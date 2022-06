Rihanna als Sängerin und Schauspielerin

Rihanna kennen die meisten von uns als Sängerin (Songs wie Umbrella und Diamonds) und auch als Schauspielerin haben wir sie bereits auf der Kinoleinwand gesehen (u.a. im Film Ocean's 8, an der Seite von Sandra Bullock, Cate Blanchett und Anne Hathaway). Sie gehört musikalisch gesehen zu den erfolgreichsten ihrer Branche, hat mehrere Grammys in der Tasche und zählt aufgrund ihres Vermögens in Milliardenhöhe zu den reichsten Menschen der Welt. Was viele nicht wissen: Rihanna hat auch ihre eigene Lingerie Savage X Fenty sowie die Kosmetiklinie Fenty Beauty und die Pflegelinie Fenty Skin.

Fenty Beauty: Hier lest ihr die Fakten über die Beauty-Brand von Superstar Rihanna – wie alles begann und was bis dato passiert ist! © Avalon

Die ersten Schritte von Rihanna in der Beauty-Welt

Robyn Rihanna Fenty ließ sich bereits als kleines Mädchen in ihrem Heimatland Barbados von den Lippenstiften ihrer Mutter faszinieren. Im Laufe ihres Heranwachsens nutzte sie Make-up u.a., um sich dadurch selbst auszudrücken und wechselnde Stimmungen zu untermalen. Durch ihre Auftritte im Rampenlicht konnte Rihanna jahrelang an ihrer Make-up-Technik feilen. Sie experimentierte mit den besten Marken der Beauty-Branche, fand aber keine Produkte, die für alle Hauttypen und -töne geeignet waren. Das führte sie im Jahr 2017 zur Gründung von Fenty Beauty. Sie brachte damit eine Make-up-Linie "für alle" auf den Markt, bei der sie sich vor allem auf schwer zu schminkende Hauttöne konzentrierte, Formeln entwickelte, die für alle Hauttypen geeignet sind und universelle, für jede Haut funktionierende Farbtöne entwickelte.

Fenty Beauty von Rihanna veränderte alles

Rihannas Vision ist es, durch Fenty Beauty Menschen verschiedenster Hautfarbe etwas Gutes zu tun. Ihr Ziel: Dass sich „jeder schön und anerkannt fühlt, unabhängig von seiner Rasse, Ethnie, Kultur oder seinem persönlichen Stil.“ Rihannas Make-up soll inspirieren und sie sagt selbst: „Make-up ist dafür da, um Spaß damit zu haben. Es sollte sich nie wie Druck anfühlen. Es sollte sich nicht wie eine Uniform anfühlen.“ Die Produktpalette reicht von Foundation, Concealer und Primer über Highlighter, Bronzer und Blush bis hin zu Lippenstiften, Eyeliner und Lipgloss – u.a. führt der Beauty-Anbieter Sephora Fenty Beauty.

Wir stellen euch unsere Produkt-Highlights von Fenty Beauty vor und verraten euch, was das Besondere an Rihannas Beauty-Marke ist. © Image Press Agency

Rihannas Marken und Produkte weltweit

Fenty Beauty brachte Rihanna im Jahr 2017 in 17 Ländern auf den Markt. Die Produkte der Linie sind so konzipiert, dass sie sich leicht anfühlen, während sie gleichzeitig eine aufbaubare Deckkraft bieten, die sich mühelos auftragen und schichten lässt, damit „Haut wie Haut aussieht.“ Dazu gehören z.B. der Fenty Icon Refillable Lipstick oder die Sun Stalk'r Face + Eye Bronzer & Highlighter Palette.

Im Jahr 2020 folgte ihre cleane, vegane und umweltfreundliche Hautpflegelinie Fenty Skin. Mit dem erklärten Ziel, einfache Lösungen für alle anzubieten. Fenty Skin ist das Ergebnis ihrer persönlichen Hautpflege-Erfahrung sowie eigenen Pflege-Routine im Alltag. Jedes Produkt soll leicht verständlich und preiswert sein, sich nahtlos mit Make-up kombinieren lassen und sich für alle Hauttypen eignen. Dazu kommen wertvolle Inhaltsstoffe, umweltbewusste Verpackungen und vegane Formeln. Fenty Skin gibt es, wie auch Fenty Beauty, u.a. bei Sephora. Hier könnt ihr z.B. eine klärende Heilerdemaske (die Cookies N Clean Whipped Clay Detox Face Mask), Feuchtigkeitspflege oder Produkte für einen strahlenden Teint (z.B. das Peeling Pre-Show Glow) kaufen.