Jeder von uns kennt den Kampf: Einen Haarschnitt zu finden, der zur Kopfform, Haarstruktur und zum eigenen Kleidungsstil passt, kann ein schwieriges Unterfangen sein. Solche Signature-Hairstyles stehen als Trendfrisuren im Spätsommer 2022 auf dem Programm! Am besten ohne Pony, denn von Curtain-Bangs und Co. haben wir erst mal genug. Bei der Suche nach einem passenden Look sind wir euch natürlich gerne behilflich. Diese Frisuren tragen wir – und diese nicht mehr!

Angesagt: "One-Length Haircut"

Zu den beliebtesten Trendfrisuren im Spätsommer 2022 zählt der "One-Length Haircut", bei dem alles auf eine Länge geschnitten wird. Der Style ist für die unterschiedlichsten Haarstrukturen geeignet und bewährt sich im Alltag, weil weniger Stylingaufwand als für einen Stufenschnitt nötig ist. Dafür benötigt der "One-Length Haircut" aber ein bisschen mehr Pflege. Dieser Signature-Hairstyle sieht nämlich am besten aus, wenn die Längen vital glänzen. Flechttechniken und Haar-Accessoires eignen sich, um den Look im Alltag zu individualisieren.

Ausgedient: "Rachel-Cut"

Stufiges, schulterlanges, fransiges Haar mit Volumen und Schwung von der Wurzel an – seit der Reunion der Erfolgssitcom "Friends" im Jahr 2021 hat diese Frisur ein Comeback gefeiert. Der sogenannte "Rachel-Cut" ist von der gleichnamigen Figur, Rachel Greene, aus der 90er-Jahre-Serie inspiriert. Die Rolle, mit der Schauspielerin Jennifer Aniston der große Durchbruch gelang. Stylingfaul sollte man für den ikonischen Haarschnitt aber nicht sein, denn ein geübter Umgang mit Rundbürste, Trockenshampoo und Föhn ist für den "Rachel-Cut" Voraussetzung. Genau deshalb hat der Look vorerst aber auch ausgedient – eine halbe Stunde länger im Bett zu liegen, ist am Ende doch zu verführerisch.

Angesagt: "Italian Bob"

Glanz, Glamour und la dolce vita – der italienische Esprit von Schauspielerinnen wie Sophia Loren und Monica Bellucci fesselt uns heute noch. Dabei verkörpert eine Frisur das Charisma der Stars besonders gut. Der "Italian Bob" ist ein Kurzhaarschnitt ohne aufwendiges Farbspiel, Stufen oder Fransen. Stattdessen zeichnet sich die Trendfrisur durch viel Volumen, Textur und eine mühelose Eleganz aus. Die kinnlange Trendfrisur trägt sich am schönsten ganz lässig im Mittelscheitel.

Ein Bob sorgt für ein sommerliches Feeling – im Beauty-Artikel verraten euch die Fakts zum „Italian Bob“. © recep-bg

Ausgedient: "Shag"

Leider gehört der "Shag" nicht mehr zu den Trendfrisuren im Spätsommer 2022. Der rockige Retro-Look aus den 70ern hat während der Pandemiejahre ein Revival erlebt. Und uns schließlich lange genug begleitet – Zeit für etwas Neues! Langer Pony und eine komplett durchgestufte Mähne sind außerdem nicht das Richtige für jeden Haartypen. Wer feines Haar hat, musste bei diesem Trend sowieso aussetzen.

Angesagt: "Pixie-Cut"

Trendfrisuren für den Spätsommer können ganz unterschiedlich sein – wir berichten über den Pixie Cut, den coolen Kurzhaarschnitt. © South_agency

Der "Pixie Cut", auf Deutsch "Elfenhaarschnitt", gehört wohl zu den auffälligsten Trendfrisuren im Spätsommer 2022. Der klassische Kurzhaarschnitt aus den 1920ern hat im Laufe der letzten Jahre die unterschiedlichsten Variationen durchlebt – ob als Long Pixie mit ausgewachsenem Deckhaar oder als Bixie gemischt mit einem Bob. Für den Spätsommer kehren wir allerdings zurück zum Original: kurzes Haar an Seiten, Hinterseiten und Nacken und fransiges Deckhaar bis zu 10 Zentimeter. Am schönsten finden wir den Look mit dickeren Naturlocken, wie bei Schauspielerin Audrey Tautou – etwas falsch machen kann man mit dem Pixie-Cut aber sowieso nicht. Manchmal fehlt eben nur der Mut, sich von ein paar Zentimetern zu trennen.

Ausgedient: "Wolf-Cut"

Mit dem Erfolg der südkoreanischen Dramaserie "Squid Games" hat niemand gerechnet. Und damit, dass ein Haarschnitt eines Nebencharakters auf Social Media Wellen schlagen wird, wahrscheinlich auch nicht. Die Rede ist vom "Wolf-Cut", also dem "Wolfshaarschnitt", den Model und Schauspielerin Jung Ho-Yeon für ihre Rolle trägt. Dank seiner gewellten, teils auch zotteligen Textur erinnert der Look an das namensgebende Tier. Scheinbar willkürlich gesetzte Stufen und eine leichte Vokuhila-Form mit kürzerem Scheitel und längerem Nacken sind das Markenzeichen des Wolf-Cuts. Für den Spätsommer vielleicht nicht das Richtige, weil cleanere Schnitte wieder mehr Aufmerksamkeit bekommen.

Angesagt: "Buzzcut"

Einen extremeren Signature-Hairstyle als den Buzzcut gibt es für diesen Spätsommer nicht. Der raspelkurze Haarschnitt, der in der Vergangenheit Männern vorbehalten war, lässt die Grenzen zwischen den Geschlechtern mittlerweile nahtlos verschwimmen. Der Name der Trendfrisur kommt von dem englischen Wort "to buzz", was man auf Deutsch mit "summen" übersetzen kann. Namensgebendes Element ist nämlich das Geräusch des elektronischen Rasierers, mit dem die Haare auf wenige Millimeter Länge geschoren werden. Die Kopfhaut ist grundsätzlich also immer sichtbar. Das Beste an dem Hairstyle – einen Buzzcut kann man sich mit einem kleinen bisschen Geschick auch selbst verpassen: zu lange Haare gegebenenfalls erst kürzen und danach waschen und trocknen. Nun kommt der Haar-Rasierer mit längstem Aufsatz zum Einsatz. Diesen ausgehend vom Deckhaar in gleichmäßigen Bewegungen gegen den Strich nach hinten ziehen und sich langsam an die gewünschte Kürze herantasten.

Ausgedient: "Curtain-Bangs"

Ponyfrisuren aller Art waren noch nie so beliebt wie in den letzten Monaten. Doch der "Vorhang-Pony" aka "Curtain-Bang" und seine unzähligen Varianten haben erst mal ausgedient. Zu den Trendfrisuren im Spätsommer 2022 zählen sie nicht mehr. Für das morgendliche Stylen der längeren Strähnen braucht man nämlich nicht nur Fingergefühl, sondern auch Geduld. Und jeder mit Pony weiß genau – den gesamten Tag hält der Look sowieso nicht. Für den Spätsommer bevorzugen wir schließlich lieber einen Haarschnitt, der weniger Aufwand bedarf.