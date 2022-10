Lippenstift: Diese Produkte liegen im Trend

Für sexy, glänzende Herbstlippen sind zwei Produkte ein Muss: ein flüssiger, matter Lippenstift und ein Gloss, der für einen verführerischen Glow sorgt. Vinyl Lips kann man so ganz leicht in jeder erdenklichen Farbe schminken. In allen trendy Herbstfarben ist beispielsweise Lip Soufflé von Rare Beauty (ca. 23 €) verfügbar. Die matte Lippencreme ist hochpigmentiert und fühlt sich auf den Lippen samtweich an. Das Produkt wirkt dank eines Cocktails aus pflanzlichen Inhaltsstoffen auch pflegend. Dafür sorgen Extrakte aus Lotusblüte, Gardenie und Seerose. Auf die Lippencreme tragen wir dann am besten den Gloss Bomb Universal Lip Luminizer Lipgloss von Fenty Beauty (ca. 23 €) auf, der in 5 farbigen und 1 transparenten Variante erhältlich ist. Die Hochglanz-Formel mit Sheabutter hüllt die Lippen in einen unwiderstehlichen Schimmer.

Wie können wir den perfekten Lipstick Look für den Herbst kreieren? Wir verraten euch, welche Produkte und Farbe dafür geeignet sind. © Ales Utovko

Lippenstiftfarben: Diese Shades sollte man im Herbst auf dem Schirm haben

Viel zu oft konzentrieren wir uns in Sachen Make-up voll und ganz auf die Augen, wenn es darum geht einen passenden Look zum Outfit zu kreieren. Doch nicht nur farbige Lidschatten, sondern auch Lippenstifte sind ein tolles Accessoire zu den Style Staples im Herbst. Mit einem farblich auf Wollpullover, Schal und Mütze abgestimmten Lippenstift sieht man immer gut gekleidet aus. Besonders beliebt ist in dieser Saison rosa Lippenstift, aber auch ausgefallenere Farben wie Braun und Orange, die man im glänzenden Vinyl-Finish trägt.

Die angesagtesten Lippenstiftfarben: Barbie Pink

Ein Statement setzt man auf jeden Fall mit einem auffälligen Barbie Pink auf den Lippen. Der verspielte Ton gehört zwar nicht zur typischen Farbpalette im Herbst, sorgt aber gerade deshalb für Aufsehen. Wie schön die Shade aussehen kann, beweist Musikerin Gwen Stefani im dazu passenden Pailletten-Oberteil.

Die angesagtesten Lippenstiftfarben: leichtes Rosé

Etwas dezenter, aber mindestens genauso schön ist ein Lippenstift in einem leichten Rosé – ein Klassiker, der niemals aus der Mode kommen wird. Der fast schon neutrale Ton lässt sich mit jedem Outfit in jeder Farbe kombinieren – von ganz legere und casual bis hin zu elegant, so wie Schauspielerin Barbie Ferreira.

Rosatöne und helle Rot-Nuancen – diesen Herbst setzen wir auf helle Lippenstifte. Wie wäre es mit einem leichten Rosé? © Andry5

Die angesagtesten Lippenstiftfarben: helles Rot

Von dunklen Rottönen verabschieden wir uns diesen Herbst ausnahmsweise, stattdessen steht ein helles Signalrot auf dem Programm. Hellrote Lippenstifte sorgen für einen dramatischen Auftritt und passen besonders gut zu blonden und dunklen Haaren. Das perfekte Outfit dazu: die rockige Lederjacke, die wir endlich wieder aus dem Schrank gepackt haben. Musikerin Demi Lovato macht es vor – zum roten Lippenstift trägt sie ein punkiges Outfit.

Helle rote Lippen! Warum wir diesen Look ganz besonders in der kalten Jahreszeit lieben? Das lest ihr im Beauty-Artikel. © lechatnoir

Die angesagtesten Lippenstiftfarben: warmes Braun

Worauf sollte man bei einem braunen Lippenstift niemals verzichten? Natürlich auf einen transparenten Gloss. Das weiß auch Hung Vanngo, ein Maskenbildner, dem die Stars vertrauen. Der simple Look, der von ihm auf Model Herieth Paul kreiert wurde, eignet sich perfekt für jeden Anlass.

Die angesagtesten Lippenstiftfarben: leuchtendes Orange

Ein Lippenstift in Orange? Für viele von uns hört sich das erstmal gewöhnungsbedürftig an, doch in Sachen Make-up ist dieser Farbton zum regelrechten Geheimtipp geworden. Zuerst kam orangener Lidschatten, dann Blush und nun Lippenstift. Weshalb der Farbton plötzlich so populär ist, ist einfach zu erklären: Orange harmoniert mit fast jeder Haut und ist trotzdem nicht zu auffällig. Ein schönes Orange passt im Herbst außerdem super zum farbenfrohen Laub!

Die angesagtesten Lippenstiftfarben: Vinyl Lips in Rot, Pink und Peach

Der neueste Lippenstift-Trend im Herbst? Vinyl Lips! Meistens wird der Look in warmen Farbtönen getragen, also in Rot, Pink oder Peach. Für den Look zuerst einen langanhaltenden matten Lippenstift auftragen – Präzision spielt hier keine Rolle, denn bei Vinyl Lips wollen wir, dass die Farbe etwas verrutscht. Danach den Gloss auftragen und fertig ist der Trend-Look[KK4] .

Lippenstift-Trends im Herbst 2022: Diese Farbtöne sind jetzt out!

Nicht mit jeder Lippenstiftfarbe machen wir im Herbst eine gute Figur. An manchen Tönen haben wir uns mittlerweile einfach sattgesehen. Dazu gehört beispielsweise ein dunkles Violett. Ein Lippenstift in dieser Farbe wirkt zwar irgendwie herbstlich, aber erinnert sofort auch an Halloweenparty. Wir verabschieden uns außerdem auch von dunklen Rottönen, beispielsweise Rost- und Bordeauxrot, denn stattdessen haben warme, intensive Lippenstifte in Braun und Orange unsere Herzen erobert.