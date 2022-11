Beauty: Aktuelle Trends & neuste Tipps

Nageltrend Modern French Nails: 11 Varianten des klassischen Nageldesigns

How to be Parisienne, im Handumdrehen? Na, mit French Nails! Lange Zeit war die French Manicure DER Must-Mani-Look. Nach Jahren an der Trend- und Nagelspitze räumten die French Nails den Platz für neue Looks. Bis jetzt, denn 2022 feiern wir sie wieder, und zwar in abwechslungsreichen Varianten – von classy über bunt bis hin zu schmal oder als Doppel-Liner. Wir zeigen euch die Modern French Nail Nageltrends 2022!