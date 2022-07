Sie sind so einfach anzuwenden und so überzeugend in der Wirkung: Leave-in Conditioner. Als Spray, Creme oder Fluid eignen sie sich für wirklich jeden Haartyp, entwirren widerspenstiges Haar, bringen Glanz, Geschmeidigkeit und Fülle und enthalten im besten Fall noch Hitzeschutz. Leave-in-Conditioner verbringen nicht nur wahre Wunder an unseren Haaren, sondern sparen auch noch jede Menge Zeit. Dann im Gegensatz zu eurer gewohnten Haarkur werden sie nicht ausgespült und haben somit auch keine Einwirkzeit. Warum ein Leave-in-Conditioner auf gar keinen Fall in eurem Beauty-Regal fehlen sollte, erfahrt ihr hier.