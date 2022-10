Neben dem Modern Diana Bob gibt es auch andere Frisuren der Prinzessin, die in diesem Jahr wieder voll im Trend sind. Woran das liegt? Die Princess of Wales machte nicht nur mit ihrem royalen Namen sowie ihrer herzlichen und offenen Art von sich Reden, sondern gewann auch durch ihren Ruf als Stilikone jede Menge Sympathiepunkte. Ihre Looks wurden und werden, damals wie heute, immer noch als Inspiration genommen – gleiches gilt natürlich für ihre Frisuren.

(Modern) Diana Bob

Klar, der Modern Diana Bob führt die Style-Charts von Lady Di definitiv an. Die Bob-Frisur charakterisiert sich durch einen tiefen Seitenscheitel, viele Stufen und eine nach außen gestylte Vorderpartie. Auch Lust auf den All-Time-Favorit von Prinzessin Diana? Was die Trendfrisur ausmacht und wie ihr sie unkompliziert nachstylen könnt, erfahrt ihr hier.

Ein charakterstarkes Hairstyling – der „Modern Diana Bob”. Welche Accessoires sich perfekt zu dieser Frisur stylen lassen, lest ihr hier. © Addictive Stock

Curly Bob

Ob Naturlocken oder mit Lockenstab: Beim Curly Bob braucht es auf jeden Fall ein paar richtig schön gedrehte Locken. Aber bitte ohne ganz so viel Haarspray, denn die moderne Variante verträgt ein bisschen mehr „undone”. Zugegeben, sehr oft haben wir diese Frisur nicht bei der Prinzessin gesehen, aber süß ist sie allemal!

Schöne voluminöse Locken, die sich mit einem Haarspray fixieren lassen – wir berichten über den Curly Bob: Ein beliebtes Hairstyling von Prinzessin Diana. © ZUMA-Press

Smooth Bob

Das Gegenstück zu Dianas Curly Bob war ihr Smooth Bob, der 2022 quasi seinen zweiten Frühling erlebt. Hier ist es wichtig, dass ihr euch bei dem Friseur oder der Friseurin eures Vertrauens einen guten Grundschnitt zulegt. Die glatten Haare werden vorsichtig ausgedünnt, damit die Stufen ganz leicht fallen. Natürlichkeit steht dabei im Fokus, was gleichzeitig den wohl größten Pluspunkt ausmacht: Es geht morgens im Bad ganz fix und ihr seht immer toll aus.

Der „Modern Diana Bob“ hat viele Style-Variationen – die schönsten Looks der Prinzessin zeigen wir euch im Beauty-Artikel. © xavierarnau

Frisuren mit Hüten

Hüte sind das absolute Lieblings-Accessoires der Royals, insbesondere bei festlichen Gelegenheiten wie den jährlichen Polo-Meisterschaften oder bei Hochzeiten. Selbstverständlich tragen die meisten in ihrem Alltag jedoch lieber die weniger extravaganten Modelle. Falls ihr aber doch mal Lust auf mehr Royal-Vibes habt, traut euch ruhig und setzt euch das auf, worauf ihr Lust habt!

Hairstyling mit Hüten – worauf ihr hier achten solltet und wie ihr den festlichen Look von Lady Diana nach kreieren könnt, verraten wir euch hier. © Sven Simon

Diana-Frisuren mit Pony

Lady Diana war ein absoluter Fan von Pony-Frisuren! Die royale Stilikone trug fast ihr ganzes Leben lang einen Pony, der ihr meist bis knapp über die Augenbrauchen ging. Pony-Frisuren sind auch 2022 wieder ein großes Thema. Wie wäre es mit einem Micro- oder Stufen-Pony?

Ein stylisches Must-have für alle, die Bangs lieben – der „Modern Diana Bob“ lässt sich auch mit einem Pony hervorragend tragen und stylen. © Satoshi-K

Lady Dianas Hochsteckfrisuren

Zugegeben, in unserem Alltag sind Hochsteckfrisuren derzeit nicht wirklich Thema. Aber: Sie sind immer noch eine beliebte Variante, wenn es doch mal etwas Besonderes sein soll. So fühlen wir uns auch gleich ein bisschen royaler und es ist doch immer schön, zu feierlichen Anlässen mal etwas Anderes zu tragen – das gilt für Mode und Frisuren! Und da können wir uns von Fashion Queen Diana noch einiges abschauen …

Frisuren mit Stirnband

Wir lieben Stirnbänder, vor allem bei Lady Diana! Ihr seid euch nicht sicher, ob das auffällige Haar-Accessoires euch steht? Probiert es doch einfach mal aus. Kuschelige Stirnbänder im Winter sind sowieso immer eine gute Idee. Zur warmen Jahreszeit darf es ruhig die filigrane Variante sein, die sich mit ein paar dünnen Flechtzöpfen besonders schön macht.