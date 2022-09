Brautfrisuren-Trends für offenes Haar

Für nahezu jede Länge eignen sich offene Haare wunderbar. Je nachdem, ob ihr es streng oder wild, natürlich oder aufwändig mögt, bieten die Highlights für die Brautfrisuren 2022 eine Vielzahl von Optionen.

Die Hochzeit steht vorbei? Doch welche Frisur sorgt für das gewisse Extra an diesem besonderen Tag? Hier findet ihr Inspirationen für alle Haartypen. © Wavebreakmedia

Glattes Haar: Total klassisch und schlicht. Wer es einfach und elegant mag, liegt mit glattem Haar dieses Jahr total im Trend. Auch wenn euer Haar dazu neigt, dass sich Locken schnell aushängen oder gar nicht halten, ihr gekräuseltes Haar nicht mögt oder ihr einfach sehr gerne schlicht tragt, ist offenes und glattes Haar richtig gut für euch geeignet! In Kombination mit einem Mittelscheitel (und vielleicht einem Sleek-Look) gelingt nicht nur eine einfache Frisur, sondern auch eine, die 2022 besonders angesagt ist.

Offene Haare an der Hochzeit – ja klar, das geht! Egal ob glattes Haar oder krause Haare: In unserem Beauty-Artikel finden sicherlich alle Haartypen die perfekte Hochzeitsfrisur. © CoffeeAndMilk

Brautfrisuren-Trends für kürzere Haare

Auch bei kurzem bis kinnlangem Haar lassen sich traumhafte Brautfrisuren zaubern – von sexy über elegant bis hin zu wild und süß ist alles drin!

Der klassische Bob: Sehr künstlerisch und elegant könnt ihr euren Bob im Stil der 20er-Jahre stylen lassen: Eine schicke Wasserwelle oder streng gelegte Locken sind genau das richtige für einen glanzvollen Auftritt. Wer es verspielter mag, kann auch einen kleinen Fascinator ergänzen, ein sehr feminines Accessoire mit Blickfang-Faktor.

Ob mit einem klassischem Bob-Schnitt, coolem Pixie-Cut oder doch verspielten Löckchen – wer von euch trägt einen Kurzhaarschnitt und sucht nach Styling-Inspirationen für einen besonderen Anlass? © undefined undefined

Brautfrisuren-Trends für längere Haare

XXL-Mähnen bieten ebenso eine große Vielfalt an Looks für den großen Tag, wichtig ist nur, dass Frisur und Kleid aufeinander abgestimmt sind.

Romantisch hochgesteckt: Ganz egal, ob ihr lieber eine mädchenhafte Frisur oder einen lässigen Boho-Stil anstrebt: Legt die Haare einfach in sanfte Wellen und steckt sie nach Lust und Laune weg – je lockerer, desto besser! Der romantische Updo-Look sollte nicht zu streng und gewollt aussehen, Natürlichkeit obsiegt und schmeichelt euren Gesichtern. Ob Ihr das gesamte Haar oder nur den oberen Teil wegsteckt, ist ganz euch überlassen!

Romantisch hochgesteckt oder doch klassisch als Dutt zusammengebunden – wie würde eure Hochsteckfrisur an eurem Hochzeitstag aussehen? © frantic00

Brautfrisuren-Trends: Hochsteckfrisuren

Die klassische Hochsteckfrisur bleibt natürlich immer zeitlos und spielt somit auch als unschlagbare Brautfrisur 2022 eine große Rolle. Sie legt außerdem euer Gesicht frei, was nicht nur praktisch ist, sondern euer strahlendes Lächeln zum Vorschein bringt und euren Schmuck nicht versteckt. Der Klassiker ist für alle festlichen Anlässe immer super geeignet und darf natürlich auch hier nicht fehlen. Falls ihr euren Look selbst frisieren wollt, haben wir ein paar hilfreiche Tipp: Oftmals sind frisch gewaschene Haare viel zu weich und weniger griffig, was ein Styling erschweren kann. Man kann zudem mit Schaumfestiger und Hitzeschutz vorarbeiten, um beim Styling die Arbeit zu erleichtern und das Ergebnis besonders schön werden zu lassen. Auch nach dem Tag der Tage ist eine gute Pflege wichtig, denn oft halten die klassischen Hochsteckfrisuren mit einer riesigen Ladung Haarspray, was euren Schopf auch gerne mal austrocknen lässt.

Strenge Hochsteckfrisuren: Ein strenger Dutt im sexy Sleek-Look ist zeitlos, elegant und super classy! Auch als Brautfrisur 2022 legt ihr hiermit einen tollen Auftritt hin.

Sommerlich verspielt im Boho-Style oder doch eher klassisch mit weißem Schleier – wir zeigen euch verschiedene Styling-Varianten für die perfekte Hochzeitsfrisur. © javi_indy

Trend-Brautfrisuren mit Accessoires

Was in diesem Jahr fast nicht fehlen darf, sind verspielte und trendige Accessoires! Sie werten jede Brautfrisur auf und geben den letzten Feinschliff. Egal für welche Haarlänge, Accessoires könnt ihr so gut wie immer verwenden! Wir haben die Highlights für die Brautfrisuren 2022 für euch aufgelistet!

Blumen: Immer noch großer Beliebtheit erfreuen sich Blumen! Am tollsten, wenn ihr echte Blüten (passend zum Brautstrauß) einarbeiten lasst. Gerade bei einem natürlichen Look kann eine kleine Blüte, ein Blumenband oder ein kleines Gesteck das i-Tüpfelchen sein.

