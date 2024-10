10 spannende "jerks."-Fakten: In dieser Stadt wurde die Serie gedreht

Von Drehort über Tatort bis MTV – hier kommt eine Ladung echtes Fan-Wissen über "jerks.", Christian und Fahri.

1. Fahri und Christian sind auch im echten Leben Freunde

Dass Fahri und Christian vor der Kamera so gut harmonieren, liegt nicht nur an ihrem Talent, sondern auch daran, dass sie im echten Leben ebenfalls Freunde sind. Sie kennen sich sogar schon seit der Kindheit, haben denselben Judo-Kurs besucht. Zwar hatten sie sich zwischenzeitlich aus den Augen verloren und wohnen heute in unterschiedlichen Städten, dennoch liefen sie sich schon vor "jerks." immer wieder über den Weg. Unter anderem standen sie gemeinsam für den Kinofilm "Wer's glaubt wird selig" aus dem Jahr 2012 vor der Kamera.

2. Christian ist ein Multitalent

Ulmen ist nicht nur einer der Protagonisten der Serie, er ist gleichzeitig Regisseur und Autor. Außerdem arbeitet der Familienvater als Synchronsprecher, war als Moderator tätig und hat bereits in zahlreichen erfolgreichen Serien und Filmen mitgespielt. Hut (beziehungsweise Schiebermütze) ab!

3. In dieser Stadt wurde "jerks." gedreht

Die Luxusvilla am Wasser, in der Fahri und Pheline in der Serie residieren, steht in der Virchowstraße. Die Villa wurde von der renommierten Architektin Annette Axthelm entworfen und 2012 errichtet. Das Serienhaus von Christian, das in der Serie direkt gegenüber von Fahris Villa steht, befindet sich zwar in derselben Straße, jedoch etwas weiter entfernt. Auch das Gymnasium, die Beauty-Klinik und all die anderen Drehorte von "jerks." kann man bei einem Ausflug nach Potsdam bestaunen.

4. Ulmen war mal bei MTV – mit Nora

Wer sich daran noch erinnert, ist vermutlich vor 1990 geboren… Bereits 2004 stand Christian Ulmen mit Nora Tschirner vor der Kamera und zwar für die MTV-Comedy-Serie "Ulmens Auftrag". Er moderierte aber auch noch einige andere Formate für den Musiksender. Übrigens: Auch Joko, Klaas und Palina haben ihre Karrieren dort gestartet!

5. Fahri und Christian ermitteln im Tatort

Gut, eingefleischte Krimi-Fans wissen das vielleicht. Für alle anderen: Mit eben genannter Nora Tschirner ermittelt Christian bereits seit 2013 beim Weimarer Tatort. Fahri ist genauso lange beim Hamburger Tatort am Start, gemeinsam mit Til Schweiger.

6. "jerks." basiert auf einer dänischen Serie

"jerks." basiert auf der dänischen Serie "Klovn", die ebenfalls eine peinlich-humorvolle Alltagskomik zeigt. "Klovn" war wiederum stark von der US-Serie "Curb Your Enthusiasm" inspiriert, die ähnliche improvisierte Dialoge und Tabuthemen verwendet.

7. Die Dialoge sind (fast) komplett improvisiert!

Zwar gibt das Drehbuch bestimmte Schlagwörter oder einen roten Faden vor, den Großteil der Dialoge improvisieren die Schauspieler und Schauspielerinnen jedoch. Fahri und er würden sich mit ihren Kontern immer noch gegenseitig überraschen, verriet Christian in einem Interview. Man wisse zwar, in welche Richtung das Gespräch sich entwickeln soll – aber nie, was der andere genau sagen wird.

8. Fahri zeigt jetzt Zähne

Dass er als Schauspieler wandlungsfähig ist, beweist Fahri in seiner neuesten Serie: In "Der Upir" spielt er einen Vampir! Klingt erstmal überraschend, doch bei näherem Hinsehen findet man einige Parallelen zwischen den beiden Rollen. Und auch wenn die Beziehung eine ganz andere als mit Christian ist, hat Fahri mit Rocko Schamoni ebenfalls eine tolle Chemie vor der Kamera.

9. 136 Mal…

… denken die beiden "jerks." nach eigener Aussage in der Serie an Sex – täglich!

10. Noch mehr Zahlen

"jerks." besteht aus fünf Staffeln und 52 Folgen. Die Länge der Folgen variiert zwischen 19 und 27 Minuten. 2017 wurde die erste, 2023 die letzte Staffel veröffentlicht. Und: Mit wenigen Ausnahmen liegt die Empfehlung für die Altersuntergrenze (FSK) bei zwölf – anders sieht es zum Beispiel bei der Folge "Stauffenberg" in Staffel fünf aus. Wer sie gesehen hat, weiß weshalb…