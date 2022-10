Haartrends für den Herbst & Winter 2022/23: Kupferrot, Blautöne und Weißblond tragen wir jetzt

Weißblond bis Graublond

Nach Honig- und Karamell-Blond sind jetzt wieder kühle Blondtöne angesagt. Passend zur kalten Jahreszeit setzen wir auf eine frostig glänzend blondierte Mähnen. Von eisigem Weißblond bis zu einem coolen Graublond (genau, dieser Ton war bereits vor wenigen Jahren schon mal superangesagt) sind alle Töne mit kühlem Unterton gefragt. Bei den Hair Stylisten am besten nach einem kühlen Glossing nach der Blondierung fragen und für zu Hause unbedingt auf Silber-Shampoo und -Spülung setzen. So kippt der Blondton nicht ins goldene.

Wenn ihr diesen Herbst eure Haare in Weißblond coloriert, solltet ihr beachten, dass ihr zuhause ein Silbershampoo zu Pflege verwendet. Mehr dazu im Beauty-Artikel. © Ales Utovko

Blautöne: Aqua Hair

Auch in dieser Saison hat es eine gewagte Haarfarbe aufs Trendradar geschafft. An alle Trendsetter:innen und solche die Lust haben High Fashion mit Punk Vibes zu kombinieren: Aqua Hair ist euer Stichwort für den nächsten Besuch beim Hair Stylist.

Wie der Name erahnen lässt, werden unter dieser Trend-Haarfarbe verschiedene Blautöne zusammengefasst: ob hell, dunkel, intensiv oder nur als softer Shade – Hauptsache blau und kühl wird der Ton. Bei knalligen Haarfarben lautet die Faustregel: Je heller der Unterton, desto intensiver das Farbergebnis. Wer also wirklich aquatisch wie das karibische Meer werden will muss das Haar gegebenenfalls blondieren lassen.

Ganz egal, ob helle Nuancen, dunkle satte Töne oder nur softe Shades: Blaue Haare sind angesagter denn je! Würdet ihr diese Haarfarbe tragen? © Marco Piunti

Kupfer

Kupfer begleitet uns nun als Trendhaarfarbe bereits seit einiger Zeit. Was dieses Jahr neu ist? Vergangene Saison wurde Kupfer sehr intensiv und rotstichig getragen, jetzt lassen wir die Haarfarbe dezent und sehr natürlich färben: so dass es kaum sichtbar ist, dass der Ton nicht “echt” ist. Zum Typen passend kann das Kupfer ein Kupfer-Blond oder Kupfer-Braun werden. Wer es intensiv mag, setzt auf einen leuchtenden Orangeton.

Auf eine natürliche Coloration kommt es an! Rot gefärbte Haare, ja – aber diesen Herbst punktet ihr mit einem natürlichen Hairstyling in Kupferrot. © Jasmina007

Tiefes Schwarz

Grungig aber auch elegant: Schwarz ist wohl eine der widersprüchlichen Haarfarben. Diesen Herbst und Winter ist sie definitiv als Trend Haarfarbe zurück. Die dunkle, satte Farbe kann sehr blass machen. Entweder zelebrieren wir also den Schneewittchen-Look mit gepflegtem Porzellan-Teint, nachgezogenen Brauen und einem kirschrot geschminkten Mund oder stylen die Trendhaarfarbe genau andersrum. Mit großzügig Bronzer – im ganzen Gesicht verteilt und Blush Akzenten auf Wangen, Lidern und der Nase. Worauf wir bei den Herbst-Haarfarben dieses mal besonderen Wert legen? Satte Töne und Glanz, Glanz, Glanz. Vor allem bei Schwarz bedarf es da ausreichend Pflege. Da der Ton schnell matt wird sind Glanzspülungen und -Sprays für zwischendurch eine Easy Auffrischung. Ein Glossing frischt die dunkle Farbe wieder für einige Wochen auf und verleiht ihr eine Extraportion Glanz – und uns Gloria.

Ein edgy Grunge Look – Billie Eilish macht es vor! Wusstet ihr, dass ein tiefes Schwarz eure Gesichtszüge und Wangen perfekt zum Vorschein bringt? © PeopleImages

Dunkelbraun

Nach Expensive Brunette wird es im Winter noch etwas dunkler. Ist das nicht Schwarz? Das satte Dunkelbraun ist tatsächlich erst bei genauerem Hinsehen als solches zu identifizieren. Scheint die Sonne drauf leuchtet das dunkelbraune Haar dafür umso edler. Die Trend-Haarfarbe kann mit kühlem oder warmem Unterton getragen werden – was besser zu unserem Hautton passt. Nach Monaten mit Beach Hair, Balayage, Baby-Lights und sonnengebleichten Spitzen ist ein sauberer Cut in Kombination mit einem brillanten, sehr dunklen Braun der Look, den wir für die kommenden Monate sehen.