs

Welche Lippenstiftfarben eignen sich noch für den Sommer?

Im Sommer strahlt der Teint und wir haben Lust auf Farbe. Hochpigmentierte Lippenstifte in allen Rottönen passen besonders gut in die warme Jahreszeit. Frische Orangetöne und Pink machen sich im Sommer auf den Lippen auch toll.

Wie macht man Lipgloss selber?

Lipgloss selber machen ist wirklich einfach: Wir brauchen dafür nur einen Lippenstift und etwas Vaseline. Verwendet gerne auch Lippenstiftreste und mischt die Lieblingsfarbe damit. So geht's: Lippenstift und Vaseline zusammen erhitzen und gut vermischen, abkühlen lassen – fertig ist das selbstgemachte DIY-Lipgloss.