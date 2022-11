French-Nägel: Diese 4 Nageldesigns sind im Herbst angesagt

Neue Jahreszeit, neue Klamotten, neue Nägel: Wir zeigen euch, mit welchen Nageldesigns eure French Nails im Herbst 2022 total angesagt sind.

French Nails – ein absoluter Klassiker unter den Maniküre-Looks. Doch welche Styles sind en vogue und welche out? Wir haben die Fakten! © okskukuruza

Glazed French Nails

Ihr habt das Chrome-Effektpuder der Glazed Donut Nails à la Hailey Bieber noch im Schrank stehen? Super, dann seid ihr bereit für den Nageltrend 2022 Glazed French Nails! Mit dem glasierten Finish verleiht ihr den French-Nägeln das trendige Aussehen. So geht’s: Wählt eine French-Nails-Variante, die euch gefällt und gebt ein Chromepuder oder einen Chrome-Topcoat drauf – fertig sind die Glazed French Nails!

Milky French Nails

Als Fan der klassischen French Nägel werdet ihr diese Variante lieben, denn die weiße Nagelspitze ist geblieben. Allerdings sticht sie nicht mehr schneeweiß direkt ins Auge, sondern ist eher milchig und halbdurchsichtig. Harte Linien gibt’s bei diesem Nageldesign auch nicht mehr, der Verlauf ist ganz soft im Ombré-Stil. Dadurch bekommen die Milky French Nails einen supermodernen und gepflegten Touch.

Fall French Nails

Was passt besser zum Herbst als Fall French Nails? Richtig, nichts. Statt zur classy weißen Spitze greifen wir jetzt zu beerigen Tönen, Obsidianschwarz, Cappuccinobraun, Mitternachtsblau oder sattes Waldgrün und passen so unser Nageldesign der Jahreszeit an. Auch bei der Nagelform haben wir die Wahl: Neben dem Dauerbrenner Mandelform machen sich die Fall French Nails auch auf eckigen Tips richtig gut – ob kurz oder lang ist egal, sieht beides wunderschön aus.

Wichtig ist: Bleibt eurem Style treu und werdet kreativ! Welcher Look an modern French Nails gefällt euch am besten? © ShevarevAlex

Grüne French Nails

Bereits im Sommer waren verschiedenen Grüntöne von Pistazie und Limette über Neon bis hin zu Smaragdgrün angesagt. Von diesem grünen Zweig wollen wir auch im Herbst nicht runter und feiern die Farbe des Glücks jetzt auf der Nagelspitze. Ob sattes Waldgrün, dezentes Salbeigrün oder leuchtendes Apfelgrün, ist ganz uns überlassen.

French Nails: Diese Nageldesigns sind im Herbst out

French Nails but make it different: Jedes Jahr kommt das klassische Nageldesign mit einem oder gleich mehreren Upgrades wieder und löst die alten Looks ab. Diese Styles tragen wir im Herbst und Winter 2022 nicht mehr:

● klassische French-Nägel mit weißer Nagelspitze

● Metallic French Nails

● Rottöne auf der Nagelspitze